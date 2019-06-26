英航商務艙飛行體驗：「掛籃位」方便湊B　全新寢具、餐點有驚喜

這趟東歐之旅終於也到了尾聲，回程的班機，礙於必須跟我老公出差參加會議所購買的英國航空來回票同一班機，便用日本航空 (Japan Airlines) 哩程，兌換了從布拉格經由倫敦轉機的班機。在生小孩之前，我常常搭英國航空的班機前往歐洲出差，但因為懷孕生子，有好一段時間沒有出差，而在這段期間內他們更新了寢具餐飲的內容，這次就特別跟大家分享一下。 此外，英國航空商務艙2-4-2的座位雖然常常為人詬病，但這次我們帶了不佔位的小孩，這種肩並肩的座位照顧起來反而方便，也順便替讀者們探勘一下掛籃位。 文：Sharon／TripPlus

班機選位

先來分享一下班機的細節：

航班號碼：BA 312 飛行路線：London (LHR)～Boston (BOS) 機型：Airbus A380 座位：14E／14F 飛行日期：08/25/2018 起飛時間：11:15 am 降落時間：01:35 pm 總飛行時間長度：7小時20分

我搭過了數十次的英國航空商務艙，有搭過Boeing 777、Boeing 787、Boeing 747的機型，這還是第一次搭他們的A380機型，下層座位一樣是2-4-2的配置，但走道空間有比較寬敞，上層商務艙的配置則是2-3-2。我們選的掛籃位，是在下層商務艙最後一排的中間兩個情人雅座位置。

商務艙的掛籃位，位於最後一排。（TripPlus）

英國航空A380機型商務艙

從布拉格經倫敦轉機，先在頭等艙貴賓室，稍作休息之後，就準備要登機囉！關於硬體的部分因為沒有太大的改變，所以介紹會比較簡單，請大家參考上面我之前撰寫的體驗文，此篇的內容會比較注重更新的軟體部份，因為帶小孩手忙腳亂，所以有一部分的照片，是從我另一趟出差的旅程拍攝的。

▼▼▼英航A380商務艙走道也算寬闊（按圖放大）▼▼

+ 3 + 2

硬體的部份沒有更新，不過今年有推出新的寢具跟過夜包！以前提供的小枕頭跟破毯子（我有拿到過破掉的…），真的很悲劇，尤其美國飛歐洲的航班，常常都是紅眼班機，吃的不重要，但是好好睡一覺是必要的！選到走道位根本像是睡在走道上不說，連個可以蔽體的棉被都沒有，真是令人傻眼！不過這次提供The White Company品牌的寢具，可說是大大加分！一大包裡面有鋪在椅子上的墊子（有點薄），與一條厚的以及一條薄的被子，在飛機上睡覺，躲在棉被裡最舒服了！

▼▼▼寢具的大更新令人十分驚喜！（按圖放大）▼▼

接下來要向讀者們介紹的是掛籃位，想當然爾就是掛在商務艙最後那道牆上，掛籃有兩種，一種是真的可以躺平的，但是似乎很小，而且有重量限制，空服大叔看了我兒子之後，就說他要坐另一種「Car Seat」，我聽著真的糊塗了，也只能等到平飛之後，看他拿來什麼。結果拿來的真的是一個有點像汽車座椅的東西，還有安全帶把小孩子固在上面，但是孩子醒著根本不會想自己坐那裏，睡了又要幫他綁安全帶，不然會滑下來，但是沒有躺平又怎麼睡得著（跟媽媽一樣），而且裝了還會堵住出口，所以我照好相後，就趕快請大叔又幫我撤了（這位太太妳整我嗎？）。

▼▼▼搖籃位雖安全但卻不便出入（按圖放大）▼▼

另外一點想提出來給各位家長參考的，英國航空的商務艙廁所內，都有一個檯子可以放下來，放下來的高度就是馬桶的高度，主要功能是讓大家可以坐下來更衣（但是也沒有給睡衣啊），但是因為有這個設計，就沒有另外的尿布台了！！！但是這個高度要換小孩的尿布的話，真的非常不方便（太低了），特地寫出來給有小小孩的爸媽做為考量。

▼▼▼有座椅卻沒有尿片座，幫小孩換尿片會腰酸（按圖放大）▼▼

英國航空在2017年底推出新的餐飲之後，我到2018年中後才搭到，以前我對英國航空的產品最詬病的就是餐飲！我戲稱只有冷的（像是英式下午茶）才能下嚥，熱食方面我真的連點都不想點，尤其是搭紅眼航班，完全不會為了想吃東西而犧牲睡眠。而這一次的產品更新，真的有讓我驚豔到！不過我必須說因為期望值超級低，所以水準大概只是回到一般期望值，但以前是在是在谷底了，所以感覺進步很多，現在就讓我們一起來看看吧！

▼▼▼餐點一大進步，抵讚！（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

總結 在2018年終於有機會搭乘英國航空，讓我可以就更新的寢具跟餐飲等等軟性產品來做個分享，因為英國航空在這個項目從前排名真的吊車尾，所以只有向上進步的空間（真的沒法再更爛了…），這一波的更新有讓品質大大提升，但也只是到達差不多正常的水準，而具於劣勢的硬體座位，倒是在照顧小孩上面方便許多，希望這次的分享，可以給有在考慮搭乘的讀者參考。

班機即將降落波士頓機場。（TripPlus）

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