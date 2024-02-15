Xiaomi 14歐洲曝光　採用8G3晶片組及配Leica三鏡　售價達9千港元

Xiaomi 將於2月25日舉辦發表會，屆時將發表Xiaomi 14系列，有傳系列內將有 Xiaomi 14 及 Xiaomi 14 Ultra 兩款。而近日Xiaomi 14系列的歐洲定價已經被曝光!



據曝光的資料顯示，Xiaomi 14系列的歐洲定價 12GB RAM + 512GB ROM 版為1099歐元(折合約9,204港元)。不過考慮到國行版的 Xiaomi 14 售價為 16GB RAM + 512GB ROM 版本為 4599 人民幣(折合約4,999港元)，相信流出的Xiaomi 14系列的歐洲定價是指 Xiaomi 14 Ultra 最低的 12GB RAM + 512GB ROM 版本售價。

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至於規格上， Xiaomi 14 及 Xiaomi 14 Ultra 海外版，兩款裝置均採用 8G3 晶片組及配備 Leica 三鏡，其中主攝像模組均用上 1／1.31 吋光影獵人900 超動態感光元件，Pro 版本更具 F1.42-F4 可調光圈，同時 50MP 輸出廣角跟 75mm OIS 長焦，分別提供 5cm 及 10cm 近拍功能。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】