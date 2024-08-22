米子自由行｜8大景點推介｜鬼太郎列車／皆生溫泉／海鮮市場

米子景點｜大灣區航空近日宣布將於10月27日開辦鳥取縣米子市定期航班服務，新航線將於每星期提供3班往返香港與米子的航班。對比起東京、大阪等日本熱門旅遊點，大家或許不太認識米子這個地方，《香港01》好食玩飛記者整理了米子8大景點，其中包括全日本唯一沙漠鳥取沙丘、皆生溫泉，讓考慮到此一遊的朋友早作行程安排。



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米子是鳥取西部的主要城市，這裏四季自然景色優美，春天花卉植物盛開為賞花季節，夏天有水上活動，秋天有紅葉，冬天又可以滑雪浸溫泉，還有不少獨有景點。從地圖上看，米子位於西日本地區，在福岡東北方，大阪的西北方。

其他地區到達米子市的交通方法。（日本觀光局官網）

米子8大景點

米子景點【1】鳥取砂丘—全日本唯一沙漠

原來日本也有沙漠！鳥取沙丘是全日本唯一沙漠，亦因此成為米子最有名的景點。砂丘位於海岸線旁，全長16公里，闊度達2.4公里，砂丘受天氣影響形態會不斷變化，所以每次遊歷都會有獨特的樣貌。在這裡，你不單單可以欣賞到沙漠壯麗的景色，又可以騎駱駝或砂丘單車，享受在沙漠上奔馳的感覺，還有滑翔傘、滑沙等活動可以參加，留下與眾不同的體驗。

鳥取砂丘

地址：2164-971 Fukubecho Yuyama, Tottori, 689-0105日本

營業時間：09:00-17:00

交通：在 JR 鳥取站0號巴士站乘搭麒麟巴士「鳥取－砂丘方面」路線



米子景點【2】鳥取砂丘砂之美術館—全世界第一個專門展示沙雕的室內設施

去完砂丘後，可參觀附近的砂之美術館，這座美術館是全世界第一個專門展示沙雕的室內設施。館藏世界級沙雕作品，每年都有不同的主題，國際頂級雕塑家曾以東南亞、南美、英國等地區作靈感繆思，並以舊有作品的砂，循環利用製成新作品。要留意的是，美術館1月至4月會暫停開放，主題方面亦可以先查看官網。

鳥取砂丘砂之美術館

地址： 2083-17 Fukubecho Yuyama, Tottori, 689-0105日本

營業時間：星期一至五、日 09:00-16:00；星期六 09:00-17:00（1月至4月暫停開放）

交通：在 JR 鳥取站0號巴士站乘搭麒麟巴士，於「砂の美術館前」下車



米子景點【3】皆生溫泉—鳥取海景溫泉

從沙漠到溫泉，米子著實是個大自然景點豐富的地方。皆生溫泉是就近海邊的一條溫泉街，背擁大山國立公園，面向著閃爍的大海，更能觀賞日出日落，這般美景論誰也不能抵抗吧！而且泉水源自美保灣海底，鹽分濃度高，有促進新陳代謝之效，大家不妨安排兩日一夜的行程，到附近的溫泉酒店沉浸於度假的氛圍中。

皆生溫泉是就近海邊的一條溫泉街，背擁大山國立公園，面向著閃爍的大海，更能觀賞日出日落。（小紅書@大希嘻嘻）

皆生溫泉

地址：鳥取縣米子市皆生温泉 3-1-1

交通：由米子站前 3 號巴士站乘搭往「皆生溫泉」方向的鳥取巴士，20分鐘便可到達



米子景點【4】大山白色度假村—西日本最大滑雪場

溫泉以外，米子還有西日本規模最大的滑雪勝地，大山白色度假村。大山滑雪場分為4個練習場，能照顧初學者至熟練滑雪人士的需要，讓不同程度人士享受滑雪的樂趣，而且能夠仰望「大山」的同時，俯瞰著一片日本海，雪景海景盡收眼簾。

米子景點【5】鳥取花迴廊—百合花田

鳥取花迴廊是日本最大級別的花卉主題公園，園區佔地50公頃，接近50個足球場的大小，可想而知花田的壯觀。公園主花為百合，全年都可在園區內觀賞全日本15種的野生百合，亦會有期間限定花種及活動，例如7月至9月便會有向日葵，11月中旬至1月會應聖誕節舉辦「花卉燈飾展」。這個景點簡直是為喜歡賞花的朋友而設！

鳥取花迴廊

地址：110 Tsuruda, Nambu, Saihaku District, Tottori 683-0217日本

營業時間：星期一至日 09:00–21:00

交通：免費的接駁巴士從米子站出發，車程約需25分鐘。



米子景點【6】浦富海岸—夏日水上活動

浦富海岸位於山陰海岸國立公園的最西端，海岸上有好幾個白沙灘與淺灣，夏天來游泳浮潛最適合不過，周邊亦有地方可租借透明獨木舟。若想欣賞整個浦富地區的迷人景色，乘搭觀光船是最受歡迎的選擇之一。浦富海岸島嶼觀光船於3月至11月期間，每天上午9時至下午4時營運，每小時有一班船次，港口亦有別具特色的墨魚汁口味雪糕，定能留下深刻的印象。

浦富海岸島嶼觀光船於3月至11月期間，每天上午9時至下午4時營運。（日本觀光局官方網站）

浦富海岸

地址：Uradome, 岩美町岩美郡鳥取縣 681-0003日本

營業時間：星期一至日09:00-16:00

交通：JR 岩美站距離浦富海岸的主要海水浴場約 3 公里，有直達巴士會往返於車站與海灘之間，可是班次並不固定。



米子景點【7】鬼太郎列車—探訪鬼太郎作者故鄉地

位於米子市附近其中一個注目景點就是，鬼太郎作者故鄉地，境港市的水木茂大道。水木茂大道是以鬼太郎為主題的一條街，而有興趣到訪的朋友可以從米子站乘搭限定彩繪鬼太郎列車到境港站，來回約45分鐘車程，車廂內部已鬼太郎的世界為主題，適合打卡留念。

鬼太郎列車

交通：JR０號月台米子站到境港站



米子景點【8】鳥取港海鮮市場賀露市場—必嘗新鮮刺身生蠔

鳥取米子屬於沿海地區，因此不能錯過這裏的海鮮。鳥取港海鮮賀露市場正正匯集了從鳥取賀露港新鮮捕捉的海鮮，亦有不少當地農產品和特產。而且市場內，餐廳設有即買即煮，保證可以一嚐新鮮的魚貝料理，其中「岩蠔」是必吃之選，鮮嫩肥美，價錢亦不會很貴。

鳥取港海鮮市場賀露市場

地址：3 Chome-27-1 Karochonishi， Tottori, 680-0908日本

營業時間：星期一至日09:00-16:00

交通：從 JR 鳥取站乘搭「日之丸巴士」往賀露方向，或「麒麟獅子巴士」於「賀露海岸」下車，步行約 5 分鐘即可到達。



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