2025深圳新年好去處｜10大年宵花市/燈會/表演　日期+交通懶人包

農曆新年2025｜深圳新年好去處｜新年北上行大運！農曆新年是中國最重要的節日，各地都以不同活動慶祝新春。本文整合2025蛇年深圳10大新年好去處，有年宵花市、新春燈會、非遺表演等，大人小朋友都啱玩！



新年北上逛花市睇燈會！（小紅書@瀟瀟）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳花市篇🌺

深圳新年好去處【1】羅湖區愛國路迎春花市 ── 深圳最大的花市

深圳最大的花市──愛國路迎春花市，預計設置近300個展位，包含180多個鮮花舖位，串聯餐飲、文創、春聯、年貨、新春禮品、寵物用品等特色區域，聚焦寵物經濟新賽道，新增萌寵專區，打造人寵友好的新春集市！現場還有遊園祈福、數字光影藝術等豐富多彩的活動！

羅湖區愛國路迎春花市

日期：1月22日至28日

地址：深圳羅湖區愛國路

交通：羅湖口岸過關搭地鐵4個站，到3號線翠竹站B2出口行16分鐘



深圳新年好去處【2】深圳迎春花市‧福田區 ── 155個攤位

今年的深圳迎春花市不僅有傳統的年貨文創、美食小吃、精品花卉，更有許多將寵物、國潮等新鮮元素，與年貨結合的創新產品，合約155個攤位為花市增添了更多的創意與活力！還有每日三場財神駕到福氣派送活動，各種精美紅包和超值優惠券領不停！

深圳迎春花市‧福田區

日期：1月22日至28日

地址：深圳節日大道節日廣場

交通：褔田口岸過關搭地鐵2個站，到10號線崗廈站B出口行7分鐘



深圳新年好去處【3】深圳迎春花市福田區四季花谷分會場 ── 有花有文創有小食

2025深圳迎春花市福田區四季花谷分會場繼續以「花卉+」為主題，現場約50個攤位，賣各類花卉，兼營文創、非遺、本地文化產品和特色小吃，旨在打造集花卉綠植、文創產品、年貨美食等為一體的別樣花市體驗！

2025深圳迎春花市福田區四季花谷分會場

日期：1月22日至28日

地址：深圳市福田區紅荔西路與香蜜湖路交匯處西北角香蜜湖·四季花谷南廣場、負一層下沈廣場、西北廣場

交通：褔田口岸過關搭地鐵5個站，到1/7/9/11號線車公廟站A出口行15分鐘



深圳新年好去處【4】鹽田區迎春花市 ── 花市+公園+購物

今年鹽田區的迎春花市將於鹽田中央公園開市，以「花市+公園+購物」解鎖花市新玩法。80個攤檔不僅可以買到鮮花、年桔等花卉產品，還可以買到利是封、春聯、各類糖果、零食等年貨，更有文創產品、非遺產品、潮玩快閃、特色小吃等攤位，年味滿滿！

鹽田區迎春花市

日期：1月22日至28日

地址：鹽田中央公園

交通：蓮塘口岸過關搭地鐵5個站，到8號線海山站A1出口行8分鐘



深圳新年好去處【5】荷蘭花卉小鎮 ── 深圳版荷蘭莫奈花園

深圳南山荷蘭花卉小鎮，又稱深圳版「荷蘭莫奈花園」，有五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，而且免費入場！荷蘭花卉小鎮長期設有花市，賣各式平價鮮花和園藝用品，新年期間花市便會搖身一變，成為年花市集！

荷蘭花卉小鎮

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：深圳灣口岸過關搭地鐵7個站，到1號線大新站B出口行20分鐘



深圳新年好去處【6】深圳寶安啤酒小鎮花市 ── 領取精美禮品和利是封

2025深圳寶安啤酒小鎮花市設有花卉、年桔、春聯年貨、土特產、小商品、包裝食品、文創手藝、伴手禮工藝品、酒水茗茶等攤檔，屆時千種花卉爭奇鬥艷，民俗表演熱鬧非凡，特色小吃香飄四溢！大家在場按照指定操作，還可領取精美禮品和利是封！

深圳寶安啤酒小鎮花市

日期：1月22日至28日

地址：寶安啤酒小鎮

交通：深圳灣口岸過關搭地鐵11個站，到5號線興東站A出口行7分鐘



深圳燈會篇🏮

深圳新年好去處【7】錦繡中華民俗村 ── 電視劇《夢華錄》場景

錦繡中華民俗村最新大型國風沈浸式新文娛主題區「錦繡盛市·夢華錄」，重現內地電視劇《夢華錄》的角色扮演和場景，體驗鬥雞、百戲江湖、演武大會、花魁巡遊等，90多場國風沈浸式表演。在《龍鳳舞中華》表演秀，大家還能欣賞到國內首創踏焰而舞、非遺火壺表演、潮汕英歌+中國戰舞、川劇變臉、裸眼3D醒獅，體驗全新中式文旅！

+ 3

錦繡盛市·夢華錄

日期：1月1日至3月2日

地址：深圳市深南大道9005號錦繡中華

交通：深圳地鐵1號線華僑城D出口行4分鐘

門票：夜場票人民幣99



深圳新年好去處【8】2025灣區超級燈會 ── 吃喝玩樂一體的年味聖地

2025灣區超級燈會以「好巳正發生」為主題，以自貢非遺花燈為載體，打造出吃喝玩樂一體的年味聖地！國潮快閃演出、川劇變臉、京劇國粹、吹彈歌舞、小丑雜技、大唐不倒翁等等，全方位展現了一場既傳統又現代的彩燈盛會！

+ 5

2025灣區超級燈會

日期：2024年12月13日至2025年2月16日

時間：17:00 - 22:00

地址：深圳歡樂海岸椰林沙灘

交通：深圳灣口岸過關搭的士約18分鐘直達；深圳地鐵9號線深圳灣公園站E出口

門票：成人人民幣68元，兒童及老人人民幣29.9元



深圳新年好去處【9】歡樂港灣 ── 重現國漫動畫IP《天官賜褔》場景

以「深圳之眼」摩天輪聞名的歡樂港灣，與國漫IP《天官賜褔》，重現動畫中的經典場景「花城鬼市」。打卡點包括浪漫摩天輪下光華燦爛的「千燈觀」、位於摩天輪廣場入口的「明燈三千」、見證主角跨越時空之情的「紅簾相映」等，粉絲和國漫迷不能錯過！

+ 1

歡樂港灣

日期：2024年12月21日至2025年2月14日

地址：深圳前海歡樂港灣

交通：深圳地鐵5號線臨海站B2出口

門票：入場免費，摩天輪每次港幣$85



👉即搶歡樂港灣摩天輪優惠門票

深圳新年好去處【10】文博宮多彩世界暨非遺文化節 ── 26組賞燈區

今年文博宮燈會以「華燈旖夢‧山海奇觀」為主題，共設逾26組賞燈區，3萬平方米的燈火讓文博宮化身絕美燈海。漢服游園互動秀、武術舞龍舞獅、美女不倒翁、大聖巡遊、錦衣衛「穿越」等演出活動每天不同演出，輪番上演！燈會還設有美食文創古玩奇幻街，200個特色攤位，滙聚美食、非遺文創、漢服館等特色品牌，讓遊客在賞燈之餘享受各地風采！

文博宮多彩世界暨非遺文化節

日期：2024年12月28日至2025年2月23日

地址：深圳市布吉街道文博宮

亮燈時間：平日 17:00 - 22:30；周六日及節假日 17:00 - 24:00

門票：單人早鳥票人民幣19.9（白天免費入園，下午3時後憑門票入場）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略