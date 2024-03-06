iPhone 16才傳出要放棄瀏海屏　蘋果卻在iPhone SE 4又撿起來了

近日，據業內人士透露，iPhone SE 4的CAD渲染圖已經曝光。這款新機的設計與iPhone 14相似，具有類似邊框和6.1英寸顯示屏的特點。相較於上一代產品的4.7英寸屏幕，其顯示區域有了顯著提升。



根據渲染圖所示，iPhone SE 4將是SE系列首次採用全面屏設計的產品，並且採用了與iPhone 14相同的直角邊框設計。6.1英寸的顯示屏包含了一個劉海區域，用於容納Face ID模塊，這也是面部識別首次在SE系列手機中出現。

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在機身尺寸方面，iPhone SE 4的尺寸為147.7毫米x71.5毫米（5.8x2.81英寸），厚度為7.7毫米。底部配備有USB-C端口，但傳言稱會加入一個動作按鈕，在渲染圖中並未體現。

與主系列相比，iPhone SE 4在背面呈現明顯差異：渲染圖顯示僅有一個主攝像頭，並沒有方形攝像頭凸起。儘管這些CAD渲染圖給人留下了深刻印象，但並不能百分之百保證它們真實地描述了即將發布的iPhone SE 4。

據了解，iPhone SE 4預計將在2025年發布，或有可能在今年秋季的蘋果發布會上與iPhone 16系列一同亮相。

編輯點評：對於消費力相對較弱、希望嘗試蘋果手機的用戶來說，iPhone SE是一個不錯的選擇。它不僅價格溫和，還能提高發展中國家的銷量。而對於喜歡大屏幕和高性能的消費者來說，則可能會選擇更高端的iPhone產品線。

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