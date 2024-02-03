小米澎湃OS能輾壓蘋果iOS？這些極佳體驗令果迷妒忌：通話能錄音

小米MIUI已經累計優化了14年的系統，終於進化出了連接萬物的澎湃OS。和ios不同，小米的系統是靠着米粉群策群力迭代完成的，很多好用的功能集成到了系統之內，更加的人性化。而iOS恰恰相反，很多功能並不是用戶想要就能給的。下面為大家介紹蘋果用戶想要的澎湃OS的功能。



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1. 通話錄音，微信電話也可以

對於很多蘋果用戶來講，通話無法錄音真的是非常剛需的功能。其是在通話的過程中，很多內容是需要被記錄下來了，等等想起來要記錄，大概率就會錯了記錄時間。

小米就把通話錄音做得很好。小米不僅可以自動錄音通話內容，而且可以上傳到雲端，並且還可以自動錄音通話，整理成文字。

2. 長截屏

不知道為什麼，蘋果一直沒有上長截屏的功能，而小米等一眾Android，基本可以滾動長截屏。

下面為大家彙總一下，小米截屏如何喚醒。

A. 電源鍵+音量下鍵。這是最原始的一種截屏方式，從Android手機誕生以來，就已經有了。在想要截屏的時候，我們只需要同時按下「電源鍵」和「音量下鍵」，就可以快速截屏屏幕。

B.「三指下拉」後面的開關打開，最後就可以透過三指下拉進行截圖，選擇「截長螢幕」即可。

3. 計算器

小米自帶的計算器是非常厲害的，幾乎囊括了大家日常生活中絕大多數的計算內容。全能計算器集計算器、科學計算器、分數計算器、匯率換算、親戚計算器、房貸計算器、五險一金、日期計算器、進制轉換、理財計算、自定義公式、單位換算、年齡計算、BMI計算、購車計算、日常記賬、備忘錄等為一體，功能強大，方便好用，簡單解決各種計算、換算的超級計算器。

【計算器】基礎計算器、科學計算器、分數計算器，支持語音功能，按鍵震動，比自帶計算器更好用

【記賬和備忘】快速記錄日常生活收支情況，月度報表便於分析；日常瑣事輕鬆記錄

【匯率換算】實時匯率、支持160多個國家/地區、長按拖動排序、點擊切換基準貨幣、側滑刪除貨幣

【親戚計算器】三姑六婆，親戚稱呼，一鍵搞定

【房貸計算器】支持商業、公積金、組合貸，支持查看明細

【五險一金】計算工資到手所得，五險一金交多少一目瞭然

【大小寫轉換】人民幣大寫數字，報銷更方便

【日期計算器】輕鬆計算兩個日期之間的分鐘數、小時數、天數、周數、月數、年數

【時間計算】幫助你做出小時和分鐘加法和減法計算

【進制轉換】二進制、八進制、十進制、十六進制，六十進制，自由轉換，支持小數點

【理財計算】銀行理財、複利理財、P2P理財，輕鬆計算

【自定義公式】自定義公式，隨心定製屬於自己的公式，方便計算

【單位換算】支持壓強、容量、長度、面積、體積、温度、速度、時間、重量、功率、熱量、力轉換。

4. 萬能的相冊

使用小米相冊直接能將一張圖片轉換成PDF，非常的方便。還可以使用小米相冊直接能將一張圖片的文字訊息轉換成文本，便於我們進行複製粘貼。

使用小米相冊直接能將一張圖片的表格轉換成Excel文檔，需要連接網絡，離線的話，小愛視覺APP無法進行轉換操作。

此外，使用小米相冊直接能將一張PPT截圖進行2次編輯，支持「黑白、曲面矯正、去屏紋、筆記消除」等操作。

5. 最後

小米還有很多功能全面的APP，比如天氣，小愛視覺，小愛翻譯，萬能遙控，應用雙開等等好用的功能。小米善於聽取用戶的意見做開發，大家如果還有好用的功能，可以去小米社區留言。

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