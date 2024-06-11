台北赤峰街商圈美食13間｜豆花店/登波咖啡/肉桂捲/灑白甜麻糬

台北赤峰街商圈｜來到赤峰街，除了各式文青店鋪林立在巷弄之外，飾品店、服裝店等應有盡有，是近年大家去台北必去的景點之一。這裡還有很多不同的甜品美食和咖啡廳，《香港01》「好食玩飛」記者整合了共13間美食推介給大家，有人氣超高的千層蛋糕和肉桂捲，十分適合打卡的咖啡廳，還有超奢華的海鮮麵線等。



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赤峰街可說是中山區文青的代名詞。赤峰街在50年前，是台灣的二手汽車零件產業與五金產業發展的所在。近幾年來，赤峰街轉型發展，老宅巷弄間有許多異國的質感甜點咖啡店，轉個彎又有文青手作空間，成為中山區重要的文藝基地。

5大甜品推介

【1】榕美樹館——最美豆花店

榕美樹館被譽為台北最美豆花店，以清新潔白的外觀配搭是以木質為主的簡約設計，主打日系禪風。店內牆上也擺放了不少畫作，讓店內變成美術館一般，讓大家可以在店內打卡之餘又可以靜靜感受日本禪意。

店裡主要供應豆花、仙草等甜品，選用的食材都是台灣當地小農生產。豆花口感綿密、豆味濃郁，加上不同的配料如仙草、粉粿、芋圓等增添不同口感。

榕美樹館

地址：台北市中山區民生西路66巷21號

營業時間：12:00-21:00



【2】貨室甜品——台式古早甜品

貨室甜品的店面是文青白色小屋，主打台式古早甜品。（圖片來源：IG@huoshih_official）

貨室甜品是一間充滿文青風格的白色小屋，主打古早味麵茶冰，放入芋頭塊、芋圓、地瓜圓還有手工蒟蒻，最後在刨冰上灑滿麵茶粉，熟悉的味道搭上配料讓傳統有了全新風味。

除了麵茶冰外，店裡還有蜂蜜牛乳、麵茶牛乳芋頭等甜品，夏日消暑甜品應有盡有。

貨室甜品

地址：台北市大同區赤峰街71巷34號

營業時間：星期一至五：13:00-21:30 /星期六至日：12:30-21:30



【3】時飴APPROPRIÉ——秒殺千層蛋糕

時飴APPROPRIÉ赤峰店剛開時，店內的千層蛋糕會被秒速清空。（圖片來源：IG@appropriepatisserie）

時飴APPROPRIÉ是由網絡品牌開至實體店的超高人氣千層蛋糕甜品。剛在赤峰街開實體店時，店裡的千層蛋糕都會被秒速清空，所以被稱為「台北秒殺千層」時飴的千層蛋糕將每種口味表現得很極致，伯爵千層散發陣陣紅茶香，還帶有伯爵茶本身佛手柑的特殊香氣。水蜜桃口味更將完整果肉包覆在千層裡面，濃郁的甜蜜香氣且口感豐富。時飴亦會因應季節而推出新款的季節限定千層蛋糕。

時飴APPROPRIÉ

地址：台北市中山區赤峰街8巷22號隔壁(右邊兩間 面對公園)

營業時間：13:00-18:00



【4】蜜菓拾伍——每日新鮮製作戚風蛋糕

蜜菓拾伍主打每日新鮮製作的戚風蛋糕。（圖片來源：IG@migoscakes）

蜜菓拾伍主打戚風蛋糕，每日新鮮製作。有別於過往給較為單調的戚風蛋糕，蜜菓拾伍可以選擇不同的餡料加進戚風蛋糕裡，為鬆軟的戚風蛋糕增加不同的口感；還會在戚風蛋糕上加上水果裝飾，現點現切。

店裡有不同的口味可供選擇，其中以抹茶戚風最受歡迎，選用京都井六園純抹茶粉製作，抹茶散發的苦香韻味中和了戚風蛋糕的甜膩，令戚風蛋糕口味更佳。

店內的招牌抹茶戚風蛋糕。（圖片來源：IG@migoscakes）

蜜菓拾伍

地址：台北市大同區赤峰街77巷3號

營業時間：13:00-20:00 /星期三、四休息



【5】灑白甜鮮奶麻糬舖——手工製作鮮奶麻糬

灑白甜鮮奶麻糬舖主打每天手工製作的鮮奶麻糬。（圖片來源：IG@sabaitian）

灑白甜鮮奶麻糬舖是一間具文青氣質的甜品店，主打每天手工製作的鮮奶麻糬。店裡售賣兩種麻糬，一種是片狀粘粉的鮮奶麻糬，有3種口味；另一種則是包餡的鮮奶麻糬，有6種口味。

包餡麻糬是現點現做的，可以看著店員製作過程，看著軟糯的麻糬被拉扯，過程治愈。麻糬口感軟糯綿密，略有嚼勁，加上不同口味的內餡有更豐富的口感和層次。

灑白甜鮮奶麻糬舖

地址：台北市大同區南京西路25巷38號

營業時間：12:00-20:00 /星期一休息



3間精選CAFÉ

【1】登波咖啡——復古咖啡廳

登波咖啡是一間十分適合打卡的復古咖啡廳。（圖片來源：IG@coffee_dumbo）

登波咖啡是一間十分適合打卡的咖啡廳，店面具有年代感的黃色椅子配上生鏽的老鐵窗，在店外隨手一拍都能拍出充滿復古感的照片。店內更有至少30、40年歷史的燈箱老件，還有復古家具、燈具，甚至小玩具配飾等，配合復古主題。

店裡的招牌「冬瓜拿鐵」將古早味與咖啡巧妙而絲滑地溶合在一起，就像店裡古老又調皮的氛圍一樣，復古之餘又不失創意。店裡的其他美式咖啡和甜品亦同樣出色。

登波咖啡

地址：台北市中山區赤峰街49巷25號

營業時間：11:00-19:00



【2】MISS V BAKERY CAFÉ——人氣肉桂捲

MISS V BAKERY CAFÉ主打手工肉桂捲。（圖片來源：IG@missvbakery）

MISS V BAKERY CAFÉ的招牌是手工肉桂捲，掀起了台灣的肉桂捲風潮，是肉桂控千萬不能錯過的一間店。招牌焦糖黏黏包，外酥內軟的麵包口感，淡淡的焦糖配上肉桂香氣，加上核桃豐富了口感。

招牌焦糖黏黏包肉桂捲。（圖片來源：IG@missvbakery）

除此之外，還有濃縮咖啡肉桂捲、芋頭蜂蜜捲等手工甜點都相當受歡迎。飲品部分有義式特調咖啡、花草果茶、氣泡飲，熱茶等多種選擇。

MISS V BAKERY CAFÉ

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓

營業時間：11:00-19:00



【3】敘‧XHALE——古典歐風咖啡館

敘‧XHALE是一間古典歐式風格的咖啡館。（圖片來源：FB@敘‧XHALE）

敘‧XHALE是一間古典歐式風格的咖啡館，店裡歐式裝潢搭配皮革座椅，加上紅磚牆打造輕工業風，讓人宛若置身歐洲之中，讓大家可以在戶外露台享受悠閒的度假節奏。

不得不試的是他們的招牌煎鍋鬆餅，三層鬆餅口感綿密鬆軟，更有多種口味選擇，例如季節水果、楓糖、珍奶等口味。另外，咖啡主要是拿鐵類，黑糖拿鐵、香草拿鐵、蜂蜜拿鐵；不含咖啡因的可以點歐蕾或氣泡飲。若大家想找一個寧靜的場所，悠閒地喝杯咖啡，靜靜地享受慢生活，這間咖啡館是個不錯的選擇。

+ 1

敘‧XHALE

地址：台北市大同區赤峰街35-1號

營業時間：11:30-19:30



5間人氣小店美食

【1】面線町——超奢華三寶麵線

面線町主打多款海鮮麵線。（圖片來源：IG@面線町）

面線町以多樣的海鮮麵線選擇而聞名。招牌是海王子愛三寶麵線，以鮮蚵、大腸、魚酥、花枝為主要食材的奢華版麵線。新鮮的鮮蚵，肉質細嫩，帶有淡淡的海味；大腸經過巧妙的處理，口感爽脆，且吸附了湯汁的美味；魚酥經過獨特的製作工藝，外層酥脆，內裡卻保持鮮嫩多汁；花枝切片均勻，保持了鮮嫩的口感，搭配湯汁，讓整體更為鮮甜；麵線柔軟綿密，入口即化。若擔心吃不了那麼多的顧客亦可以自行選擇不同的配料。

面線町

地址：台北市大同區赤峰街49巷25號1樓

營業時間：11:30-19:30 /星期一、二休息



【2】打鐵町49番地——日式串燒居酒屋

打鐵町49番地一間具有時代感的日式串燒居酒屋。（圖片來源：FB@打鐵町49番地）

打鐵町49番地是一間日式串燒居酒屋，暖黃色的燈光加上富有時代感的木造建築，從招牌到裝潢都充斥著濃厚的日式建築風格。店內最出名的是串燒和炒烏冬，雞腿肉串肉質鮮嫩厚實，一口下去雞汁四溢，微焦的雞皮遺留的炭香增添口感和風味。炒烏冬配料豐富，有蝦、蛤蜊等，上面還有有一層柴魚片，而且烏冬有嚼勁並不會炒的過於軟爛。

打鐵町49番地

地址：台北市大同區赤峰街49巷25號

營業時間：12:00-01:00



【3】川畝園麵食館——台灣米其林指南推介

川畝園麵食館曾獲《台灣米其林指南》必比登推介。（圖片來源：IG@nao_twn2021）

川畝園麵食館曾獲《台灣米其林指南》必比登推介，店內的牛肉捲餅是必點的項目，餅皮Q彈酥脆有嚼勁，中間包裹著軟嫩的牛肉塊，外酥內軟，加上甜麵醬和蔥段，交織出鹹甜風味。

另外，肉絲炒飯亦同樣大受好評。粒粒分明的炒飯混著蛋香、青蔥、瘦肉肉絲，每一口都能品嘗到大火快炒的鍋氣，且份量十足。店內提供多種中國北方經典麵食、捲餅、小籠湯包等小吃。

川畝園麵食館

地址：台北市大同區承德路2段1巷31號

營業時間：11:00-13:30，16:30-19:30 /星期日休息



【4】無名排骨飯——人氣排骨飯

赤峰街無名排骨飯經常大排長龍，是人氣小店。（圖片來源：IG@balaken_ccj0305）

無名排骨飯門口沒有招牌，是名副其實的無名排骨飯，店面幾乎沒有裝潢。然而樸實無華的小店卻吸引了無數人喜愛，經常大排長龍。店內只售賣排骨飯和牛肉燴飯，排骨飯的排骨是炸過後再去滷製，外衣被滷汁煮得軟爛，但肉咬起來也很厚實有咬勁，還帶有醬汁的回甘甜味，相當下飯。配菜的荷包蛋也很出色，蛋是用熱油去炸，所以可以吃到焦脆的口感。

無名排骨飯

地址：台北市大同區赤峰街4號

營業時間：12:30-14:00，17:30-20:00 /星期六、日休息



【5】名古屋台所——深夜食堂

名古屋台所是由日本人開的日式美食小店。（圖片來源：FB@名古屋台所）

名古屋台所是一間由日本人開的小店，走進店內就如同走進日劇「深夜食堂」一般。店內的招牌是炸豬排、漢堡排套餐。炸豬排十分厚實，入口焦脆，戳破蛋黃，配上有紅酒香氣的醬汁，酸酸甜甜讓人胃口大增。漢堡排同樣厚實，外面酥脆，內裡肉質鮮嫩且多汁，配上番茄和梅子調和的醬汁濃而不膩，加上半熟蛋液，口感十足。

名古屋台所

地址：台北市大同區赤峰街50號

營業時間：17:00-21:00



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