旅行心得｜短程飛機搭商務艙浪費錢？過來人：有兩樣很棒的體驗

撰文：聯合新聞網
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近日有網友好奇發文詢問，搭飛機坐商務艙是怎麼樣的體驗？文章曝光後，網友紛紛分享搭過的經驗，認為座椅舒適度和餐點飲料都大勝經濟艙。

一名網友在PTT WomenTalk板發文，提到自己搭飛機從未坐過商務艙，「從小到大出國，永遠都是走經濟艙，只能從影片照片看到商務艙的樣子」，也因為搭乘飛機次數少無法累積里程，原PO認為即使是日本線的商務艙單程也要一萬多台幣，都能買張來回機票，

而且短途好像也沒什麼體驗的時間，感覺滿浪費錢的，有人坐過商務艙嗎？

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貼文一出，鄉民紛紛留言：

「25歲以後就沒坐過經濟艙了，別折磨自己」
「電動椅可以躺平，香檳和飛機餐好吃」
「也沒有特別的優越感就是可以躺平，餐比經濟艙精緻一些」
「信用卡點數換的，滿多里程社團有在教。就是有聯名過夜包睡衣，座椅可躺平，出差的話比較沒有勞累感，可以直接換拖鞋不影響旁邊的人，這個滿優的」
「有，去沖繩時被升等，很棒的體驗」
「搭過ANA、長榮和星宇的商務艙，ANA完勝，食物好吃座位夠大」
「去年從日本返臺時，搭商務艙，舒服吃個午餐，喝杯清酒，看個電影就到臺灣了」
「搭了5次商務艙，哩程開票很划算啊，下飛機有快速通關，15分鐘過關西機場，逛街完還在貴賓室待很久」

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不過也有人認為：

「短程（比如日韓）的經濟艙和商務艙我都坐過，體感差別就沒太多，長程差距比較大」
「被升等有三次，不然買不起」
「蠻爽的，不過真d貴」
「長途可以躺平睡覺很舒服，但下飛機後背超癢，癢了好幾天。後來發現應該是床蟲，還好蟲沒跟回家，很可怕」
「有趟商務艙空姐比乘客多，一直給我補酒，然後我就喝醉了 高空想吐很不舒服...」
「有些惡劣的航空公司是經濟艙加個枕頭加杯飲料當商務艙賣，要做一下功課，真的可以躺的那種商務艙的才值得搭，很輕鬆很舒服，尤其是歐美線商務艙」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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