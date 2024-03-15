深圳花展2024攻略｜十大展區打卡／同場有美食節／地點+交通一覽

深圳花展2024｜粵港澳大灣區·深圳花展｜春暖花開，北上可以到去粵港澳大灣區·深圳花展賞花。展覽將於3月23日至4月1日在主會場筆架山（體育）公園連接蓮花山公園、分會場香蜜湖·四季花谷舉行。同場還有2024年粵港澳大灣區花展美食節，多間商店推出「花式」餐飲，玩喝玩樂一條龍！



粵港澳大灣區·深圳花展將於3月23日至4月1日舉行。（深圳市文化廣電旅遊體育局@微訊）

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深圳花展2024攻略｜主題花 ── 大花飛燕草

本屆花展以「綠美灣區，詩意繁花」為主題，以大花飛燕草為主題花，並將首次展出紅色大花飛燕草，彰顯深圳自由開放的城市精神和創造無限的可能性。

粵港澳大灣區·深圳花展以大花飛燕草為主題花。（深圳市文化廣電旅遊體育局@微訊）

深圳花展2024攻略｜十大展區感受詩意繁花

花展面積超過3.8萬平方米，在筆架山（體育）公園、蓮花山公園主會場，設有企業花園、灣區花園、城市花園、迷你花園、大學生花園、鮮花秀場六大展區，展示大美灣區的詩意繁花。

往屆粵港澳大灣區·深圳花展相片👇

香蜜湖·四季花谷分會場則以主題花的花型與花語為靈感，結合《莊子·逍遙遊》賦予花展文化底蘊與精神內核，打造了扶搖、花溪、詩意繁花花園、未晞花市四大展區，讓遊客盡情賞花、購花。

深圳花展2024攻略｜花展美食節品味灣區美食

逛展後肚餓，可在2024年粵港澳大灣區花展美食節，品味廣州酒家、譚廚、膳九爺、皖廚、禧牛薈、蘑界、滿樂潮州等十多間商家，推出的「花式」特色菜品以及限時餐飲優惠。

粵港澳大灣區·深圳花展以大花飛燕草為主題花。（深圳市文化廣電旅遊體育局@微訊）

深圳花展2024攻略｜交通方法

筆架山（體育）公園：地鐵10號線冬瓜嶺地鐵站E出口，經深業上城至筆架山廊橋即可抵達。

香蜜湖·四季花谷：地鐵7號線農林站C出口

粵港澳大灣區·深圳花展

日期：3月23日至4月1日

地址：褔田區華街道筆架山（體育）公園連接蓮花山公園（主會場）；福田區花卉路香蜜湖·四季花谷（分會場）



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