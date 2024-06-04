首爾聖水洞6間Cafe攻略｜工業風裝修／人氣Bagel／抹茶熔岩牛角包

韓國首爾聖水洞是當地新興景點之一，這裡除了有世界名牌到新銳韓國品牌店家，各種品牌的快閃店和複合精品店外，還有很多別具特色的咖啡廳。《香港01》記者整合了6間十分適合打卡的工業風Café，結合工廈原有特色加上藝術潮流搭配，簡約又不失風格。還有顏值超高的雪山麵包，抹茶熔岩牛角包，爆Cream彩虹包等你品嘗。



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聖水洞是最新的韓國打卡熱點。（圖片來源：koreatriptips）

說起韓國首爾，大家想起的大多都是弘大、明洞等景點，但如今韓國最熱門的景點非聖水洞莫屬，聖水洞本是韓國工業區，見證韓國製鞋業發展，隨時代被淘汰，但近年因年輕藝術和設計工作者將這裡的廢棄工廠重新改裝，翻新成各種工業風裝修的咖啡店加上韓國潮流品牌的進駐，成為年輕人聚集的地方，更是2022年在IG上獲得最多標籤數的景點，是當之無愧的韓國最潮打卡地，更有「首爾的布魯克林」之稱。

聖水洞必去Café【1】Café Onion聖水—人氣雪山麵包

Café Onion是聖水站最具代表性之一的工業風café。（圖片來源：IG@yasai_tommy）

Café Onion前身是生產金屬零件的工廠。在老舊的建築構造加上玻璃與鐵製品等，形塑出復古的氛圍。Café 是上下兩層的工業廢土風格，1樓包含室內和室外，2樓是室外部分；還保留許多富有年代感的原始物件：生鏽的鐵門、充滿懷舊氣息的紅磚墻、老舊剝落的瓷磚和水泥墻面，店內任何一角都是絕佳打卡點。

雪花黃金麵包每個5,000韓元（約30港元）。（圖片來源：IG@mayu_korea_love）

店內有不同的甜品和麵包，最值得試的是的人氣超高的雪花黃金麵包。麵包長得如小山一般，頂層灑滿白色糖霜，一座迷你雪山躍於眼前，所以又稱為雪山麵包，是口感柔軟又香甜的義式傳統麵包。

還有各式各樣的精美蛋糕和牛角包，飲品除了基礎咖啡外，還有不含咖啡因飲品：蜂蜜柚子紅茶、莓果蘇打水、伯爵奶茶等同樣出色，不喝咖啡的人亦可一嘗及享受舒適的休憩時光。

地址：首爾城東區 峨嵯山路9街 8｜서울 성동구 아차산로9길 8

營業時間：08:00 – 22:00

聖水洞必去Café【2】Nudake——藝術咖啡館

Nudake的主題是<Museum of Nudake>。（圖片來源：IG@houjochi）

Nudake由廢棄工廠改建而成，從門外開始便是打卡位，簡約的紅白色墻以鮮明的顏色對比體現強烈的品牌形象。與室外的鮮明不同，踏進店內仿佛就像走進一間藝術館，沉穩內斂的黑色巨型圓桌上，陳列著設計感十足的原創甜品，更擺上不同的雕塑和藝術品將咖啡廳與藝術館完美結合。而館內其他地方亦同樣擺設不同的藝術畫作和展品，隨手一拍都彷如出自藝術展覽之中。

黑色牛角包像護城墻般護住抹茶奶油岩漿，牛角包沾抹茶醬別有一番風味。（圖片來源：IG@houjochi）

不得不打卡的人氣抹茶熔岩牛角包蛋糕，撕開牛角包外層，抹茶岩漿就傾瀉而下，甜膩的抹茶醬配上鬆脆的牛角包，口感豐富。熱門飲品抹茶拿鐵表面是大理石紋的拉花，雖口感偏甜，但抹茶味十分濃郁。

地址：首爾城東區 聖水洞2路 7街 26 1樓｜서울 성동구 성수이로7길 26 1층

營業時間：11:00 – 22:00

聖水洞必去Café【3】Rain Report Croissant——下雨咖啡廳

獨特「下雨」主題工業風cafe——Rain Report Croissant。（圖片來源：IG@kano_photos）

Rain Report Croissant的主題是「下雨」，建築物外有人造雨裝置，大型落地窗外會一直下雨，而咖啡廳內亦會滴小雨，用黑色的墻身營造出烏雲密布的感覺，加上陣陣雨滴聲和自然的綠色植物令人有感置身大自然之中，感到安逸舒適，而咖啡廳到冬天更會將雨改為雪。

店內的甜品亦會呼應「下雨」主題，招牌是「爆Cream彩虹牛角包」，以色彩繽紛的牛角包劃破店內烏雲密佈的感覺，以呼應雨後彩虹。彩虹色的酥脆牛角包外皮配上滿滿的濃香鮮奶油內餡，既好吃又可以打卡。

地址：首爾城東區 聖水洞16街32號｜서울 성동구 성수이로16길 32

營業時間： 11:30 - 21:30

聖水洞必去Café【4】大林倉庫——復古廢舊工廠咖啡廳

大林倉庫是聖水洞最出名的復古廢舊工廠風café之一。（圖片來源：IG@happykana2）

大林倉庫前身是碾米廠，於2016年改造成café。大林倉庫保留了舊倉庫紅磚結構、陳舊招牌和寬敞的內部空間的同時將其打造為時裝秀和展覽用的空間，是工業咖啡店的鼻祖。一進門就會看見巨大的木製藝術品，入口處也保留古早的大型暖爐，店內更會定時更新藝術畫作，隨處可見的展品令藝術融入生活。

除了藝術空間值得欣賞和打卡外，店內的牛角包和甜品亦值一試。店內收銀處旁擺滿每日新鮮烘焙麵包和甜品，不論係牛角包、蛋糕、可麗露、曲奇等等應有盡有，還有招牌士多啤梨鮮奶，是甜品控必去的一間咖啡廳。

地址：首爾城東區 聖水洞2路 78｜서울 성동구 성수이로 78

營業時間：11:00 – 23:00

聖水洞必去Café【5】聖水聯邦——頂層透光天上家屋咖啡廳

聖水聯邦是集美食、商店和景點於一身的複合式文娛空間。（圖片來源：IG@paula_8o8）

聖水聯邦是由70年代化學工廠改造而成的3層個性化新文娛空間，更是BTS J-HOPE的同款地。這裡有不同的文創商店、書店、餐廳和咖啡店。每間商店都具有設計感，例如書店以薄荷色裝潢為主軸，到處都是打卡位。而中庭廣場設有聖水春床(성수춘상)——室內庭院，會因應季節掛上不同的裝飾，同樣也是打卡熱點。

3樓的「天上家屋」是來聖水聯邦必去的咖啡廳，它是全玻璃打造再加上白色帷幔，柔和的光線透過白色帷幔微微照進——日照餘光，黃昏晚霞，晚間月灑，讓你在晝夜品嘗咖啡甜品的同時體驗不一樣浪漫唯美氛圍。

地址：首爾城東區 聖水洞2路 78｜서울 성동구 성수이로 78

聖水洞必去Café【6】LCDC Seoul——旅遊展品概念咖啡廳

LCDC Seoul的喻義是「故事中的故事」。（圖片來源：IG@willkom）

LCDC Seoul是聖水洞新開幕的複合文化空間，前身是製鞋工廠，由韓國時裝品牌LE CONTE DES CONTES興建，樓高4層，以簡約現代風格設計為主，舊時代與新時代的結合，讓此處更有專屬自己的特色風格。樓內有café、酒吧、服裝店及不同的Popup store，室內外均充滿設計感，吸引不少年輕人。

1樓是Ephemera Café，以售賣小型紀念品作概念，從日常生活中發現小事物加以改造，為文件創造出全新的可能性。Café更展示出世界各地的郵票、車票及畫作，以呼應旅遊展覽主題，充滿文青風氣。

2樓則是LE CONTE DES CONTES品牌時裝店，3樓的香氛、家居、文具、飾品等各式文青小店都非常好逛好買，還會不定期舉辦當期熱門藝術家展覽、Popup store等，逛累了可以選擇到4樓酒吧POSTSCRIPT小酌一杯，又或者是回到1樓坐下來隨意地欣賞音樂表演。

地址：首爾城東區 聖水洞練武場17街 10｜서울 성동구 연무장17길 10

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