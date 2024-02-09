iPhone 16 Pro Max相機參數曝光　頂級影像加持堪比專業相機

蘋果的年度旗艦手機iPhone每年都會吸引大量關注。最近，有媒體報道稱蘋果即將推出新一代的iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，並透露了其中一些細節。現在，海外爆料達人進一步透露了 iPhone 16 Pro Max 在影像方面的升級。



+ 3

根據最新消息，全新的 iPhone 16 Pro Max 將搭載48MP索尼IMX903定製主攝、1/1.14"超級大底，並支持雙層晶體管技術。同時，iPhone 16 Pro 系列還在考慮採用1MG+7P模造玻塑模組，以增強其光學性能。值得一提的是，超大杯 iPhone 16 Pro Max 由於搭載超級大底和潛望長焦技術，屏幕尺寸變大且弧度明顯。

除此之外，根據此前曝光的消息，iPhone 16 系列將推出四款機型：iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。

延伸閲讀：iPhone全球大賣但體驗不太好 這5個令人不悦的地方你有同感嗎？

+ 27

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】