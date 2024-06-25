東京迪士尼海洋園區懶人包｜Fast Pass快證申請/4大新設施/新酒店

東京迪士尼海洋最新擴建主題園區「Fantasy Springs夢幻泉鄉」6月6日正式亮相，成為該園區第八大主題區域。適逢新園區開幕，《好食玩飛》編輯整合了入園需知，包括Fast Pass種類、4大新設施、全新酒店、必買禮品、供大家參考。



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新園區設有「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」和「樂佩公主森林」三大主題分區，共有4個全新娛樂設施、3間特色主題餐廳以及1間周邊商店。園區內更配有1間全新酒店，為遊客提供更加完善的休憩設施。

入新園區必需快證｜申請方法及攻略

現時新園區「Fantasy Spring夢幻泉鄉」有人流管制措施。只有在迪士尼度假區官方app取得Standby Pass(預約等候卡）或 Disney Premier Access(迪士尼尊享卡）的遊客才可內進。假如錯失取證機會，亦代表無法遊玩新園區。

入新園區必需快證｜Standby Pass 預約等候卡

Standby Pass是免費的通行證。只要取得通行證，就可於指定時段到現場排隊（形式與取籌相近）。Standby Pass亦適用於餐廳及商店，例如指定售賣Duffy&Friends的商店亦可用到。

Standby Pass申請方法如下：

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入新園區必需快證｜Disney Premier Access 迪士尼尊享卡

除此之外，還有要付費的「Disney Premier Access」（迪士尼尊享卡）優先入場券。只要付費2000日圓（大約100港幣）就可以確保遊玩到指定設施。

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Disney Premier Access迪士尼尊享卡 價格表。（官方網站）

東京迪士尼海洋園區遊樂設施｜1.安娜與艾莎的冰雪之旅

「安娜與艾莎的冰雪之旅」將帶領遊客踏上一段電影經典情節的探險之旅。在電影主題曲的魅力環繞之下，遊客將乘船親身體驗「真愛」如何融化冰封之心的動人情節，感受姊妹之間溫馨動人的情誼。

「冰雪王國」為全球第2個以《冰雪奇緣》作為主題的園區。（官方網站）

東京迪士尼海洋園區遊樂設施｜2.樂佩公主天燈盛會

「樂佩公主天燈盛會」將帶領遊客前往一年一度的天燈盛會，重現樂佩公主與費林相遇並結下情緣的「最棒的一天」。體驗一場充滿浪漫與驚喜的乘船之旅，情境夢幻，讓人怦然心動。

樂佩公主居住標誌的燈塔。（官方網站）

東京迪士尼海洋園區遊樂設施｜3.小飛俠夢幻島歷險記

在「小飛俠夢幻島」，遊客可以佩戴3D眼鏡，陪著小飛俠踏上探索海盜船的旅程。搭乘漂流式遊樂設施「小飛俠夢幻島歷險記」，與彼得潘和奇妙仙子一起展開一場驚險刺激的救援行動。目標是從虎克船長和他的海盜手中救出約翰，並前往夢幻島開啟一段壯麗的冒險之旅。

化身「走失的孩子」踏上驚險的旅程。（官方網站）

東京迪士尼海洋園區遊樂設施｜4.奇妙仙子妙妙小車

在這裡，遊客將化身為奇妙仙子的小幫手，協助她遞送各種包裹和行李，一同巡遊「精靈谷」—奇妙仙子居住地。遊客將搭乘特製小車，穿梭於精靈谷之中。在路途中，能欣賞到全年四季不同的精靈谷景觀 。

精靈谷景觀色彩鮮艷。（官方網站）

東京迪士尼海洋園區酒店—東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店

酒店位於夢幻泉鄉的神奇清泉旁，與園區迷人的自然景致相得益彰。（官方網站）

東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店坐落於清澈迷人的神奇泉水旁，與周遭夢幻的景致相映生輝。入住期間，賓客可以沉浸於迷人的溫泉世界之中。酒店內部的設計靈感源自迪士尼公主，以及主題港口為基調的動植物元素，營造出一處彷彿置身於夢境之中的悠然氛圍。酒店有分奢華型的「豪華館」和麗緻型的「夢幻館」兩棟建築。

入住夢幻泉鄉大飯店優勝之處就是，遊客能夠比一般遊客提前15分鐘從專用入口進入園區。

新園區Fantasy Springs夢幻泉鄉獨家商品

「夢幻泉鄉禮品」是園區內唯一的商店。（官方網站）

「夢幻泉鄉禮品」位於東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店1樓，專供在此區域內的遊客進入。這裡提供了《冰雪奇緣》、《小飛俠》和《魔髮奇緣》等動畫的獨家商品。

東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）

地址：1-13 Maihama, Urayasu, Chiba 279-8511

交通：由東京車站搭乘電車僅需 15 分鐘車程，即可抵達。

營運時間：9:00-21:00（建議到官網確認遊園當日的營運時間）

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