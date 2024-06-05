大阪壽喜燒8間推介｜Google高評分／米芝蓮／黑毛和牛／人均$50起

大阪壽喜燒推介｜日本是港人第二個家，當中大阪是不少港人的旅遊首選地，而大阪的美食多不勝數，其中關西風壽喜燒更是數一數二的人氣之選，也是日本具代表性的飲食文化之一。《香港01》「好食玩飛」記者整合了8間超高性價比的大阪壽喜燒，低至人均$50起。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

壽喜燒（Sukiyaki）是將牛肉片、大蔥、豆腐、萵苣、菇類等食材放進淺型的鐵鍋中裡加上醬油、糖和味醂等混合的湯汁煮，煮熟後，再沾著生雞蛋吃的一種鍋物料理。

而日本關東壽喜燒和關西壽喜燒各有不同，前者重點在於燉煮，而後者重點在於燒。關東壽喜燒做法類似火鍋，主要是先煮好湯底（後加入食材燉煮；而關西壽喜燒會先在鍋內加牛油(牛脂肪)先煎牛肉，再按照口味加醬油同糖調味。相比之下關西風的牛肉比較香口，更重食物原汁原味。以下介紹的8間大阪壽喜燒，全部屬高評分，想吃正宗壽喜燒的你不要錯過。

大阪壽喜燒推介【1】播重Harijyu——百年老字號

「播重道頓堀本店」是大阪壽喜燒百年老字號。（圖片來源：官網@官網@ はり重 Harijyu）

大阪壽喜燒老字號「播重道頓堀本店」於1919年開業，Google評分4.1，是大阪必食壽喜燒。這間餐廳依然保留日式老建築風格和古早味的壽喜燒湯底。自開店以來都堅持使用優質的日本國產黑毛和牛，肉質鮮嫩，配搭日本雞蛋、炙燒豆腐和時令菜蔬，主打多款豐盛壽喜燒套餐，物超所值，店內更有穿著和服的店員為客人烹調和牛，確保牛肉的熟度剛剛好。

地址：大阪府大阪市中央區道頓堀1-9-17

電話：06-6211-7777

營業時間：11:30–22:30/ 星期二休息

人均消費：$400-500

預訂方式：電話訂位、線上訂位按此 交通：大阪地下鐵御堂筋線難波站14號出口步行約3分鐘

大阪壽喜燒推介【2】北村 KITAMURA——米芝蓮老字號

「北村 KITAMURA」是日本大阪評為米其林一星的壽喜燒老字號。（圖片來源：官網@精肉すき焼処 北むら）

百年老店「北村 KITAMURA」於1881年開業，Google評分4.4，曾獲得米芝蓮指南一星評級。餐廳堅持以傳統手法製作壽喜燒，不加入高湯，提供原汁原味的口感和味道，保持正宗的關西風味。店裡選用嚴選上等A5和牛，入口即化。套餐包括前菜、蔬菜拼盤、和牛壽喜燒等。店內古色古香，和風茶室用餐別有一番風味。服務人員會在桌邊為客人提供代烹服務，亦會介紹每道菜的特色，並根據客人的用餐節奏提供貼心的服務。

地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋1-16-27

電話：06-6245-4129

營業時間：16:30–21:50/ 星期日及假日休息

人均消費：$500起

預訂方式：電話訂位、線上訂位按此 交通：大阪地下鐵心御堂筋線心齋橋站6號出口步行約2分鐘

大阪壽喜燒推介【3】福壽館 大阪難波店——黑毛和牛專賣店

「福壽館」由黑毛和牛專賣店直營，售賣日本頂級「福壽館牛」。（圖片來源：官網@福壽館）

「福壽館」是由黑毛和牛專賣店直營，Google評分4.1，主要售賣原種「福壽館牛」，這些牛的飼料和飼育環境等都受到嚴格控管，因此在味道、肉質及鮮度三方面都是頂級的黑毛和牛。經過師傅控制烹煮時間及配料，將頂級黑毛和牛壽喜燒的美味發揮到得淋漓盡致，而且午市壽喜燒套餐消費只是5000日圓（約250港元），是大阪壽喜燒性價比之選。

地址：大阪府大阪市中央區難波 5-1-18 高島屋大阪 9 樓

電話：06-6646-0078

營業時間：11:00–23:00

人均消費：$250-460

預約方式：電話訂位、線上訂位按此

交通：大阪地下鐵御堂筋線難波站步行約2分鐘

大阪壽喜燒推介【4】すき焼きとおばんざいの店 すき——平價首選

「すき焼きとおばんざいの店すき」平價壽喜燒套餐。（圖片來源：IG@sukiyaki_obanzai）

「すき焼きとおばんざいの店すき」於2022年開業的一間人氣大阪壽喜燒小店，Google評分4.4。因是壽喜燒小冶，只提供10個座位，每個座位都配備IH爐。招牌壽喜燒套餐可以選擇「牛肉壽喜燒 1,200日圓」，（約70港元）或「雞肉壽喜燒 1,000日圓」（約50港元），附有配菜、泡菜、雞蛋和任食米飯。價錢實惠，是大阪壽喜燒平價首選！

地址：大阪府堺市西區上435-1 中辻大廈1F

電話：072-289-9989

營業時間：11:30–21:00/ 星期三休息

人均消費：$50-100

預訂方式：電話訂位、線上訂位按此

交通：JR阪和線大鳥站步行約12分鐘

大阪壽喜燒推介【5】江戶菊——性價比之選

江戶菊壽喜燒套餐。（圖片來源：官網@江戸菊 えどぎく）

「江戸菊（えどぎく）」於1914年開業，Google評分4.2，是大阪的一家百年老字號壽喜燒餐廳，提供上等國產黑毛和牛和高級霜降和牛，和牛均勻的油花分佈入口即化，配搭代代相傳的秘製味噌和醬料，層次口感豐富。午市壽喜燒套餐人均消費只約150-200港元，性價比十足。

地址：大阪府大阪市中央區河原町2-4-12

電話：06-6231-5858

營業時間：星期一至五 11:00–14:00、17:00–22:00/ 星期六、日及假期休息

人均消費：$150起

預訂方式：電話訂位

交通：大阪地下鐵堺筋線堺筋本町站17號出口步行5分鐘

大阪壽喜燒推介【6】涮陣 堺筋本町——黑毛和牛放題

「涮陣 堺筋本町（しゃぶ陣 堺筋本町）」無限量黑毛和牛放題。（圖片來源：官網@ しゃぶしゃぶ すき焼き しゃぶ陣 堺筋本町）

「涮陣 堺筋本町（しゃぶ陣 堺筋本町）」主打頂級黑毛和牛壽喜燒放題，Google評分3.6，顧客可以優惠的價格就可以享受到無限量供應的優質黑毛和牛，即使是大胃王也不怕吃不飽，新鮮時蔬配上獨一無二的壽喜燒醬汁，令人垂涎欲滴。想任食黑毛和牛一定要來！

地址：大阪府大阪市中央區南久寶寺町2-1-2 竹田ビルB1F

電話：06-6264-6238

營業時間：星期一至五 11:30–14:00、17:00–22:30；星期六、日及假日 11:30–14:00、17:30–21:00

人均消費：$300-400

預訂方式：電話訂位、線上訂位按此

交通：大阪市営堺筋線堺筋本町駅10號出口步行3分鐘

大阪壽喜燒推介【7】涮禪——人氣壽喜燒

「涮禪（梅田店）」主打高質黑毛和牛壽喜燒套餐。（圖片來源：官網@涮禪しゃぶ禅）

「涮禪（梅田店）」開業30年，Google評分高達4.6，店內除了主打高品質黑毛和牛外，套餐有3中牛肉可以選擇，包括神戶牛、黑毛和牛和普通牛肉，適合不同預算的客人。套餐內除了牛肉和蔬菜拼盤之外，還有新鮮的豬五花肉。而且店內亦有多款酒水提供：日本清酒、燒酒、雞尾酒、葡萄酒等應有盡有，還有奢侈暢飲套餐讓你可以暢飲日本酒。

地址：大阪府大阪市北區堂島1-6-20 堂島AVANZA B1F

電話：06-6743-4111

營業時間：星期一至六 11:45–15:00、17:00–22:30；星期日及假日 11:45–15:00、17:00–22:00

人均消費：$300-400

預訂方式：電話訂位、線上訂位按此

交通：大阪地下鐵四橋線西梅田站步行2分鐘

大阪壽喜燒推介【8】しゃぶ長——小眾平價壽喜燒

「しゃぶ長」是一間小眾壽喜燒，深受當地人喜愛。（圖片來源：IG@yrk_sta）

「しゃぶ長」Google評分高達4.6，是大阪一間小眾平價壽喜燒，選用的是國產和牛，配上自家製的橙子醬和芝麻醬，簡單之餘又不失層次。店內的工作人員也十分熱情，會熱心地幫顧客拍照，是當地人也十分喜歡的一間壽喜燒，想體驗當地風土人情以及預算不多的顧客可以考慮這間小眾壽喜燒店。

地址：大阪府大阪市中央区東心斋橋1-15-25

電話：06-6244-1678

營業時間：/星期日休息

人均消費：午市$50-100/晚市$400-500

預訂方式：電話訂位、線上訂位按此

交通：大阪市営堺筋線堺筋本町駅10號出口步行3分鐘

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略