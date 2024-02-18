手機螢幕亮度大戰持續升級　一再被強調的峰值亮度只是行銷噱頭？

從去年開始，手機品牌的規格戰似乎悄悄的從相機畫素轉移到手機螢幕亮度上，特別是「峰值亮度」這四個字，從 Galaxy S23 Ultra 開始打出 1,750nits 的峰值亮度後，同年發表的 iPhone 15 Pro Max 峰值亮度為 2,000nits，然後是 Pixel 8 Pro 出現了 2,400nits，接著年底亮相的小米 14 Pro 峰值亮度甚至達到 3,000nits，數字越喊越高，不過峰值亮度對消費者來說真的有意義嗎？



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峰值亮度是什麼？

所謂峰值亮度指的是螢幕一個區域的最高極限亮度，通常會出現在播放像是 HDR 影片等特定內容時。你可以試試看，如果你手上拿的正好是可以錄 HDR 影片且支援 HDR 播放的手機的話，對著光源錄一段影片，接著透過手機相簿播放，剛剛錄的那個光源通常會亮到不行，用這個超亮的區塊來理解峰值亮度即可。

但峰值亮度通常只能短時間提供此高亮度，要長時間維持峰值亮度以手機來說目前是做不到的，一方面是實在太亮，觀看者的眼睛可能會不舒服，二方面是螢幕維持如此高亮度溫度也會跟著升高，手機過熱可不是件消費者想遇到的事。

消費者該關注的手機螢幕亮度名詞

那峰值亮度就毫無意義了嗎？是也不是，因為峰值亮度高的面板通常品質也會比較好，日常可以使用的亮度通常也會比較高，消費者更應該關注的名詞是自動亮度或是最大亮度（每個品牌使用的名稱不同）。

比方說小米 13T 峰值亮度可達到 2600nits，最大亮度為 1200nits。（T客邦提供）

自動亮度或是最大亮度指的是，當手機在高光的環境下，螢幕自動調整到最亮的那個亮度，就是自動亮度，通常會比手動拖曳亮度條還來得更亮一點點，有些品牌則是額外提供高亮度模式（HBM），不到峰值亮度那麼亮，但也比最大亮度在更亮一點，這樣在戶外大太陽下比較好看清楚螢幕內容，不過就跟峰值亮度一樣，HBM 只能維持一小段時間後就會關閉，畢竟高亮度螢幕會發熱這點目前還沒有解決之道。

當然對手機廠商來說，各方面的規格都是競爭之處，對消費者來說當然也樂見各個品牌競爭峰值亮度數值，畢竟產業就是有競爭才有進步，不過自己真正在購機時該注意哪些重點規格，就不一定要被這些「名詞」給帶著走了。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】