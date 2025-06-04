米子機場交通4大方法！香港航班有專巴接駁市內／皆生溫泉／JR站

撰文：古瓅果
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米子機場交通方法！米子機場是日本山陰地區唯一具有香港航班直達的機場，大家到鳥取縣、島根縣觀光，很大機會使用到該機場。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了資料，讓大家知道從機場入境後怎樣前往附近的米子市中心以及有「鬼太郎故鄉」之稱的境港市。當地更特別開辦了「香港直航專線」巴士接載大家前往皆生溫泉，方便大家走行程，即看下文啦！

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米子機場交通3大方法！

米子機場處於鳥取縣米子市與境港市的交界。當中的境港市是日本知名動畫《鬼太郎》作者——水木茂成長的故鄉，所以當地又被稱為「鬼太郎故鄉」，機場亦特別以「米子鬼太郎機場」作為別名，機場內有大量《鬼太郎》元素吸引觀光客。從機場到米子市中心與境港市中心，有以下3大交通方法：

米子機場交通【1】「香港航班專線」接駁巴士 —— 專為香港旅客服務

為便利從香港出發到米子的旅客，當地有巴士公司特設「香港航班專線」接駁巴士，在有香港航班抵達的日子接送大家來往縣內人氣景點——皆生溫泉以及處於米子市中心、作為當地交通樞紐的JR米子站。由機場來往皆生溫泉的車費為500日圓（約港幣$27）；而由機場來往JR米子站的車費為640日圓（約港幣$34）。

「香港航班專線」接駁巴士（圖片來源：鳥取縣觀光交流局國際觀光誘客課）

前往米子站的班次，會在13:30從米子機場開出，途經皆生溫泉（約13:55）後，約在14:15到達JR米子站。因該路綫專為香港航班的旅客服務，即使飛機延遲抵達，巴士仍會在香港旅客辦理入境手續後才開出；而前往機場的班次，會在11:15從JR米子站開出，經皆生溫泉（約11:35），約在12:00到達米子機場。

米子機場交通【2】JR境綫 —— 車程較短！費用最平

乘搭JR境綫，能夠在毋須轉車的情況下直達JR米子站以及「鬼太郎故鄉」的境港站。從JR米子站出發到JR米子機場站，需時約30分鐘，費用為240日圓（約港幣$13）；而JR米子機場站出發到JR境港站，需時約17分鐘，費用為190日圓（約港幣$10）。

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米子機場交通【3】巴士 —— 直達多間酒店、景點

米子機場亦有巴士前往JR米子站、松江站、JR境港站以及七類港，但所需時間較長，亦有塞車風險。不過，部份巴士路線能夠直達多間酒店與景點，非常方便。巴士費用由100日圓（約港幣$5）起。

米子市巴士路線圖（官方圖片）

米子機場交通【4】租車

如果選擇自駕遊，日本有不同租車網可以直接在網上預先租車，並在米子機場附近直接提車便可自行駕駛到市區。部分租車公司亦提供從機場到租車店的免費接駁服務，十分方便。

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