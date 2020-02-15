台東旅遊︳被忽略的台東　6處秘景比宮崎峻的吉卜力動畫世界更美

由北往南一路慢慢行，發現被大樹與自然包圍的角落，浪漫得就像宮崎駿卡通場景。 介於海岸山脈與太平洋之間的台東，絕美的山景與海景交錯，造就了許多不可思議的天然美景，安排個小假期來走遊台東，遠離人擠人的轟炸，享受靜謐時光吧！開着車，從成功、東河而台東市，由北往南一路慢慢行，發現被大樹與自然包圍的角落，浪漫得就像宮崎駿卡通場景，快約家人與閨蜜們來玩，一起呼喚龍貓吧！

1. 成功鎮：宜灣卡片教堂

介於海岸山脈與太平洋之間的台東，造就了許多不可思議的天然美景，在大自然相伴之下來首先抵達台東成功鎮。在小鎮北邊有個遺世獨立的「宜灣部落」，部落裡藏着一座超級逗趣的小教堂，名字就叫「卡片教堂」。卡片教堂本名叫宜灣長老教會，原本是樸素普通的木造屋，但因為老建築在1974年毀於颱風，之後在賴明德建築師的手下重建。走歐洲鄉村風的卡片教堂，從外牆到內部有着活潑圖騰與色彩點綴，就像復古聖誕卡片上印的Q版教堂，可愛到令人想撲上去，也吸引許多導演前來取景！

地址：台東縣成功鎮博愛里宜灣路11號（僅供外部參觀，無對外開放）

2. 東河鎮：知路橋公車站

「希望時間暫停在這一刻，充滿魔法的地方。」在網路上有着如此評語的知路橋公車站，位在舊台11線的知路橋站旁，為台東擁有「最美的候車亭」之稱的公車站牌，是前往東河鄉買肉包時，必定要駐足的當地名景。

知路橋原本只是不起眼的公車招呼站，一支招牌用輪胎灌漿水泥插着而已，但在兩年多前由「無心巖」創辦人租下旁邊土地作為友善農作分享平台，才順便整理出供人免費使用的候車亭。利用天然石牆以及廢棄木料打造候車亭，背後倚着的駁坎小坵生長着巨大的老檜木，幾乎被自然包覆的場景，更顯出人類的渺小。

儘管無心巖已經退場，但留下空間遺跡仍舊迷人，吸引許多人遠道前來等公車，在霧色迷離的清晨與向晚時分，總是懷抱一絲希望，搞不好可以偶遇龍貓呢！

地址：台東縣東河鄉東河村南東河41號

3. 東河鎮：我在玩-玩冰箱

轉進阿美族傳統製陶聚落的隆昌部落，在這裡有間被網友譽為「全台最美路邊攤」的小店，用茅草屋頂、漂流木、熱帶植物構築的街角空間，不拘小節的自然風情，簡直「鬆」到不行！

店名口語而隨性的「我在玩-玩冰箱」，是當地人才知的隱藏版早午餐店，同時也結合木工體驗以及在地小農產品，每日極限量供應的餐點，若沒有事先預約，根本沒機會吃到。我在玩-玩冰箱以「豐盛玩美」為概念，最令人驚豔的就是用天然木板集合擺盤料理的多人共享早午餐，那粗獷卻繽紛有如花藝創作的呈現手法，展現出台東海岸部落小農食材的多樣性，同時也呼應了追求天然原味的飲食概念，以及追求無拘無束的自由生活態度。

地址：台東市台東縣東河鄉隆昌188號（台11線138K）

4. 台東市：加路蘭海岸

遺世獨立的加路蘭海岸，是距離台東市區不太遠，開車往北走僅需15分鐘左右，渡過卑南溪之後，就能抵達的靜好海岸。

加路蘭海岸位在小野柳風景區附近，這裡原本是廢棄土置場，為空軍建設志航基地機場所用，如今在東海岸國家風景區管理處的整頓下，結合藝術與生態工法打造為自然遊憩區。

沿着海岸散策，可見藝術家創作裝置，例如「類窗櫺」、「日昇之舞」、「風車組」、「哭泣的露珠」等，最深受吸引的，莫過於原住民藝術家伊祐‧噶照（Iyo Kacaw）用漂流木做出繭型小屋，這個取名叫「在海邊看書，好嗎? 」的小屋，與大海形呼應形成奇幻的風景，簡直就像小煤炭精靈的巢！

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5. 台東市：Cheela小屋咖啡館

夜裡，Cheela小屋點燃微渺燈火，光滲透過重重植物的包圍，像神秘的龍貓樹洞，指引着人們往深處探尋。謝絕兒童的Cheela小屋，塑造出遠離吵鬧人群的非日常角落，正適合需要片刻安靜的大人們。

Cheela小屋從下午兩點營業到凌晨零點，是台東市區極為少數的深夜咖啡館。小店刻意打造屬於大人的秘密基地，藏身在舊鐵道行經的新生路。耐人尋味的角落裡，刻意壓低亮度的燈光、滿室濃郁的綠色植栽、手寫記事的斑駁牆壁等等，來份栗子蒙布朗佐沖縄泡盛酒咖啡，為屬於自己的微醺時刻，乾杯。

地址：台東市新生路395-1號，08 932 5096

6. 台東市：出出實驗坊

來到位在台東市四維路上的出出實驗坊（Chu Chu Studio），八十多年以上歷史的日式木造平房，完整保留了古代建築細部：雨淋板、木窗、簷廊、屋瓦等，是不是很像《龍貓》裡草壁皋月與妹妹小梅的家？

前身為台東女中教職員宿舍的出出實驗坊，沿襲自日治昭和時期官員宿舍，老建築歷經荒廢與重生，在台東返鄉孩子Violette的打理下，轉型成為複合咖啡、花藝、展覽、在地農產及文創商品的空間；而咖啡館命名的「出出」，不只是有着日出的意涵，當拆解為象形文字看時，字裡藏着的四座山，更是呼應了被都蘭山、大武山、卑南山、鯉魚山環繞的台東地形。

坐在木質情調的悠然空間，細賞主人用心選物選書，品嚐花東特產紅藜入菜的創意三明治，以及一杯沁涼微醺的調酒或精釀啤酒，台東的美不言而喻，渾身都感受到了。

地址：台東縣台東市四維路1段671號，08 935 5116

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Chill哪玩／「台東」媲美吉卜力動畫景點六選，從北向南走春拍起來！】