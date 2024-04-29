郵輪旅遊10大必備物品！上船必備3種服飾！帶一種家居小物超有用

郵輪旅遊必備物品！搭郵輪方便又多嘢玩，但想玩得更盡興，最緊要就係帶齊嘢！《香港01》「好食玩飛」記者整合10大郵輪旅遊的必備物品讓大家參考，包括上船要準備不同服飾，以及一款家居實用小物。此外，即使船上多採用電子方式記帳，但為何你還是要準備現金，即看下文！



郵輪旅遊最緊要帶齊嘢！（圖片來源：Unsplash）

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郵輪旅遊必備物品【1】護照及護照影印本

搭郵輪最重要就是護照！搭郵輪同樣都是出國旅遊，需要經過出境和入境手續，因此必須要攜帶有半年以上效期護照才可以登船！而前往部分國家需要簽證才能入境，記得要提前辦理簽證。

在登船後，郵輪上工作人員會收走護照保管，直至下船前才會歸還，因此最好準備一份護照影印本，亦有部分郵輪公司會提供複印服務，若在郵輪航程中想購買免稅品也可以透過護照影印本處理！

郵輪旅遊必備物品【2】泳衣

郵輪上最大的娛樂設施就是泳池，部分豪華郵輪更設有水上樂園！如果想盡情享受郵輪上的娛樂設施就一定要帶泳衣！大部分郵輪沒有戴泳帽的強制要求，可以視乎個人習慣和需要決定是否佩戴。

郵輪旅遊必備物品【3】運動服裝及運動鞋

不少郵輪上有設有運動設施，例如是健身室、運動空間、籃球場、甚至是攀石牆、繩索場等，大部分郵輪亦有相關衣著限制，必須穿著運動鞋才可享用運動設施，如果沒有帶運動服裝及運動鞋有機會不能進入！

郵輪旅遊必備物品【4】正式服裝

除了運動時有衣著規定，郵輪上部分特色餐廳亦會規定乘客必須穿著正式服裝才可入內用餐，郵輪上亦會不時舉辦晚宴、雞尾酒會、船長之夜等宴會及晚會，均須穿上正式服裝才可入場，因此最好帶定1-2套正式服裝上郵輪！

郵輪旅遊必備物品【5】萬能插座

不同郵輪的電壓和艙房內的插座數量皆不一樣，最好還是攜帶萬能插座！但要注意大部分郵輪均不容許旅客攜帶拖板及部分高功率電器（例如：風筒、直髮夾、燙斗等用品），郵輪公司有機會會代為保管直至下船為止。

郵輪旅遊必備物品【6】磁性掛勾

部分郵輪船艙的牆壁是有磁性的，如果艙房空間不大磁性掛勾就非常實用，可以用來掛起衣服、袋子等等，節省空間之餘亦更容易整理！

如果想節省房內空間，可以使用磁性掛勾。（資料圖片）

郵輪旅遊必備物品【7】隨身小包

在船上的消費基本上都是通過房卡「記帳」，那就要好好存放在安全的地方！隨身小包可以用來存放房卡、護照影印本等必備用品，方便拿取之餘亦更安全，不容易弄丟。

郵輪旅遊必備物品【8】梳洗用品

為了響應環保，部分郵輪現在已無提供牙刷、牙膏、刮鬍刀等洗漱用品，僅提供毛巾、洗髮精及沐浴乳等，建議還是自己帶備一套梳洗用品。

郵輪旅遊必備物品【9】旅行藥物

在船上最怕就是暈船浪或突然生病，因此最好帶定藥物備用，例如：暈浪丸、感冒藥、腸胃藥、過敏藥。

郵輪旅遊必備物品【10】現金

雖然在郵輪上的消費基本上都採用房卡或信用卡支付，大部分郵輪亦會將小費計算在帳單內，但如果要支付小費予客房服務人員或賭場工作人員，則可以現金方式提供額外小費。

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