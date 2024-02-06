傳iPhone 16 Pro有2TB版本 將備全新「拍照按鈕」 輕按可對焦
撰文：COOL潮流生活網
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蘋果的 iPhone 16 系列預計要到今年秋季才會登場，但陸續釋出的升級爆料仍舊讓「果粉」備感興趣。
先前曾報導 iPhone 16 Pro 系列傳聞機身、螢幕尺寸將變得更大，並導入全新「拍照按鈕」的設計，現在收到更多功能細節的消息，而且在儲存容量也傳出可能一舉提升到 2TB。
蘋果 iPhone 16 Pro系列「拍照按鈕」或將支援對焦、變焦功能
日前外媒 macrumors 綜合多方情報釋出的首批 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 渲染圖中，在電源鍵同一側的下方新增了一顆獨立的「拍照按鈕」，如今 The Information 更進一步揭露這顆按鈕將可針對拍照進行手勢操作，像是左右滑動可以 Zoom In / Zoom Out，輕按時可以對焦、用力按下則是啟動拍照或攝影。
消息稱：iPhone 16 Pro系列最大儲存容量2TB
目前 iPhone 系列最高的儲存空間為 1TB，但在使用 Apple ProRes 格式拍攝高規格影片時仍不夠用。據外媒 macrumors 報導，iPhone 16 Pro 系列可能會採用密度更高、成本較低的 QLC NAND 快閃記憶體，優點是可以提供最大 2TB 的儲存空間，然而缺點是 QLC 的讀寫速度相對較慢。
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