智能手機2024新技術前瞻　這些功能可能要等一等　晚買更有性價比

2024年的手機新技術真的很難挑選，似乎整個手機行業的升級點已經被消耗殆盡了。幾乎沒有了創新點，只剩下了參數升級。接下來，帶大家看看手機技術的升級點前瞻。



國產一英寸CMOS來了

智能型手機攝影的世界不斷快速演進，感應器製造商努力推動影像質量和功能的極限。豪威是攝影感應器行業中的一個重要角色。小米10Ultra就是搭載了豪威OV48B，其影像素質表現備受稱讚。

今年的一眾國產機普遍都選擇了豪威的CMOS，並且豪威的一英寸OV50K馬上會有廠商搭載了。

據悉，OV50K傳感器採用了豪威最新的LOFIC技術。這項技術使得傳感器在高亮度場景下具備出色的性能表現。當電荷超過像素所能承載的最大限度（最大阱容）時，多餘的電荷可以橫向溢出到相鄰的電容當中，從而大幅提高滿阱電荷容量（FWC）。這一特性意味着傳感器能夠實現更寬的動態範圍，有效避免高亮度場景下的過曝問題。

智能手機2024新技術前瞻，晚買更有性價比

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1、超大能量密度電池

大家注意到沒，現在手機的電池越來越大，搭載5000mAh的手機比比皆是。除了手機變大帶來的電池容量之外，還有一個進步就是手機電池能量密度在逐年增大。

在早些的發布的vivoX100系列中，超薄藍海電池就登台亮相，其採用負極石墨重構技術，超級極片冷壓技術與微米級激光列陣蝕刻技術，最終實現了電池能量密度相較於上代提僧8.3%，擁有等效5400mAh超大容量並且還支持100W雙芯閃充技術。

當然，各家的電池技術會在今年集中爆發，大容量的電池是今後手機的標配。

2、超聲波指紋識別

手機的指紋識別現在有多種方式：光學屏下指紋、側邊指紋和超聲波屏下指紋，其中的超聲波屏下指紋優勢非常多：

更快的解鎖速度：超聲波指紋解鎖可以快速識別並驗證用戶的指紋，比傳統光學指紋解鎖的速度要快好幾倍。

更高的準確性：超聲波傳感器能夠構建出3D圖像，這使得它在識別準確率上優於僅依賴於2D圖像的傳統光學傳感器。因為3D圖像能更好地捕捉到指紋的細節和深度訊息。

潮濕環境適應性：超聲波不受手指表面濕度的影響，即使是在手指濕潤或有油污的情況下也能進行有效的識別，這是光學傳感器所不具備的特點。

安全性增強：由於超聲波能夠獲取更詳細的指紋訊息，因此它提供了更強的安全保護，使偽造指紋更加困難。

超聲波屏下指紋解鎖除了成本比較高之外，沒有任何劣勢。好消息是，年後有很多廠商要搭載匯頂科技的單點超聲波指紋。

3、3nm工藝製程

A17 Pro率先使用了3nm工藝製程，但是其實際表現並沒有大家想象中可以帶來質的提升。

那麼低製程有什麼優勢呢？可以在同一面積的硅片上集成更多的晶體管和其他電子元件，從而實現更復雜的功能和更高的計算能力。更小的晶體管尺寸意味着更快的開關速度，因此可以提高晶片的運算速度和整體性能。

另外，縮小晶體管尺寸能夠減少電流泄露，同時使得單位面積內晶體管工作所需的電壓和電流下降，有助於節省電能，延長電池壽命，在移動設備和數據中心等領域尤為重要。

據說，今年的驍龍8Gen4會使用3nm製程的工藝，小米15系列會首發搭載。

4、最後

其實現在的手機升級點真沒啥可講的，大部分只是參數上的升級，實際用起來的體驗差別也不大。大家最想升級的是什麼呢？

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