【情人節】日本職場文化：女同事要送「義理朱古力」真的超複雜！

2月14情人節到了，所以來一篇應景的文章。大家可能都知道，在情人節的時候，日本跟其他國家不一樣的地方是，其他國家是男生送女生朱古力（至少香港是……），但是日本是女生要送男生朱古力，然後男生是在 3/14的時候再回送。

而且女生送朱古力的時候，不是只有送給喜歡的男生而已，其他一些周遭的男性也都會送，所以又有「本命朱古力」 （送給真命天子的）跟「義理朱古力」（送給普通朋友的）這種說法跑出來。

感覺是很好玩的一個文化，但是到了職場上，這個送朱古力的文化會變成多複雜的事情呢？

在情人節的時候，日本跟其他國家不一樣的地方是，其他國家是男生送女生朱古力（至少香港是……），但是日本是女生要送男生朱古力（Getty Images）

幾年前日本的Yahoo新聞上PO了一篇 「社会人の常識!? 職場で義理チョコは渡すべき？」的文章，專門討論在情人節的時候，女同事送男同事朱古力的相關問題。例如，到底要不要送男同事朱古力？送的話，要送什麼樣的朱古力？而且是要全部的人都送呢？還是只送給一些認識的人？

看這篇文章裡作者的建議，覺得相當有趣。她建議，一般來說還是送一下的比較好，原因是可以藉這個機會來表達對一些男同事平常幫忙的感謝之意，也可以趁這個時候跟一些交談比較少的男同事有互動的機會。（這種原因也想的出來，你真是朱古力店家的好朋友）但可以看的出來，日本人常常心存感謝的態度。而且在一些傳統日本公司裡，同事間平常工作外的互動比較少，這種文化也的確有一些幫助。

該作者建議，一般來說還是送一下的比較好，原因是可以藉這個機會來表達對一些男同事平常幫忙的感謝之意，也可以趁這個時候跟一些交談比較少的男同事有互動的機會。（Getty Images）

至於要全部的人都送還是只送一些認識的人？ 文章的作者建議，因為全部的人都送太多了，在金錢上會是一個負擔，所以最好訂一個標準，例如進公司5年以上的男同事才送。（用年資來判斷要送誰，這應該在日本才會有吧？ 但其實同事之間對於誰的年資是多少都相當的清楚，因為這樣才能知道誰是前輩、誰是後輩） 而且送的時候要公開送，讓大家知道你送的對象是什麼人，以示公平，這樣才不會造成同事間的誤會。

除了這些問題之外，最後還要煩惱該送什麼朱古力。所以很常女生們在情人節來到的前一個周末就會約出來，一起去採購朱古力，除了價位要考量，還要種類也要選擇一下 （例如不能買心型還是有Love之類的字在上面的，不然會造成誤會）。之外，以日本人細緻的程度，該用什麼包裝也絕對不會馬虎，想要送地得體，實在是一個大工程。（對店家來說則是代表着商機，日本賣情人節朱古力的商品真的是五花八門）

不能買心型還是有Love之類的字在上面的，不然會造成誤會。（Getty Images）

在之前的公司上班時，公司裡面也有這種送朱古力的文化。一到了情人節的前幾天，就看到我們這個Team的幾個女生，三不五時都在講一些秘密的感覺，她們其實就是在討論要怎麼送朱古力。她們的方式是大家合起來一起買，然後一起送給我們Team裡的所有男生，這樣的話最不會造成誤會，對每個男生也都公平。

當然男生也不是沒事做，男生在3/14號的時候要再回送朱古力給女生。但感覺男生在送時煩惱比較沒有那麼多，因為只要回送給當時有送自己朱古力的女生就可以了，不用想說誰要送誰不要用，朱古力的價位跟種類也都是跟當時收到的同樣就可以，沒有太多要考慮的。

結論是，這其實是一個很好的傳統 （以男生來說啦^^）。對女生來說，似乎不是件好差事。（送男朋友的都沒有做好，還要想該送什麼給公司的那些死老猴？！） 在日本，女性在職場上的地位是比較受到壓抑的 （自己的感覺），在情人節這種日子，還要讓男生佔便宜，真是辛苦在日本工作的女性了。

送男朋友的都沒有做好，還要想該送什麼給公司的那些死老猴？！（Getty Images）

【本文獲「Worklife in Japan」授權轉載。】