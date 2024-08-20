米子酒店10間推介｜海景房／私人溫泉風呂／一泊二食／人均$191起

米子酒店推介2024！大灣區航空公司近日宣布將開通香港往返日本鳥取縣米子的直航航班，港人去日本又多一個選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間米子酒店，部分酒店提供私人風呂及一泊二食，有部分近JR，人均只需$191起！即看內文！



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米子酒店推介【1】皆生松月（Kaike Shogetsu）

皆生松月（Kaike Shogetsu）坐落在美保灣畔，鄰近東光園庭園、皆生溫泉及皆生溫泉神社，來往JR站車程大約11分鐘。酒店私隱度極高，僅提供9間客房，均設有私人浴室，部分房間更帶獨立海景露天浴池！酒店亦擁有大眾風呂、公共浴池、室內溫泉、Spa等設施，更提供免費私人停車場！

皆生松月（Kaike Shogetsu）

房價：人均HK$900起（主樓日式部分海景雙床房）

地址：鳥取縣米子市皆生溫泉3-4-25

交通：JR富士見町站車程11分鐘

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米子酒店推介【2】湯喜望白扇酒店（Yukibou Hakusen）

湯喜望白扇酒店（Yukibou Hakusen）坐落在美保灣，步行5分鐘便可抵達皆生溫泉及皆生溫泉神社等景點，來往JR車站車程亦只需11分鐘。酒店僅提供29間客房，私隱度高，每間客房都自帶私人廁所及獨立露天風呂，可以看著日出日落浸溫泉！酒店亦提供公共浴場、戶外及室內風呂、桑拿等設施。酒店房價包含傳統日式早餐及懷石料理晚餐，不少住客都表示餐點精緻又好吃！

湯喜望白扇酒店（Yukibou Hakusen）

房價：人均HK$1,432起（山海景高層雙床房；包早餐及晚餐）

地址：鳥取縣米子市皆生溫泉3-12-33

交通：JR富士見町站車程11分鐘

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米子酒店推介【3】皆生菊乃家（Kaike Kikunoya）

皆生菊乃家（Kaike Kikunoya）地理位置優越，坐落在美保灣旁邊，鄰近j皆生溫泉神社及皆生溫泉，附近亦有不少餐廳美食。酒店提供31間客房，房間分為傳統日式及現代日式房型，部分房型不設私人浴室，亦有部分客房附帶按摩椅。酒店亦配備公共浴場、大眾風呂及KTV等休閒娛樂設施。

皆生菊乃家（Kaike Kikunoya）

房價：人均HK$300起（日式房間）

地址：米子市皆生溫泉4-29-10

交通：JR富士見町站車程12分鐘

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米子酒店推介【4】凱科海濱酒店（Kaike Seaside Hotel）

凱科海濱酒店（Kaike Seaside Hotel）距離JR富士見町站僅12分鐘車程，可以使用酒店的免費私人停車場。酒店鄰近皆生温泉神社、東光園庭園、新田神社等景點。酒店僅提供6間客房，分為日式房及西式房，均坐擁海景，部分房間不提供私人浴室，部分房間則設有露台。酒店亦提供大眾溫泉、公共浴場、按摩室、公共海灘等設施。

凱科海濱酒店（Kaike Seaside Hotel）

房價：人均HK$257起（標準海景房）

地址：鳥取縣鳥取縣米子市皆生溫泉3-4-3

交通：JR富士見町站車程12分鐘

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米子酒店推介【5】皆生遊月（Kaike Yugetsu）

皆生遊月（Kaike Yugetsu）是在日本網站上好評如潮的溫泉酒店！酒店坐落在美保灣旁，酒店樓下便是公共海灘，非常方便！酒店提供44間新穎客房，全部房間均提供私人浴室、陽台及電視，部分房間更帶有私人海景露天風呂！酒店亦附設免費私人停車場、桑拿、公共浴池及溫泉，溫泉同樣有海景睇，日落時分浸溫泉更浪漫！

皆生遊月（Kaike Yugetsu）

房價：人均HK$770起（酒店隨機房型）

地址：鳥取縣米子市皆生温泉3丁目11−1

交通：JR富士見町站車程11分鐘

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米子酒店推介【6】華水亭酒店（Kasuitei）

華水亭酒店（Kasuitei）是皆生溫泉區內目前唯一擁有自家泉源的旅館。酒店提供79間客房，設有多種房型，房間均設有私人浴室及廁所，部分房型亦提供露台及露天風呂，最大的房間可供多大8人入住。酒店設有男女湯都有的寬敞大浴池及露天風呂、桑拿等設施。

華水亭酒店（Kasuitei）

房價：人均HK$318起（洋式雙床房）

地址：鳥取縣米子市皆生溫泉4-19-10號

交通：JR富士見町站車程12分鐘

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米子酒店推介【7】皆生鶴屋酒店（Kaike Tsuruya）

皆生鶴屋酒店（Kaike Tsuruya）坐落在美保灣旁邊，雖然酒店看不了海景，但沙灘、皆生温泉神社、東光園庭園和新田神社都在短距離內可抵達！酒店僅提供11間客房及套房，分為日式房及西式房型，均配備私人浴室及浴缸，套房房型另帶露天風呂。酒店亦擁有免費公共停車場、公共浴池及溫泉更設施，更提供潛水、浮潛、滑雪、行山等活動及裝備！

皆生鶴屋酒店（Kaike Tsuruya）

房價：人均HK$300起（日式房）

地址：鳥取縣米子市皆生温泉4丁目6-12

交通：JR富士見町站車程10分鐘

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米子酒店推介【8】露櫻酒店 米子（HOTEL ROUTE-INN YONAGO）

露櫻酒店 米子（HOTEL ROUTE-INN YONAGO）坐落在米子市中心，距離JR博勞町站及JR米子站分別只需4分鐘及12分鐘步程。酒店於2021年才開業，提供209間客房，房間均為西式房型，配備私人浴室及浴缸、電視、空調等，雖然空間不算大，但設備齊全！酒店亦提供免費自助早餐及大型公共浴池可以使用。

露櫻酒店 米子（HOTEL ROUTE-INN YONAGO）

房價：人均HK$239起（小型雙人房；包早餐）

地址：鳥取縣米子市麴町 2-200

交通：JR博勞町站步行4分鐘

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米子酒店推介【9】ANA Crowne Plaza 米子全日空皇冠假日酒店（Ana Crowne Plaza Yonago）

ANA Crowne Plaza 米子全日空皇冠假日酒店（Ana Crowne Plaza Yonago）位於米子中心，鄰近米子城堡、賀茂神社天満宮、米子市美術館等景點，附近亦有不少餐廳及購物中心，地理位置優越！酒店提供105間客房，由單人房至三人房房型都有！房間內均設有私人浴室及浴缸、迷你吧、電視、枱等。酒店附設免費停車場、按摩室及健身室等設施。

ANA Crowne Plaza 米子全日空皇冠假日酒店（Ana Crowne Plaza Yonago）

房價：人均HK$202起（單床房）

地址：鳥取縣米子市久米町53-2

交通：JR米子站步行12分鐘

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米子酒店推介【10】米子站前人工温泉二股湯之華格林裏奇酒店（Green Rich Hotel Yonago Ekimae (Artificial Hot Spring Futamata Yunohana)）

米子站前人工温泉二股湯之華格林裏奇酒店（Green Rich Hotel Yonago Ekimae (Artificial Hot Spring Futamata Yunohana)）距離JR米子站僅需4分鐘步程，鄰近美術館、圖書館、賀茂神社天満宮等景點，觀光及交通都十分方便！酒店提供25間西式客房，配備私人浴室及浴缸、電影及衛星頻道電視、基本洗漱用品等，空間寬敞且設備齊全，CP值超高！

米子站前人工温泉二股湯之華格林裏奇酒店（Green Rich Hotel Yonago Ekimae (Artificial Hot Spring Futamata Yunohana)）

房價：人均HK$191起（雙人房）

地址：鳥取縣米子市明治町175

交通：JR米子站步行4分鐘

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