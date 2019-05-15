【新加坡航空】商務艙飛行體驗：服務超親切　但這道小食不要叫！

之前有跟讀者們分享過，我去紐西蘭跨年的行程計畫，總算要從這篇開始，著手寫細節了。我的第一段行程，是侯斯頓到新加坡，在英國曼徹斯特轉機的新加坡航空商務艙。這個航段是以Airbus A350機型執飛。根據主編的推薦，因為這個機型沒有頭等艙，所以最好的位置就是商務艙第一排，無卡腳的座位。 文：Nana／TripPlus

很幸運的在出發前48小時內，線上Check-In時選到了Randy先前搭乘過，同一個位置的商務艙座位 （11K）。兌換這趟單程，總共花費92,000 miles新加坡航空哩程＋$33.33新加坡幣（約港幣194元）的稅費，總飛行時數為23小時又15分鐘（包含在曼徹斯特機場轉機的時間）。

在侯斯頓機場登機前，去了一趟美國運通的百夫長貴賓室洗了個澡，在侯斯頓機場登機門前，新加坡航空特別把候機室分區，讓商務艙乘客與PPS Club的會員，有自己的一區可以坐著等候飛機，不用跟其他人搶空位坐。

上機以後，看看這個座位，前面一大片的踏腳墊，加上不用起降收起的大螢幕，真的是很大器的感覺啊！窗邊的收納櫃裡，有預放一瓶水及耳機。座位是皮製沙發，一整個舒服。整個座位的空間感，就像是圖下這樣。機上網路可用Boingo網路服務的帳號登入使用，美國運通的白金卡，有送免費的無限制使用Boingo帳號，可用於機上網路，馬上省下$21.95美金（約港幣172元）喔！在飛機上才剛連上網路不久，就被Randy哥交代要寫文章，順便在Facebook上的「北美華人哩程交流討論」群組貼照片曬一下商務艙。

▼▼按圖放大看看這個座位，前面一大片的踏腳墊，加上不用起降收起的大螢幕，真的是很大器的感覺啊！▼▼

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用餐前，先來了一杯先叫我最愛的「新加坡名產」——熱美祿（Milo）搭配堅果。聖誕節特別版菜單，封面還挺漂亮的。以下是從飛侯斯頓往曼徹斯特的航班，所提供的晚餐（結果沒有沙爹）。當然要來搭配餐酒。接著上前菜——希臘三文魚沙律。透過預先選餐「名廚有約」（Book The Cook）的方式，主餐先選擇了羊排，熟度剛剛好！很好吃！餐後的水果、芝士推車，及朱古力雪糕。遇到剛好跟我同齡的空姐，來個自拍。

吃完飯後，就要好好的睡一下，商務艙的床是整個椅背翻下來，所以睡起來挺舒服的。睡醒後，在降落到曼徹斯特機場前，有提供早餐，選了軟趴趴的窩夫 （Waffle）。

▼▼▼新加坡航空商務艙的美味餐點，羊排熟度剛好！（按圖放大）▼▼

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這個航班其實只是在曼徹斯特機場停一下下，就要繼續飛往新加坡（同一個班號）。然而所有乘客還是需下飛機，重新過安檢，繞機場一圈後，才能在新的登機口與接著要從曼徹斯特機場搭機的人，一起上飛機。下機前，跟機組人員開心自拍。下飛機後，商務艙乘客可以到曼徹斯特機場的貴賓室休息。新加坡航空使用的是Aspire Lounge貴賓室，這個貴賓室有專門畫一小區，給新加坡航空的商務艙乘客用。不過空間真的很小，我是跟一組英國老夫婦共用桌子。貴賓室內有提供一些餐食，不過先前在機上已經被餵飽飽，所以沒什麼吃。

接著上機後，又開始不停吃飽飽的行程，先叫一杯凍美祿。不久後又要繼續開吃，首先是前菜——無花果鴨，還蠻好吃！烤魚配焗烤薯仔，薯仔比魚好吃。飯後的蛋糕，也是非常的及格。長榮航空請加油好嗎！我搭長榮航空的時候，每次上的蛋糕都冷凍的太硬，硬到可以當兇器了。連水果的擺盤，都要排的美美的。吃完晚餐後睡個覺，醒來又繼續吃早餐（一直被吃個沒完啊！）新加坡航空的牛角包超好吃的！如果我還吃得下的話，我好想多叫幾個。接著是早餐——麥片。還有法式多士。最後新加坡航空的空姐，送了我一個小熊！

▼▼▼新加坡航空商務艙的牛角包值得一試！（按圖放大）▼▼

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總結： 整趟飛機總共吃了四餐，真的是超飽的！很可惜從侯斯頓機場出發時，機上沒有龍蝦供應，也沒有沙爹（我這次總共坐了三個單程的新加坡航空航班，都沒有沙爹，大哭！）。 另外，不管是大蒜麵包還是牛角包都很好吃，羊肉的熟度剛剛好，中心帶紅。 只有早餐的窩夫 （Waffle） 與法式多士反而普普通通，有微波食品的感覺。目前體驗到的航空公司商務艙產品之內，目前全日空 （ANA） 的餐，依然還是第一名。 這次班機上碰到的空服們，人都超好的！都很照顧我，給他們大大的拍拍手。還拿到了新加坡航空熊熊一隻！ 另外，其實我還是目前最喜歡長榮航空的厚厚被子，因為新加坡航空的班機上，真的好冷喔。

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