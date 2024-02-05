Apple蟬聯全界最賺錢手機廠商　去年營收約佔全球市場一半

近年來，儘管iPhone的創新能力有所減弱，但消費者購買慾望並未完全下降。據外媒最新數據顯示，2023年全球智能手機收入達到了約4100億美元（約32074億港元），其中蘋果iPhone佔據了半數市場份額。



數據顯示，2023年全球智能手機出貨量為11.7億部，按年下降4%。然而，在整體售價上漲2%的情況下，達到350美元（約2738港元）。這意味著iPhone去年的平均售價首次突破了7000港元，併成為其年度收入的主要來源之一。

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值得一提的是，雖然全球手機市場收入僅佔到蘋果iPhone收入的50%，但由於其出貨量只佔到整個市場10%，因此蘋果以極小規模贏得了全球手機行業的一半利潤。這表明，即使在創新步伐放緩的背景下，蘋果仍然能夠在高端市場上保持競爭力。

同時，隨著蘋果的推動，全球手機高端化趨勢正在加快。據統計，2023年每四個智能手機中就有一個批發價超過600美元（約4693港元）。這種趨勢將促進消費者對於高價位產品的接受度，並進一步推動整個市場的升級換代。

綜上所述，儘管近年來蘋果iPhone的創新能力受到質疑，但其憑藉其高端產品線仍實現了盈利增長，並在智能手機行業中佔據重要地位。這也為我們展示了蘋果公司在面對挑戰時的持續創新能力以及對高端市場需求的精準把握能力。

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