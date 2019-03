【飛行體驗】日本航空頭等艙超巨型座位　豪華日本菜、床墊有得揀

遊輪女孩其實以前只是窮學生,畢業後換到船上當小老鼠,這是第一次搭到如此豪華的日本航空頭等艙,也算是圓了一個人生的夢吧。上了飛機後,馬上有空姐領我到位子上、自我介紹、簡介一下座位的硬體設施、上迎賓飲料、和贈送一張頭等艙乘客才有的免費無線網路使用券。 文:Noniko/TripPlus

遊輪女孩這趟放假到處玩的精髓,肯定就是從東京成田直飛芝加哥的日本航空(Japan Airlines)頭等艙了!簡直是夢幻的飛行之旅啊!再重新提一下這趟的機票是怎麼兌換來的:

使用哩程計畫:阿拉斯加航空 (Alaska Airlines) 兌換數量:75,000 miles(單程) 機型:Boeing 777-300ER 稅金:$56.31美金(約港幣440元)

一入座後才發現,我的天哪這位子也太大了吧!完全都不用擔心手提行李和背包,究竟有沒有位子放,連頭頂上的置物櫃都幾乎可以不用打開使用的!但在起飛/降落時,還是要把手提箱放上去,所以拍完照後,我就再也沒去動到它了。 好大好寬敞,沒看過飛機上有這種位子的!空姐看我一上飛機,就一直東拍西拍,就對我說可以幫我拍張照。

頭等艙座位的使用手冊。先點個飲料、用熱毛巾擦擦手。這個Bose的抗噪耳機,真的是好用啊!我這個從來不在飛機上看電影的人,竟然這趟可以不頭暈的看了三部片,都多虧了這副Bose耳機超高的音質,和那個離我夠遠的大銀幕!好多的置物空間,而且都設計在坐著就能觸及的地方,非常方便。

頭等艙提供的是ETRO的過夜包,包包本身很漂亮,但內容物跟國泰航空的相比,我個人覺得都還有點遜色。裡面有一把摺疊梳子、乳液、護唇膏、Shantung 的小香水、牙刷組、漱口水、衛生紙、眼罩、耳塞、和一個要把濕紙巾放進一個有口罩的內層裡當面膜的東西。也有送一個「肌膚之鑰」(Clé de Peau Beauté)的面膜,這次沒有在飛機上用,留著之後下機的當晚來用用看。頭等艙乘客還可以免費使用全程的機上無線網路 (WiFi),連上了整趟測試後心得:挺穩定的不會斷線,網速還算順暢喔!

▼▼▼日本航空頭等艙置物空間多、設計方便(按圖放大)▼▼

起飛之後,就開始來研究一下那本好精緻、還是皮革製的資料本裡面的菜單和酒單!酒單好齊全啊,覺得如果會品酒的人,應該會很開心能喝到許多名酒。不喝酒如我,就直接跳過,來點這個久仰大名、裝在酒瓶裡的「Queen of Blue」冷清茶!看我好喜歡的樣子,人很好的空姐,就把那一整瓶留在我這邊,讓我可以拍到過癮、喝到過癮!再來上今日的小點心,那個蘑菇加脆起司特別好吃,而那份章魚也是非常的「軟Q」又有嚼勁!一個時機抓得很剛好的點心時間照,讀者們如果不知道我在說甚麼,看一下下圖的螢幕就知道啦!另一個點心,就是乾魚小包。

飛到固定高度後,就是用餐時間啦!早有聽聞東京直飛芝加哥這段的日餐,會有日本航空空廚內的主力餐點,當空姐來點餐時,我毫不猶豫也不用被推銷的就點了日餐。仔細看菜單還會發現,日餐其實是由兩位不同高級餐廳共同設計的:「石かわ」與「虎白」。五道菜裡也都會寫上哪個食物是誰負責,還可以選擇是要白飯,或是用鴨湯煮的蔬菜飯!其實西餐的魚子醬和藍龍蝦,也讓我好想嘗試啊!但真的吃完飯就超飽的,完全塞不下任何主食了。先前有聽說其實可以多加點,我一開始是打算把日餐都吃完後,再來點看看幾個西餐的餐點,結果連甜點都是在很撐的狀態下硬塞進去的,發現自己食量差,搭日本航空頭等艙好虧啊。

▼▼▼日本航空頭等艙飛機餐餐牌(按圖放大)▼▼

五色開胃菜,每碗都令人驚艷!從左到右:河豚 (Blowfish)、魚子醬海膽鮑魚 (Abalone with Sea Urchin & Cavier)、XO 醬波士頓鮮蝦(Raw Boston Shrimp with XO Sauce & Japanese Chive)、鰻魚 (Broiled Eel & Taro Puree)、白松露醬金目鯛配炸牛蒡 (Alfonsino & Fried Burdock with Truffle Sauce)。我特別愛那個蝦和金目鯛,蝦子肉質很嫩,一點都不像是飛機餐的蝦,而金目鯛搭配的那個白醬,真的是超級美味啊~有像在吃法式料理的醬料的感覺(會提到法式料理,純粹是因為我記憶中吃過最美味的白醬,是在法國波爾多吃到的!而且應該是拿來淋沙拉或是鴨胸主菜的,但我多要了好幾個拿來沾麵包和薯條 。)魚子醬海膽鮑魚也是超好吃的!肉很有彈性。

第二道菜是日式清湯,配一顆大蝦魚丸和白蘿蔔。湯非常的清甜,不會太鹹,那顆蝦魚丸完全超乎我意料的好吃。不只是能吃出來裡面有嚼勁的蝦肉絲之外,還有那個吃得出海鮮味的調味!第三道是蟹肉和三文魚卵,加上燻鰹魚。第四道主菜是鴨肉、野菜、味增湯、我選的那份用鴨肉湯下去煮的野菜飯(非常有味,我很推薦!)和日式醃漬。最愛那份鴨肉了!厚實、肉質嫩但仍很有嚼感,醬料搭配的恰到好處,好喜歡!整個吃的很開心,難得當當小貴婦,覺得很受寵若驚!

▼▼▼日本航空的精緻日式餐點(按圖放大)▼▼

再來就是甜點時間,吃完飯後,空姐就來問說除了我從一上機就一杯接一杯,喝到已經快要見底的「Queen of Blue」茶之外,想不想要杯咖啡來搭配點心?我當然就要了杯特殊的「JAL Cafe Line」!在飲料單裡,會有介紹本月精選出來的咖啡,是從哪裡來的、咖啡的烘培深淺等資訊、和咖啡園的故事。覺得很特別!原本以為咖啡就是杯咖啡嘛,沒想到是現沖壺的端上來,還很貼心的附上一個小沙漏,說等沙漏滴完,就可以把過濾桿壓下去,咖啡就可以喝囉!這種很有趣的小細節,應該就是頭等艙與商務艙最大的不同吧! 而接下來的甜點,是甜度剛剛好的蜜紅豆、慕斯配紅茶果醬和橘子片!是的!光是以上這些,就讓我撐到實在吃不下另一個套餐了,不然我一定會至少點個藍龍蝦來吃吃看 。

吃完飯後,空姐就帶了套睡衣,問我想不想要現在就換,接著介紹他們的床墊有兩面:一面比較軟,一面比較硬,看我想要選哪一面睡。我一般是睡硬床習慣的人,但看空姐大力推薦他們的「Airweave Soft」床墊,就覺得來試一次看看吧!拿了睡衣後,空姐就帶著我去洗手間、向我介紹那個可以拉下來的腳墊板(好貼心的設計!)。而我跟她要了支牙刷,順便刷個牙,接著她就回去幫我鋪床了。洗手間裡,連臉部油和身體乳液,都是「Clé de Peau」的!

換好睡衣後,床已經鋪好,棉被也放好了。空姐看我回來,就對我表示可以幫我先掛著我的衣服,等快下機想要換回來時再跟她拿。床超舒服的!我爬進我的位子後,繼續享受在高空中蓋著棉被看電影的幸福(一路上看了三部電影,也是頭一次了,而且看完後才發現,怎麼三部都是卡通!)看累了就睡一下,畢竟是第一次搭頭等艙,怕自己覺得床太舒服,加上前一天實在太累,會睡死到芝加哥 (平常搭經濟艙時,恨不得可以這樣睡的。),錯過再吃一餐的機會,我睡覺前甚至還設了震動的鬧鐘!這裡有個小發現,讓我覺得很貼心,就是不管我是幾點去上洗手間,每次去都發現衛生紙是摺好、洗手台是乾的,讓我猜測空服員是不是隨時都在觀察,乘客甚麼時候去使用洗手間,而每個人一用完,就進去清洗,如果是的話,也真是太貼心了吧!加上似乎我不管幾點起來,只要我坐久一點點,正在思考要不要叫杯飲料或點心時,還不用我招手找空姐,她就會很親切的過來問要不要喝點什麼?服務真的是很周到啊!

好好的睡了一覺後,被熱醒又有點口渴,乾脆醒來再看部電影。飲料部分,我繼續喝「Queen of Blue」(一趟下來,可能被我喝完兩大瓶吧),然後點了份烏龍麵和串燒的組合!隨時可單點的菜單裡,還有好多東西想吃吃看,但肚子實在是太撐了!串燒裡有牛肉、雞肉、和烘蛋,牛肉和蛋都很好吃,反而是雞肉太乾了。烏龍麵裡的野菜很豐富,湯頭不錯喝,麵以空中的水平來說,算是頗「Q彈」了。附上的七味粉,還用那麼精緻的器皿送過來,真是感動!吃完主餐後,又叫了份水果拼盤,切的真是漂亮啊!空姐繼續送上甜點部分,是我一直都很愛的日本小蛋糕,和味道很特別的黑芝麻慕斯!吃完第二餐後,機艙內就開燈了,我點了杯烏龍茶與花茶,然後繼續窩在我的床上看電影!肚子實在太飽,所以只好被我帶下機後再吃的「Jean-Paul Hevin」巧克力。

快要降落前,我向空姐拿回我原本穿的衣服要換上,換完後回來發現,她已經幫我把床鋪變回原來的座椅了,並且很快速的把睡衣包起來送我,讓我可以帶著下飛機!當飛機終於降落到芝加哥時,覺得過去在空中的時間簡直是太短,只覺得下次如果再能兌換到一次頭等艙,一定要來兌換飛很久的航線!日本航空頭等艙的服務真的是貼心又細微,不會感覺到空服都在觀察妳,但是她們真的都有在注意旅客的動靜!

▼▼▼日本航空的烏龍麵和串燒組合餐點(按圖放大)▼▼

整體來說,這次的日本航空頭等艙初體驗,真的是太完美了,用阿拉斯加航空哩程來兌換,真的很划算,除了來源可能相比於其他計畫,也許有點困難以外(可以透過特價時購買),是一個很值得嘗試看看的兌換方法喔!加上阿拉斯加航空計畫兌換哩程機票時,還可以兌換中停,很適合有需要喜歡玩多一點地方的人。而且食物很令人驚艷、貴賓室也很不錯、床鋪超舒服、然後「Queen of Blue」茶好好喝!希望未來還能有機會,再來享受一次!

【本文獲「TripPlus」授權轉載。TripPlus作者群定時幫大家整理機票和里程相關的好康資訊,目標成為里程和點數界最好最權威的入口網站之一。】