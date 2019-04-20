【香港行山推介】復活節假期好去處　3條本地輕鬆行山路線　

一連幾天假期，最適合到戶外走走暢展身心，野餐、行山絕對是活動之一。不過呼朋喚友去行山，唔一定人人都係行山高手，要挑選一條適合大小朋友同行的路線，以免到時行得太疲倦甚至迷路，小編就為大家推介以下3條行山路線，讓大家輕輕鬆鬆行山去。

01｜青衣自然徑

青衣自然徑是非常容易到埗的行山徑，非常舒服易走，間中要上樓梯，沿途大多是平坦路徑。途中走上寮肚山山頂，再行到寬闊的觀景台就可遙望到青馬大橋，觀賞藍巴峽海岸靚景。而觀景台旁邊有一塊石碑解釋青衣島名字的由來及青馬大橋的歷史；據悉在清朝時因青衣島的東北面海域盛產青衣魚，所以青衣島又名為青衣潭。沿山徑落山時，可以看到右手牙鷹洲油庫，沿途有不少休息位，平日亦有很多老人家前來晨運，可以想像這條路徑難度不高，適合一家大小前來郊遊。

按下圖看更多行山徑沿途風景：

沿行山徑走到最高觀景台，就能飽覽青馬大橋及藍巴勒海峽的風景。（圖片來源：_jas_c_@IG）

+ 4 + 3 + 2

青衣自然徑 路線：長宏邨→青衣自然徑→青衣西路 路程：全程約3.5公里，1.5小時即可走完。途中有少少高低起伏，景觀開揚，可看青馬大橋，牙鷹洲油庫等風景。 交通： 青衣站乘249M巴士到長宏邨出發

02｜香港仔水塘道

位於香港仔郊野公園內有兩個「香港仔水塘」，分別是「香港仔上水塘」和「香港仔下水塘」，而這條路徑會由灣仔行到香港仔，起步就在灣仔太源街尾，舊灣仔郵政局旁沿灣仔峽道，亦是灣仔自然徑的起點。沿路一直上樓梯，只有這路程較辛苦，上完梯級後約20分鐘左右就到寶雲道交匯處，再往上行會見到警察博物館，開始有樹蔭行得輕鬆。隨後經荷蘭徑、司徒拔道、金馬麟山道，目標向著香港仔郊野公園牌坊就是正確方向。

最後去到香港仔水塘道，沿途都是平坦的石屎路，會途經香港仔上水塘及下水塘，旁邊都是被列為法定古蹟的建築物，可留心參觀。最後亦沿香港仔水塘路落漁光邨，就可乘交通工具離開。

按下圖看更多香港仔水塘風景：

一百多年前香港並無水塘，食水來源只有山澗、井水等等，而建於1931年的香港仔上、下水塘，是香港島最後興建的水塘，為鴨脷洲及中西區居民供應公共食水。 （圖片來源：szedicky@IG）

+ 2

香港仔水塘道 路線：灣仔峽閘口 → 香港仔水塘道 → 香港仔上水塘 → 香港仔下水塘 → 漁光邨 路程：全程約4公里，2小時可走完，大部份時間落斜，更可看水塘及二戰遺跡 交通： 在灣仔舊郵局步行出發；不想上斜路，則可到金鐘乘15號城巴到灣仔峽才出發

03｜大埔滘林徑─藍路

大埔滘林徑在大埔滘自然護理區內，而林徑有四條不同長度的路徑，有紅路（3 公里）、藍路（4 公里）、啡路（7 公里）及黃路（10 公里），而其中紅路及藍路則最為低難度，適合一家大小及行山初哥行走。基本上兩條路的所走路線一樣，只是藍路會再走得較高、較遠，紅路只需45分鐘就行完略嫌太短，所以建議行藍路全程約4公里，2小時可走完。

從大埔滘自然護理區入口出發，沿馬路上斜再經過大埔滘自然教育徑，上斜後見到大埔滘自然護理區路牌，就是林徑入口，在旁邊見到四色路徑的共同起點，隨後亦有清晰標示引路。而藍路以泥石路為主，需經過石級、落斜等等，而中途又有野外研習園可觀賞花草樹木、罕見昆蟲、雀鳥等自然生態，最後返抵大埔滘自然護理區入口，兜一圈就可完結旅程。

按下圖看更多林徑環境：

大埔滘自然護理區是香港其中一片最成熟的次生林，範圍廣闊，而且路徑可貫穿林中，最能夠了解植物和生物多樣性。（圖片來源：hippowhho@IG）

+ 3 + 2

大埔滘林徑─藍路 路線：松仔園→大埔滘林徑─啡路→松仔園 路程： 全程約 4 公里，2小時可走完，有少少高低起伏，主要在林蔭中行走 交通: 大埔墟站乘72九巴到松仔園

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