iPhone 16 Pro Max相機參數曝光 頂級影像加持堪比專業相機
撰文：中關村在線
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蘋果的年度旗艦手機iPhone每年都會吸引大量關注。最近，有媒體報道稱蘋果即將推出新一代的iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，並透露了其中一些細節。現在，海外爆料達人進一步透露了 iPhone 16 Pro Max 在影像方面的升級。
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根據最新消息，全新的 iPhone 16 Pro Max 將搭載48MP索尼IMX903定製主攝、1/1.14"超級大底，並支持雙層晶體管技術。同時，iPhone 16 Pro 系列還在考慮採用1MG+7P模造玻塑模組，以增強其光學性能。值得一提的是，超大杯 iPhone 16 Pro Max 由於搭載超級大底和潛望長焦技術，屏幕尺寸變大且弧度明顯。
除此之外，根據此前曝光的消息，iPhone 16 系列將推出四款機型：iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。
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