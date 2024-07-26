深圳新開巨型商場萬豐海岸城直擊　逛日系IKEA／覔書店+交通方法

深圳好去處｜北上攻略｜總面積逾20萬平方米的巨型新商場「萬豐海岸城」7月中在深圳寶安區開幕。《香港01》「好食玩飛」記者Remi率先去探路，逛逛這人氣新商場，了解有甚麼好玩好食。例如大家都說一定要去、被稱為平價IKEA的日式家具店NITORI，還有被網上稱為深圳最美書店的覔書店，當然少不得品嚐美食，想知詳情即刻睇片！



20萬平方米的巨型新商場「萬豐海岸城」7月中在深圳寶安區開幕。（《香港01》圖片）

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深圳萬豐海岸城｜特色米線+抵食燒烤+商場美食推介

萬豐海岸城佔地逾20萬平方米，地上有六層，地下有兩層，超過300個品牌商店進駐，當中同飲食有關近100個。美食選擇非常多，主要集中在B1、5樓和6樓。Remi今次來到萬豐海岸城，品嚐了兩間食店 ── 遇見烤吧‧燒烤以及七彩云館米線店。

萬豐海岸城佔地逾20萬平方米。（《香港01》圖片）

深圳萬豐海岸城美食推介【1】遇見烤吧‧燒烤 ── 即串即烤夠惹味

「遇見烤吧‧燒烤」主打即切、即串、即烤。Remi購買¥155套餐，包括涼拌海蜇、特色牛肉小串15串、4個肥美烤生蠔、3串烤羅氏蝦、2串水果牛肉、5串烤羊肉、5串雞脆骨、娃娃菜、新疆烤饢餅，還有兩大杯水果飲料。這個份量兩個人都夠吃，串燒有水準，CP值超高！👉想知Remi食評即刻睇片

遇見烤吧‧燒烤¥155套餐CP值超高！（《香港01》圖片）

遇見烤吧‧燒烤

地址：深圳寶安區萬豐海岸城2樓JC204號店

營業時間：16:00至翌日03:00



深圳萬豐海岸城美食推介【2】七彩云館米線店 ── 即滾食材入口鮮嫩

Remi還品嚐了七彩云館米線店的過橋米線，美團價¥36.8！職員捧着一盤配料在我們面前慢慢放進熱湯的鍋中，透過鍋自身的熱力，將魚片、肉片、鹹肉及蔬菜煮熟。而且米線份量不少，材料放湯中滾熟，入口十分嫩滑，米線軟硬亦適中。👉想知Remi食評記得睇片

七彩云館米線店

地址：深圳寶安區萬豐海岸城A館6樓20號舖

營業時間：10:00至22:00



深圳萬豐海岸城｜必逛日系IKEA+深圳最美書店

Remi在片中亦分享了多間必逛商店，包括來自日本的國民家具公司宜得利家居、在網上被稱為深圳最美書店之一的覔書店、Hi+VR歡樂館、小朋友至愛全息動物園、高調Party K ¥68唱足3小時等。👉睇片更清楚😉

深圳萬豐海岸城｜2大打卡位：潮末江湖霓虹燈打卡、20米高巨樹天梯

深圳的新商場大多都有打卡位，萬豐海岸城3樓戶外區域，設有充滿潮汕元素的體驗街區「潮末江湖」，這個燈飾裝置幾特別，不少人都會到這裏打卡！在「潮末江湖」旁邊的電梯往下走，會見到20米高的「巨樹天梯」，相當於5層樓高！記者親身站在這棵「巨樹」下都感到震撼！

深圳萬豐海岸城｜Remi實測冷氣夠涼

最近很多人關心深圳商場冷氣是否充足，Remi分別在萬豐海岸城3個不同樓層測量冷氣溫度，B1層最近地面有29度，3樓稍涼有26度，6樓最涼25.4度。這裏雖然沒有香港商場冷氣那麼冷，但我在這裏逛了一整天，沒有出過汗，對我來說溫度剛剛好。

記者實測萬豐海岸城冷氣夠涼。（《香港01》圖片）

深圳萬豐海岸城｜交通方法+唯一缺點離口岸遠

1. 地鐵路線一：在福田口岸出發，搭乘10號線3個站來到崗廈北，然後再轉11號線，從首站搭14個站，來到馬鞍山D出口步行約10分鐘，全程大約1時15分鐘。

2. 地鐵路線二：從深圳灣口岸出發，搭的士來到後海站，再搭10個站到馬安山站，D出口步行約10分鐘，全程大約1時10分鐘。

3. 打車路線：從深圳灣口岸出發，搭的士直達商場，車程約45分鐘，料花費約60至80人民幣。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略