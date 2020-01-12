【台南安平懶人包】在地小編帶你逛！11個打卡必去私房美食靚景

安平身為最具有代表性的台南地標之一，食物、文化、建築和周邊活動讓人流連忘返。這次南搞妹妹帶大家出發，打卡安平，來看看層出不窮的安平景點！安平景點 、安平美食，懶人包一次擁有！安平蘊含著古今交融的文化、歷史、美學、美食，是來台南必訪的熱門觀光景點，但究竟是什麼讓安平這麼吸引人呢？這次妳好南搞要帶大家探訪安平市場、Cafe、博物館、樹屋、伴手禮店等等特色店舖，讓來台南旅遊的妳，帶着美好回憶愛上安平！

1. 最地道安平景點 ｜去傳統菜市場 吃在地人才懂的小吃

在旅行的時候，小編很喜歡到各地的街市去看看，因為市場象徵着來自食物與產地之間強烈的連結，市井百姓熱騰騰的人生都在市場裡匯聚，這次我們就帶大家來看看有冷氣與電梯的安平菜市！

陳家蝦仁肉圓是我們停留的第一站，一大鍋晶瑩剔透的肉圓從蒸籠裡出爐，切開肉圓，火燒蝦和肉碎的香氣立即撲鼻而來，浸在不過鹹的醬汁裡，配上一口清爽甘甜的四神湯，地道的安平人早餐開始美好的一天！開了胃口還意猶未盡嗎？許家芋粿用飽滿的肉燥芋頭粿滿足你的味蕾，富裕的芋頭香氣絕對是芋頭愛好者的首選，小編覺得不沾醬就很好吃了，一口咬下吃得到食材的原味！

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最後在蔡家粉粿吃點冰涼的糖水（咦，你沒聽錯，就是早上吃冰的！）蔡家粉粿可以說是超人氣攤位，一早就看到好多阿姨也來包糖水食材回家。老闆娘手起刀落，滑嫩的仙草與杏仁豆腐立刻一骨溜的滑進碗裡，配上圓仔、綠豆等，和着淡淡香氣的糖水，太美妙了。因為安平市場有冷氣，環境更為清爽一些，逛起來除了可以買到各種新鮮蔬果、漁獲、肉類等，即使在炎炎夏日也不會一身汗的狼狽！

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安平市場 地址：台南市安平區效忠街20之7號 營業時間：06:00-13:00 推薦店家：陳家蝦仁肉圓、許家芋粿、蔡家粉粿

2. 意植栽的悠閒下午茶！｜Meller墨樂咖啡

小編非常喜歡墨樂咖啡的裝潢，充滿綠意植栽與乾燥花，還有許多叫不出名字的樂器與雜誌。墨樂咖啡不定期更新甜品口味，抹茶、焙茶、芝麻口味都是經典，而小編這次吃的是帶有香蕉果肉的蛋糕和新鮮芒果切丁的戚風，兩種果香互相陪襯，每一口咬下都可以感受到蛋糕體的彈性和潤口，在這裡用一塊（甚至一塊以上）戚風蛋糕，配上凍咖啡或茶，坐着或是休息看書或是聊天，就是一個完美的下午茶行程。

Meller 墨樂咖啡 地址：台南市安平區安北路53號 營業時間：10:00 ~ 18:00 （每週二休息）

3. 美術館裡吃雪糕！｜蜷尾家二店的超經典冰品

台南人一定聽過國華街的蜷尾家雪糕。在安平，蜷尾家以彷彿美術館規格的三層樓清水模建築開設二店，沉着的黑色建築，讓人感受到一股禪意（還沒進去就很好拍了）。點了招牌的蜜香紅茶雪糕，還有果香濃郁的桂花釀荔枝與士多啤梨，熱天來的話就是最大的救贖！而除了豐富口味的雪糕之外，安平店還有麵包可做挑選，並且店內不定期舉辦展覽，在炙熱天氣中是安平值得探訪的一隅。

NINAO Gelato 蜷尾家 經典冰淇淋 地址：台南市安平區安北路720號 營業時間：星期一、四、五11:00–18:00；星期六、日11:00–21:00；星期二、三定休

4. 手信這裡買｜不只蜜餞還有蔬菜脆片

番王伯是傳承百餘年的蜜餞古味，店內風格滿富古味，依據時令水果蜜漬果物，種類多樣；甚至有苦瓜、杏鮑菇等蔬菜烘焙脆片！水果新鮮當然是最好吃，但是如果可以保存下來整年都吃的話更令人開心，番王伯把時令水果做成了蜜餞後，四季皆可嚐，讓不論作為伴手禮或是自用的顧客，都能感受到封存季節的美意。

番王伯安平老街蜜餞 地址：台南市安平區安平路416號 營業時間：週一～週五 10:00-22:00

5. 把鹽作為生活美學｜夕遊出張所

「出張所」是以前時代公務出差的地方，現在經過時代演變，日治時期所留下的風格建築幾經改造成了現在的夕遊出張所。來到夕遊出張所，除了可以一窺日式建築美學的工藝巧思之外，以鹽為主體的商品更是給人意想不到的驚喜，從一開始的路口就能看到三步驟的鹽結晶御手洗，讓遊客體會一下用鹽洗手的特別經驗。出張所內琳琅滿目的三百六十六日生日鹽五顏六色（當然不止）印入眼簾，採用五行和顏色美學，這一個個生日鹽除了絕美的顏色之外，還特別寫着出生日期的性格特徵，非常適合作為禮物或是自己珍藏。

另外，夕遊出張所推出雪鹽燒，把六彩的雪鹽燒外殼敲開，再把鹽砂鬆開，漸層的倒入小星瓶中，又是另一個絕無僅有的紀念品。（裡面的蛋是可以吃的呦！）鹽的用途很多種，除了一般食物調味之外，也是做豆花、保養品等日常生活的最佳配角，逛一圈夕遊出張所，才知道原來鹽是如此不凡的存在。

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夕遊出張所 地址：台南市安平區古堡街196號 營業時間：週一至週日10:00~18:00，週六晚間營業至19:00

6. 森林系與都市系的絕美相遇！｜安平樹屋

安平樹屋一直是小編很喜歡的台南景點，日本時代增建為「大日本鹽業株式會社」出張所倉庫，見證安平鹽業及其興盛歷史。倉庫荒廢後榕樹盤繞，樹木樹藤鬱鬱蔥蔥抱合老屋的樣貌很溫柔，不定期更新主題的小展覽佈置更讓樹屋有所內涵，讓人除了拍照之外，會一直惦記著這裡如何展示著台南的美感氛圍。

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安平樹屋 地址：台南市安平區古堡街108號 營業時間：週一～週日08:30-17:30

7. 怎麼拍都漂亮｜德記洋行

德記洋行是當時五大洋行之一，現在改裝成了開拓史料文物館，記載台灣早期生活樣貌，進到文物館裡窺探近百年前的台灣因為貿易而有的文化遺跡，彷彿穿越了時空，感受到中西文化交流時的花火。

德記洋行 地址：台南市安平區古堡街108號 營業時間：週一~週日08:00~18:00

8. 時光與陽光的美好流轉｜運河博物館

小小的運河博物館建於1926年的安平海關，曾為台南運河歷史要角，彎進這綠樹下的紅磚屋瓦，打開時之河書屋之門，推開前往古蹟中的書店的道路，或是看看當期書展的藏書，或是喝杯咖啡，看時光在此美好的流轉，運河溫柔的在外頭流淌，我們則在此向她的歷史致敬。

運河博物館 地址：台南市安平區安平路97-15號 營業時間：平日13:00-20:00；假日10:00-20:00（週一休）

9. 迷人巷弄，正是台南的魅力｜效忠街

遠離老街區，一旁的效忠街安安靜靜，彷彿凍結數百年的時間與記憶。街道蜿蜒曲折，一個轉角就能見到保存良好的古厝老屋，感受真實的台南魅力。

效忠街 地址：台南市安平區效忠街

10. 女孩們的必拍景點｜台江學園水上屋

台江國家公園所打造的水上屋，已然成為IG打卡熱點。以台江島概念建築高腳屋，避免地景破壞，更能近距離看見魚塭生態。拍照之餘兼具教育意義，寓教於樂。

台江學園水上屋 地址：台南市安南區四草大道118號 營業時間：09:00-17:00

11. 若要看夕陽，何不到最美的沙灘｜漁光島

稱為「安平東方之珠」的漁光島，是南台灣民眾心目中最美麗的海上後花園，無論是樹林漫步、沙灘踏浪或是恣意享受水上活動，曾造訪此地的人，都不會忘記這座島嶼的可愛之處。

漁光島 地址：台南市安平區漁光路114號

在安平度過一天，悠閒的走走看看，餓了隨時都有特色小吃，累了則到咖啡廳小憩一下，最後帶著今日的收穫，回家細數安平回憶。蘊藏歷史和現代與產地風味的台南美食，這就是安平迷人的地方。

【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文：安平景點 | 女孩約會提案！網羅安平超過10個好拍好吃景點小店】