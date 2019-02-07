【曼谷】翟道翟、火車市集、Asiatique小食大全　撈麵大過塊面！

說到東南亞旅行，許多人都會把泰國當作一定要去朝聖的國家之一，而且物價超便宜！曼谷通常是旅人玩泰國的第一站，來到這裏絕對列入行程的就屬好吃好玩好買的市集囉。這裏小編要來介紹三個曼谷必逛的市集——翟道翟周末市集、拉差達火車夜市、TGIF市集，以及這些市集內非嚐不可的小吃，所以準備好你的鐵胃，一起來吃一輪吧！

翟道翟周末市集

這個人氣市集，沒有來過千萬別說出你來過曼谷啊啊～佔地據說有16個足球場大的翟道翟周末市集，總共分為27區、一萬五千多個攤位中賣着各式各樣的商品，從商服飾、手工藝到小吃攤、飲料店，一定讓人逛得目不暇給，小吃的部分嚴選出三樣頗受好評的食物，非試不可呀！

翟道翟周末市集（VCG）

▶ 營業時間：每週六、日上午8:30～22:00 ▶ 地址：587/10 Kamphaeng Phet 2 Rd, Chatuchak, Bangkok 10900 ▶ 交通方式：MRT Kamphaeng phet站 2號出口／捷運Mo Chit蒙奇站1號出口

1. Coco JJ椰子雪糕

踏進翟道翟周末市集的第一步，太多東西無從下手的話，那就直接鎖定這家Coco JJ椰子雪糕吧！總是大排長龍的Coco JJ，將一顆顆的小椰子撥開，留下飽滿的椰肉，椰子殼裏再放上一球雪糕，最後加上滿滿的配料，就成了一道最佳消暑聖品呢。配料可以自己選擇，甚至也有仙草呢，在大熱天的曼谷中，超需要來一盆！

▶ 位置：第一區36巷內

▶ 價格：基本款泰銖฿35-40

2. Hello Garlic大蒜麵包

想在市集裏嚐一些熱食，Hello Garlic一定會用烤熱的麵包香氣把你吸引過去；把牛油和蒜醬塗抹在麵包上，再用竹籤串上下去烤，我的媽呀~滋味真的沒話說！大蒜以外，口頰清新的選擇也有朱古力、糖霜、士多啤梨醬，鹹的則還有pizza口味，外酥內軟的口感來一枝不夠，那就一次來三枝吧，三隻泰銖50元而已，值得！

▶ 位置：第二區入口

▶ 價格：一枝泰銖฿20，三枝฿50

3. Red Ruby紅寶石

一顆顆紅紅的球狀甜點，外形像紅寶石的它其實是將馬鈴薯粉裹着馬蹄做成的點心，另外還會加上椰奶、椰汁、刨冰等等，內容滿豐富的！每份的量不少，可以多人一起分食，清涼的口感也是在酷熱曼谷裏降溫的好選擇～

▶ 位置：第二十六區1.2巷之間

▶ 價格：一份泰銖฿35

拉差達火車市集 Train Night Market Ratchada

住在熱情洋溢的曼谷中，體驗一下當地的夜生活是一定要的，剛開幕不到五年的拉查達火車市集就是夜晚放鬆的好去處。整座市集分為三個部分，最大區域就是位於中心各個彩色小帳棚下的攤販，其中有三條巷子整整都是賣食物，其他則是賣各式各樣的特色小物；市集西邊是酒吧區，可以看見每到假日夜晚，幾乎每家店都高朋滿座，擠滿了遊客和當地人，而且品質也都相當好呢！最後是在市集北邊的地方較特別的是由很多輛卡車和廂型車作為店面來販賣東西，有吃的也有玩的，整個拉差達火車市集實在好熱鬧啊～

拉差達火車市集（VCG）

▶ 營業時間：週二～週日，17:00~01:00 ▶ 地址：322/289 Ratchadaphisek Rd. Dindaeng ▶ 交通方式：泰國文化中心站（Thailand Cultural Center）3號出口

1. 大碗公麵

在拉差達火車市集大碗公麵可是人氣食物啊！到底有多大咧，就是比你的臉還大～當大碗公麵端上桌時真的會嚇一大跳，因為就像臉盆中放滿許多食物般的豐盛，有大貢丸、許多炸物、海鮮、青菜、肉片等等，一定要多人分食才吃得完啦，如果是女生一群朋友來也不要擔心，也有秀氣一些的小碗公選擇，而大碗公麵還有一點特別的地方在於它是冷麵喔，畢竟在曼谷，冷冷吃才清爽啊～

▶ 價格：依不同店家，泰銖฿160-700不等

2. 西瓜冰沙

這款西瓜冰沙也是拉差達市集裏特別的創意，將挖空的西瓜外殼留住，裏頭再放入滿滿的冰沙和果粒，捧着一顆在路上邊走邊逛，就好像是來到這必備的單品啊！冰沙可以有多種口味選擇，如果想要一班杯子裝也是可以唷，還能少10泰銖的錢呢～

▶ 價格：一顆泰銖฿60，杯子裝฿50

3. Bun Hoo咖哩麵

這道食物似乎比較少出現在泰國必吃小吃名單中，咖哩麵其實是泰國北方的傳統食物，隱身在拉查達火車市集內的Bun Hoo店家，他們賣的咖哩麵很值得一試喔！濃濃的咖哩湯頭，有豬肉和牛肉兩種口味，配上有點乾乾但有嚼勁的麵條，很美味~不過注意，它很辣！

Asiatique碼頭夜市

位在曼谷昭披耶河畔旁的Asiatique碼頭夜市也是小編推薦的一處曼谷好去處，這裏保留了碼頭和舊倉庫，煥然成一處商圈，來這裏走走看看，吃小吃、逛百貨之外，逛累了還可以沿着河岸漫步，比較不喜歡人擠人的你，這裏悠閒的氣氛會比較適合哦！

▼▼按圖放大Asiatique碼頭夜市三種馳名小食▼▼

+ 3 + 2

▶ 營業時間：每日17:00 – 24:00 ▶ 地址：Charoenkrung Rd., Soi 74 ▶ 交通方式：BTS Saphan Taksin站，轉搭免費接駁交通船

在曼谷真的是能吃到琳瑯滿目的食物呢，而象徵一個城市欣欣向榮的市集們也帶給大家放鬆、飲食的好空間，來到曼谷除了不要錯過這些市集外，這些好吃的美食也要一網打盡！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【曼谷特輯】３座必逛市集＋９樣人氣小吃】