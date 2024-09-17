長者咭優惠周懶人包｜大家樂、譚仔減$8／配眼鏡9折／迪士尼優惠

長者咭優惠｜為慶祝「長者咭計劃」推出30周年並推廣尊敬長者的精神，社署將於9月20日至9月26日舉辦「長者咭計劃三十周年優惠周」。全港18區超過300百間參與本地飲食業、零售業和其他商戶，包括約1,450間門巿，為長者提供的特別折扣及優惠！睇下文了解長者咭優惠周至筍優惠！



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長者咭優惠周【1】精選食肆優惠 —— 大家樂／譚仔／爭鮮／天仁茗茶

● 大家樂：

優惠一：於2024年9月20日至22日，11時後惠顧$30即減$6。

優惠二：於2024年9月23日至26日，晚市惠顧$50即減$8。

優惠三：於2024年9月20日至30日，Club 100長者會員憑電子優惠劵可獲茶市免費雞翼1隻。



● 譚仔雲南米線：

全港指定39間店鋪分店：

優惠一：惠顧自選兩餸或以上米線可減$8（不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐及下午茶餐）

優惠二：惠顧任何米線*，送冷/熱飲品一杯（不包括特飲，限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）



● 銀龍茶餐廳 / 銀龍粉麵茶餐廳：優惠價$30堂食「紫菜墨丸魚皮餃湯河，包熱飲，凍飲加$3 (11:00am 後供應)



● 海皇粥店：凡出示有效長者咭，即可享九折優惠。



● 爭鮮迴轉壽司：堂食消費滿$100即送$8產品一碟(如此類推)



● 牛気：9月20日、9月23日至9月26日堂食消費可享9折優惠 (優惠不可與其他優惠及折扣同時使用)



● 天仁茗茶：凡持有長者咭的顧客可享正價茶飲減$2優惠 (單筆消費只可使用此優惠乙次)



● 聖雅各福群會雅膳坊：9月20日、9月23日至26日， 於店鋪惠顧任何主食 , 可減2元.



大家樂等食肆於長者咭優惠周為一眾長者提供優惠。（資料圖片）

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長者咭優惠周【2】精選食品優惠 —— 包餅／超市／海味

● 海天堂：憑樂悠卡或長者咭購買川貝枇杷膏、川貝枇杷止咳茶、立減15元



● 大班麵包西餅：9月23日至26日，買任何產品即可加$10換購迷你合桃酥或雞仔餅1包 (原價$12/包)



● 皇玥：購買任何正價餅食產品享有買一送一，贈送價值較低貨品；月餅、禮券及其他季節性產品則不享優惠。



● 寶達食品超市：購買急凍產品滿$100減$10



● 大棧 ：出示長者咭可享精選花旗參及東北參產品熱賣價9折



● 好棧 ：消費滿$100減$5



● 安記海味 ：優寭 / 折扣 2%



● 余仁生：

優惠1：購買以下產品享買1送1優惠

- 野生花旗參石斛膠囊(30粒/盒) 標準價$328

- 無量山三七膠囊(60粒/盒) 標準價$328

優惠2：買滿$100(淨值) 即減$10



買海味煲湯燜餸都有優惠！（資料圖片）

長者咭優惠周【3】精選購物優惠 ——佐丹奴／眼鏡／免費驗耳

● 佐丹奴：9月20日至22日，正價貨品7折



● 眼鏡88：持有長者咭選購鏡架連鏡片折實滿$600或以上額外減$60



● 名視眼鏡：驗配架連鏡片全套，除原有折扣外，全單額外再獲得9折



● 峰力聽覺中心：9月23日， 免費驗耳服務, $5888最新瑞士峰力藍牙助聽器優惠, 所有生活輔助聽力產品75折



● 清晰聽聽力中心 (銅鑼灣)：免費聽力測試，及購買清晰聽5G減噪助聽器，可享85折優惠



長者去配老花眼鏡有折扣！（資料圖片）

長者咭優惠周【4】精選玩樂優惠 —— 嘉禾院線／海洋公園／迪士尼

● 嘉禾院線：凡於優惠期內於全線香港嘉禾院線戲院小食部出示長者咭樂悠咭，購買任何熱食即送熱茶一杯

● 海洋公園 ：惠顧海洋公園紀念品店可享有85折優惠



● 香港迪士尼樂園酒店度假區 ：

2024年9月20日至2024年12月20日，長者咭持有人可享用以下優惠，必須於至少3日前預約。

- 小童價享用翠樂庭餐廳及藝彩廚的自助晚餐及週未自助午餐

- 以75折享用雲龍軒的午餐套餐



老友記去迪士尼消費都有優惠。（資料圖片）

長者咭優惠周【5】查詢電話

市民如就優惠周有任何查詢，可於辦公時間致電2152 2847與長者咭辦事處聯絡。

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