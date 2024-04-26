郵輪旅遊10件不能做的事　嗌交、坐欄杆會被趕下船？有黑名單？

郵輪旅遊｜郵輪假期近年成為大家渡假的選擇，在船上享受美食、娛樂，到達航點又能體驗當地風光。不過乘搭郵輪有什麼需要注意呢？原在郵輪上行為不當有機會被請下船，還有機會被郵輪公司列入黑名單，終生不能再乘搭該郵輪公司旗下的郵輪！「好食玩飛」便幫大家整理了10件郵輪上不能做的事！



郵輪假期近年大受歡迎。（Instagram@czmmc43）

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郵輪上不能做的10件事【1】房間吸煙後果嚴重

郵輪乘客只能在指定吸煙區吸煙，吸煙區會有專屬煙灰缸作認別，同時請勿把煙灰、煙蒂丟進海外。請勿在公共地方及房間內吸煙，房間一般都會有煙霧感應器，如果在房間吸煙並觸動煙霧感應器，自動灑水系統便會運作，除了會淋濕房間裡的物品，郵輪公司還會追討損失。即使房間有露台，但露台還是禁止吸煙。

郵輪上不能做的10件事【2】未成年不能進入賭廳、舞廳

郵輪對於飲酒、賭博、舞廳都有嚴格的年紀限制，大部份郵輪都禁止21歲以下人士（部份郵輪限制年齡為18歲以下人士）購買酒精類飲品、進入賭廳，或於深夜時分進入舞廳。

郵輪上不能做的10件事【3】捲髮棒會被扣留

即使該產品在當地不受法律限制或約束，但有機會被另一國家視為違禁品。有關違禁品還包括非常藥物和毒品。此外具有發熱功能的產品，都無法帶到郵輪上，如捲髮棒。更多郵輪禁止携帶的物品，可參考以下文章：

船上有泳池，但注意避免穿著泳裝到其他場合。（anna_travelbrokernz）

郵輪上不能做的10件事【4】晚餐不能穿牛仔褲、短褲、拖鞋

大多數人上郵輪渡假都是為了放鬆，不過在某些特定的場合，或會對衣著有要度。部份郵輪要求乘客在晚餐時段穿著整齊服飾，不能以牛仔褲、短褲、T恤、運動衫、拖鞋等過於休閒的服裝進入餐廳，如果穿著這類服裝有機會被拒進入餐廳。餐廳在任何時間均禁止泳裝、赤腳或赤裸上身。

郵輪上不能做的10件事【5】喝酒可能要付開瓶費

許多豪華郵輪都嚴禁乘客携帶酒精類飲料，部份郵輪則允許携帶指定數量的葡萄酒（但不能帶啤酒或烈酒），有些郵輪限制這些葡萄酒只能在房間內飲用，有些郵輪則限制在公眾地方喝酒，並需要加收開瓶費，視乎郵輪的規定。更多郵輪新手攻略必看：

郵輪上不能做的10件事【6】破壞房間設施要罰款

如郵輪公司發現房間設施遭受破壞，將會加收賠償費用。建議進入房屋後自繞一圈，確定房間東西都能正常操作使用、沒有損毀，假如發現設施有問題，就要馬上通知職員。

郵輪上不能做的10件事【7】房間物品非手信

很多人喜歡帶走酒店房間裏的東西做「手信」，不過無論是酒店還是郵輪，房間裡的設備、用品都是租借預客人，如果胡亂帶走物品，帳單可能會多了一份額外的支出。

有乘客為了自拍爬出欄桿外，結果被要求下船（facebook圖片：Royal Caribbean Crown Anchor Society Group）

郵輪上不能做的10件事【8】站立或坐欄桿終生列入黑名單

為了保障客人的安全，郵輪都會禁止客人站立、攀爬或坐在欄桿或任何保護性屏障上，過去有乘客為了自拍攀爬到露台欄桿外，職員獲悉後要求逐名乘客在下一個航點下船，並終生禁止再乘搭旗下郵輪，所以切記請勿嘗試在郵輪上模仿鐵達尼號場面爬出欄桿外。

郵輪上不能做的10件事【9】騷擾其他乘客即下船

如郵輪職員判定乘客具有破壞性、威脅或侮辱性，或又他人造成困擾，即可以請乘客下船。過去有一對夫婦登船後，立即在房間內親熱，由於當時沒有關上露台門，結果親熱聲，全部都傳到隔壁的房間，隨後二人亦有吵架，由於騷擾到其他乘客，該對夫婦就被請下船。

郵輪上不能做的10件事【10】都市傳說「鐵達尼號」是禁語

過去有網民拍片分享，在郵輪上用餐時，不小心脫口說出「鐵達尼號」，結果全場突然安靜過來。也有網民指，曾經乘搭郵輪路經鐵達尼號沉船意外的地點時，船長會請船上乘客一同默哀一分鐘。雖然也有網民說，過去曾經在郵輪上提及鐵達尼號也沒有引起什麼問題，但為免其他乘客會在意，還是避免一下。

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