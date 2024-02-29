Dyson Airstrait直髮器香港推出｜Dyson Airstrait二合一吹風直髮器正式登場！它顛覆傳統熱面板設計，以獨特的氣流技術同時吹乾和拉直頭髮，讓用家們可以快速輕鬆打造出順滑有光澤的直髮造型。



全新Dyson Airstrait採用無熱面板技術，完全避免高溫對頭髮的燙傷損害。相較使用熱面板的傳統直髮器，Airstrait在濕髮造型時可提高頭髮強韌度60%，並增加28%水潤度，減少染料褪色達60%。極為溫和的風力吹髮，能讓頭髮在造型過程中保持健康水嫩。

Dyson Airstrait直髮器以熱氣流吹直頭髮，免電板燙傷秀髮。

氣流拉直 塑造亮麗柔滑秀髮

Dyson Airstrait利用高速聚焦氣流同時吹乾和拉直頭髮，毋需要傳統的高溫就能有效打造出順滑細膩的直髮造型。直髮器上兩排1.5毫米的出氣窄縫，可加速空氣形成高速氣刀，既能快速吹乾，也能順直原本捲曲的髮絲，效果出眾。

機身非常輕巧，加上吹出來的氣流溫度不會過熱令頭髮損傷，長髮用家福音。

它更採用自家獨特的Hyperdymium風機技術，使主機體積輕巧，卻產生極為強勁的氣流動力，足以同時吹乾和拉直頭髮。智能溫控系統則可實時監測溫度，避免高溫傷害髮絲，吹髮溫度永遠恰到好處。

乾濕造型自由切換

Dyson Airstrait考慮到不同頭髮狀況，設有「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式，以及「冷風」固定造型，用家可按需要輕鬆切換。手柄也可以鎖定成傳統風筒使用，吹乾頭髮。無論是濕髮還是乾髮造型，都能輕易找到理想的風速溫度組合。

一夾一拉秀髮立刻拉直，非常易用方便。

Dyson Airstrait 售價及規格