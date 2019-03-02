【飛行體驗】日本航空頭等艙超巨型座位　豪華日本菜、床墊有得揀

遊輪女孩其實以前只是窮學生，畢業後換到船上當小老鼠，這是第一次搭到如此豪華的日本航空頭等艙，也算是圓了一個人生的夢吧。上了飛機後，馬上有空姐領我到位子上、自我介紹、簡介一下座位的硬體設施、上迎賓飲料、和贈送一張頭等艙乘客才有的免費無線網路使用券。 文：Noniko／TripPlus

遊輪女孩這趟放假到處玩的精髓，肯定就是從東京成田直飛芝加哥的日本航空（Japan Airlines）頭等艙了！簡直是夢幻的飛行之旅啊！再重新提一下這趟的機票是怎麼兌換來的：

使用哩程計畫：阿拉斯加航空 (Alaska Airlines) 兌換數量：75,000 miles（單程） 機型：Boeing 777-300ER 稅金：$56.31美金（約港幣440元）

一入座後才發現，我的天哪這位子也太大了吧！完全都不用擔心手提行李和背包，究竟有沒有位子放，連頭頂上的置物櫃都幾乎可以不用打開使用的！但在起飛／降落時，還是要把手提箱放上去，所以拍完照後，我就再也沒去動到它了。 好大好寬敞，沒看過飛機上有這種位子的！空姐看我一上飛機，就一直東拍西拍，就對我說可以幫我拍張照。

頭等艙座位的使用手冊。先點個飲料、用熱毛巾擦擦手。這個Bose的抗噪耳機，真的是好用啊！我這個從來不在飛機上看電影的人，竟然這趟可以不頭暈的看了三部片，都多虧了這副Bose耳機超高的音質，和那個離我夠遠的大銀幕！好多的置物空間，而且都設計在坐著就能觸及的地方，非常方便。

頭等艙提供的是ETRO的過夜包，包包本身很漂亮，但內容物跟國泰航空的相比，我個人覺得都還有點遜色。裡面有一把摺疊梳子、乳液、護唇膏、Shantung 的小香水、牙刷組、漱口水、衛生紙、眼罩、耳塞、和一個要把濕紙巾放進一個有口罩的內層裡當面膜的東西。也有送一個「肌膚之鑰」（Clé de Peau Beauté）的面膜，這次沒有在飛機上用，留著之後下機的當晚來用用看。頭等艙乘客還可以免費使用全程的機上無線網路 （WiFi），連上了整趟測試後心得：挺穩定的不會斷線，網速還算順暢喔！

▼▼▼日本航空頭等艙置物空間多、設計方便（按圖放大）▼▼

+ 7 + 6 + 5

起飛之後，就開始來研究一下那本好精緻、還是皮革製的資料本裡面的菜單和酒單！酒單好齊全啊，覺得如果會品酒的人，應該會很開心能喝到許多名酒。不喝酒如我，就直接跳過，來點這個久仰大名、裝在酒瓶裡的「Queen of Blue」冷清茶！看我好喜歡的樣子，人很好的空姐，就把那一整瓶留在我這邊，讓我可以拍到過癮、喝到過癮！再來上今日的小點心，那個蘑菇加脆起司特別好吃，而那份章魚也是非常的「軟Q」又有嚼勁！一個時機抓得很剛好的點心時間照，讀者們如果不知道我在說甚麼，看一下下圖的螢幕就知道啦！另一個點心，就是乾魚小包。

+ 4 + 3 + 2

飛到固定高度後，就是用餐時間啦！早有聽聞東京直飛芝加哥這段的日餐，會有日本航空空廚內的主力餐點，當空姐來點餐時，我毫不猶豫也不用被推銷的就點了日餐。仔細看菜單還會發現，日餐其實是由兩位不同高級餐廳共同設計的：「石かわ」與「虎白」。五道菜裡也都會寫上哪個食物是誰負責，還可以選擇是要白飯，或是用鴨湯煮的蔬菜飯！其實西餐的魚子醬和藍龍蝦，也讓我好想嘗試啊！但真的吃完飯就超飽的，完全塞不下任何主食了。先前有聽說其實可以多加點，我一開始是打算把日餐都吃完後，再來點看看幾個西餐的餐點，結果連甜點都是在很撐的狀態下硬塞進去的，發現自己食量差，搭日本航空頭等艙好虧啊。

▼▼▼日本航空頭等艙飛機餐餐牌（按圖放大）▼▼

五色開胃菜，每碗都令人驚艷！從左到右：河豚 （Blowfish）、魚子醬海膽鮑魚 （Abalone with Sea Urchin & Cavier）、XO 醬波士頓鮮蝦（Raw Boston Shrimp with XO Sauce & Japanese Chive）、鰻魚 （Broiled Eel & Taro Puree）、白松露醬金目鯛配炸牛蒡 （Alfonsino & Fried Burdock with Truffle Sauce）。我特別愛那個蝦和金目鯛，蝦子肉質很嫩，一點都不像是飛機餐的蝦，而金目鯛搭配的那個白醬，真的是超級美味啊～有像在吃法式料理的醬料的感覺（會提到法式料理，純粹是因為我記憶中吃過最美味的白醬，是在法國波爾多吃到的！而且應該是拿來淋沙拉或是鴨胸主菜的，但我多要了好幾個拿來沾麵包和薯條 。）魚子醬海膽鮑魚也是超好吃的！肉很有彈性。

第二道菜是日式清湯，配一顆大蝦魚丸和白蘿蔔。湯非常的清甜，不會太鹹，那顆蝦魚丸完全超乎我意料的好吃。不只是能吃出來裡面有嚼勁的蝦肉絲之外，還有那個吃得出海鮮味的調味！第三道是蟹肉和三文魚卵，加上燻鰹魚。第四道主菜是鴨肉、野菜、味增湯、我選的那份用鴨肉湯下去煮的野菜飯（非常有味，我很推薦！）和日式醃漬。最愛那份鴨肉了！厚實、肉質嫩但仍很有嚼感，醬料搭配的恰到好處，好喜歡！整個吃的很開心，難得當當小貴婦，覺得很受寵若驚！

▼▼▼日本航空的精緻日式餐點（按圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

再來就是甜點時間，吃完飯後，空姐就來問說除了我從一上機就一杯接一杯，喝到已經快要見底的「Queen of Blue」茶之外，想不想要杯咖啡來搭配點心？我當然就要了杯特殊的「JAL Cafe Line」！在飲料單裡，會有介紹本月精選出來的咖啡，是從哪裡來的、咖啡的烘培深淺等資訊、和咖啡園的故事。覺得很特別！原本以為咖啡就是杯咖啡嘛，沒想到是現沖壺的端上來，還很貼心的附上一個小沙漏，說等沙漏滴完，就可以把過濾桿壓下去，咖啡就可以喝囉！這種很有趣的小細節，應該就是頭等艙與商務艙最大的不同吧！ 而接下來的甜點，是甜度剛剛好的蜜紅豆、慕斯配紅茶果醬和橘子片！是的！光是以上這些，就讓我撐到實在吃不下另一個套餐了，不然我一定會至少點個藍龍蝦來吃吃看 。

吃完飯後，空姐就帶了套睡衣，問我想不想要現在就換，接著介紹他們的床墊有兩面：一面比較軟，一面比較硬，看我想要選哪一面睡。我一般是睡硬床習慣的人，但看空姐大力推薦他們的「Airweave Soft」床墊，就覺得來試一次看看吧！拿了睡衣後，空姐就帶著我去洗手間、向我介紹那個可以拉下來的腳墊板（好貼心的設計！）。而我跟她要了支牙刷，順便刷個牙，接著她就回去幫我鋪床了。洗手間裡，連臉部油和身體乳液，都是「Clé de Peau」的！

換好睡衣後，床已經鋪好，棉被也放好了。空姐看我回來，就對我表示可以幫我先掛著我的衣服，等快下機想要換回來時再跟她拿。床超舒服的！我爬進我的位子後，繼續享受在高空中蓋著棉被看電影的幸福（一路上看了三部電影，也是頭一次了，而且看完後才發現，怎麼三部都是卡通！）看累了就睡一下，畢竟是第一次搭頭等艙，怕自己覺得床太舒服，加上前一天實在太累，會睡死到芝加哥 （平常搭經濟艙時，恨不得可以這樣睡的。），錯過再吃一餐的機會，我睡覺前甚至還設了震動的鬧鐘！這裡有個小發現，讓我覺得很貼心，就是不管我是幾點去上洗手間，每次去都發現衛生紙是摺好、洗手台是乾的，讓我猜測空服員是不是隨時都在觀察，乘客甚麼時候去使用洗手間，而每個人一用完，就進去清洗，如果是的話，也真是太貼心了吧！加上似乎我不管幾點起來，只要我坐久一點點，正在思考要不要叫杯飲料或點心時，還不用我招手找空姐，她就會很親切的過來問要不要喝點什麼？服務真的是很周到啊！

+ 2

好好的睡了一覺後，被熱醒又有點口渴，乾脆醒來再看部電影。飲料部分，我繼續喝「Queen of Blue」（一趟下來，可能被我喝完兩大瓶吧），然後點了份烏龍麵和串燒的組合！隨時可單點的菜單裡，還有好多東西想吃吃看，但肚子實在是太撐了！串燒裡有牛肉、雞肉、和烘蛋，牛肉和蛋都很好吃，反而是雞肉太乾了。烏龍麵裡的野菜很豐富，湯頭不錯喝，麵以空中的水平來說，算是頗「Q彈」了。附上的七味粉，還用那麼精緻的器皿送過來，真是感動！吃完主餐後，又叫了份水果拼盤，切的真是漂亮啊！空姐繼續送上甜點部分，是我一直都很愛的日本小蛋糕，和味道很特別的黑芝麻慕斯！吃完第二餐後，機艙內就開燈了，我點了杯烏龍茶與花茶，然後繼續窩在我的床上看電影！肚子實在太飽，所以只好被我帶下機後再吃的「Jean-Paul Hevin」巧克力。

快要降落前，我向空姐拿回我原本穿的衣服要換上，換完後回來發現，她已經幫我把床鋪變回原來的座椅了，並且很快速的把睡衣包起來送我，讓我可以帶著下飛機！當飛機終於降落到芝加哥時，覺得過去在空中的時間簡直是太短，只覺得下次如果再能兌換到一次頭等艙，一定要來兌換飛很久的航線！日本航空頭等艙的服務真的是貼心又細微，不會感覺到空服都在觀察妳，但是她們真的都有在注意旅客的動靜！

▼▼▼日本航空的烏龍麵和串燒組合餐點（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

整體來說，這次的日本航空頭等艙初體驗，真的是太完美了，用阿拉斯加航空哩程來兌換，真的很划算，除了來源可能相比於其他計畫，也許有點困難以外（可以透過特價時購買），是一個很值得嘗試看看的兌換方法喔！加上阿拉斯加航空計畫兌換哩程機票時，還可以兌換中停，很適合有需要喜歡玩多一點地方的人。而且食物很令人驚艷、貴賓室也很不錯、床鋪超舒服、然後「Queen of Blue」茶好好喝！希望未來還能有機會，再來享受一次！

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