Apple蟬聯全界最賺錢手機廠商 去年營收約佔全球市場一半
撰文：中關村在線
出版：更新：
近年來，儘管iPhone的創新能力有所減弱，但消費者購買慾望並未完全下降。據外媒最新數據顯示，2023年全球智能手機收入達到了約4100億美元（約32074億港元），其中蘋果iPhone佔據了半數市場份額。
數據顯示，2023年全球智能手機出貨量為11.7億部，按年下降4%。然而，在整體售價上漲2%的情況下，達到350美元（約2738港元）。這意味著iPhone去年的平均售價首次突破了7000港元，併成為其年度收入的主要來源之一。
+4
值得一提的是，雖然全球手機市場收入僅佔到蘋果iPhone收入的50%，但由於其出貨量只佔到整個市場10%，因此蘋果以極小規模贏得了全球手機行業的一半利潤。這表明，即使在創新步伐放緩的背景下，蘋果仍然能夠在高端市場上保持競爭力。
同時，隨著蘋果的推動，全球手機高端化趨勢正在加快。據統計，2023年每四個智能手機中就有一個批發價超過600美元（約4693港元）。這種趨勢將促進消費者對於高價位產品的接受度，並進一步推動整個市場的升級換代。
綜上所述，儘管近年來蘋果iPhone的創新能力受到質疑，但其憑藉其高端產品線仍實現了盈利增長，並在智能手機行業中佔據重要地位。這也為我們展示了蘋果公司在面對挑戰時的持續創新能力以及對高端市場需求的精準把握能力。
延伸閲讀：iPhone全球大賣但體驗不太好 這5個令人不悦的地方你有同感嗎？
+27
3千元以下國產手機有何選擇？這4款性價比出眾還能打機值得考慮小米澎湃OS能輾壓蘋果iOS？這些極佳體驗令果迷妒忌：通話能錄音HUAWEI P70 系列螢幕配置曝光 升級6.8吋大屏還配2.5D微曲設計Xiaomi MIX Flip終於出摺機？規格曝光：備衛星通訊、配8G3晶片組史上銷量最高手機統計 Apple成大贏家但冠軍之位輸了給這品牌Redmi K70 Ultra或提早登場 天璣9300、1.5K新螢幕 售價有驚喜ROG 8 Pro遊戲手機成Android跑分天花板 握持手感佳還防塵防水Google Pixel 9渲染圖曝光 配6.1英寸直屏 還內置AI助手Pixi
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】