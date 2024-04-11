深圳賞花｜5萬平方米馬鞭草紫色花海！深圳版普羅旺斯免費入場

撰文：張可兒
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深圳賞花｜深圳好去處｜紫色夢幻馬鞭草花海近日在五指耙體育主題公園綻放！大片馬鞭草錯落有致，遊人可以穿行在紫色花海之間打卡留念，隨手拍也能拍出浪漫氛圍感。紫色花海在微風吹拂下如浪花起起伏伏，似足法國小鎮普羅旺斯！

五指耙公園大片馬鞭草盛放。（小紅書@酱紫紫）

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五指耙公園位於寶安松崗街，佔地1800多畝（約7.3平方公里），依山傍水、環湖而建，是松崗目前最大的生態公園之一。雖然附近沒有地鐵站，不過好處是人少景美、悠遊自在。從五指耙公園東門進入，可以走到有近5萬平方米的馬鞭草花田值在花期，喜歡拍照打卡的女生不能錯過！

+4

遊玻璃棧道、復古松韻樓

除了欣賞大片馬鞭草浪漫花田，遊客在五指耙公園還可以逛逛高4米的玻璃棧道、復古的松韻樓、江南風庭院等，要花上大半天的時間才能逛完。有內地網民分享，五指耙公園較為開揚、陽光猛烈，遊園時要注意防曬！

五指耙體育主題公園

地址：深圳市寶安區松崗街道大田洋六路
門票：免費
交通：地鐵6／11號線松崗站，出站後可轉乘公車或的士前往（附近公車站：大田公車總站、松崗華美工業園區）

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