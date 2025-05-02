長者優惠機票｜HK Express新著數　滿60歲$6起飛台北／北京／曼谷

長者優惠機票2025！ 香港快運航空（香港快運／HK Express）宣布推出60歲以上的長者限定優惠機票，單程機票低至$6，更有多達20個亞洲航點任君選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合優惠機票詳情，即看內文了解詳情，準備出發！



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60歲以上長者$6就能搭飛機啦！（圖片來源：HK Express官網截圖）

長者優惠機票｜單程機票$6起

HK Express於今天（5月2日）推出「60+老友記限定優惠」，由即日起至5月5日晚上11時45分，年滿60歲的香港及澳門居民，於HK Express優惠訂購專頁預訂航班，並於2025年5月7日至2025年7月13日期間出發，即可以低至$6購買單程機票！

HK Express推出長者優惠機票（圖片來源：HK Express）

是次$6機票優惠航點包含大部分亞洲航線，包括北京、三亞、寧波、義烏、常州、台北、台中、高雄、花蓮、馬尼拉、克拉克、檳城、峴港、芽莊、河內、富國島、曼谷、清邁、布吉。

來往東京（成田／羽田）、大阪、名古屋、福岡、沖繩、石垣、宮古（下地島）、高松、廣島、靜岡、小松、仙台、首爾、釜山、濟州、清州及大邱的指定航班「輕便飛」單程機票亦只需$60起。

老友記在初次預訂預訂機票時，只需繳付$10即可預選標準座位。要留意優惠訂購專頁只供合資格人士預訂機票，如果有未滿60歲的同行親友的需要預訂機票，需登入香港快運官網、使用手機應用程式或微信小程序另行購買。

20個優惠航點（圖片來源：HK Express官網截圖）

如何購買「60+老友記限定優惠」機票？

步驟【1】︰於指定活動網站揀選出發地、目的地、出發／回程日期進行航班搜尋

步驟【2】︰選擇你想乘搭的航班和時間後，按『繼續』以填寫你的個人資料

步驟【3】︰確保個人資料與旅遊證件一致，並於航班出發日期或之前已年滿60歲

步驟【4】︰選擇所需要的附加項目（如寄艙行李、機上餐點、揀選標準座位等），並以信用卡／銀聯卡／支付寶／微信支付進行付款



HK Express「60+老友記限定優惠」

活動日期：即日至5月5日（下午11時45分）

旅遊日期：2025年5月7日至2025年7月13日

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