旅行心得｜飛機餐唔夠飽可以要第2份　空姐：要多吃請「這樣問」

不少人選擇航空公司時，除了機票價錢，也相當在意機上餐點。就有網友好奇，搭乘經濟艙時，若覺得一份飛機餐吃不飽，是否能向空服員再要一份？



貼文曝光後，一名空姐現身解答表示，可以等空服員把餐點發放完畢後，禮貌的詢問是否有其他乘客不要的餐點。

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飛機餐可以吃兩份嗎？

一名網友於Dcard以「飛機餐可以要兩份嗎？」為題發文指出，她經常聽到別人說，若在飛機上吃不飽，可以向空服員多要一份餐點。對於這樣的說法，她感到好奇，因此詢問大家，

想問是只能要飛機餐嗎？還是可以要到其他食物呢？另外想問經濟艙是有可能的嗎？

貼文曝光後，網友們紛紛分享自身經驗：

「麵包幾乎每次都可以，主餐的部分要問空姐，可能會有人不吃，有多的話應該可以要，畢竟他們也是丟掉」

「我之前在飛巴黎的時候，在飛機上吃了五碗泡麵給你參考」

「之前搭長榮和ANA有問過空服員，她們說如果有多的話可以給我，後來我都有拿到兩份」

「看班機滿不滿，有坐過人很少的班機，坐經濟艙但空姐問我要不要吃商務艙的餐點」



其中還有空服員和空廚現身解答：

「我們機上其實常常多蠻多主餐，因為很多乘客都不吃，你可以等空姐發完餐之後，去廚房禮貌問能不能多要一份主食，基本上如果有多我們都會給」

「『基本上』餐、麵包都上剛剛好，尤其是日本航線，連麵包都不會多，我們自己都很怕手滑弄掉。要多吃，請等全部發完再『有禮貌』的詢問，如果有多通常都會給 」

「空廚來回答你，都會增上但給不給又是一回事，基本上要個米菓墊一下倒是沒問題的」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：飛機餐沒吃飽，可以要第2份嗎？空姐親自解答：1狀況會多給】