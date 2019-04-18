【復活節好去處2019】5大本地商場　7米地球、Iron Man、食鬼展覽

明天起就是一連四日復活節假期，如果想趁熱鬧到各大商場欣賞卡通佈置及展覽，就要看看以下5大好去處！今次為大家預覽5大商場佈置主題，當中更有IronMan、TOMICA 、食鬼PAC-MAN，仲有7米直徑自轉地球，可以盡情去打卡影靚相之餘，兼帶走限量精品，復活節唔愁無節目喇！

01 ︳復仇者聯盟駕到！ Lee Gardens

相信好多朋友經過利舞台門前，都一定見到 4.5米高原大嘅 Iron Man，非常矚目！現時在銅鑼灣 Lee Garden 園區，除了有Iron Man 1:1原大模型任大家打卡外，「Marvel Studios《復仇者聯盟4：終局之戰》展」亦同時在希慎廣場、利舞台舉行，雖然電影《復仇者聯盟4：終局之戰》4月24日才正式上映，不過Fans們可以搶先到利園區，欣賞多位超級英雄模型，最注目必然是4.5米高Iron Man！如果對Marvel其他英雄產品有興趣，現場還有Hot Toys人偶發售，Fans記得將原創電影精品帶返屋企！

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4.5米超巨型「鐵甲奇俠」雕像英雄式空降利舞臺地面入口，氣勢磅礡。

+ 3 + 2

Marvel Studios《復仇者聯盟4：終局之戰》展 日期：4月13日至5月13日 時間：10am - 10pm 地點：銅鑼灣希慎廣場地下啟超道入口、利舞臺地面入口 Hot Toys期間限定店 日期：4月15日至5月13日 時間：11am - 9pm 地點：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭 入場方法：4月15日起可於利園山道排隊索取入場手帶，先到先得，派完即止。 入場手帶派發時間：每日10:45am起

02︳復活節「GAIA」 地球自轉 荃新天地

「GAIA」地球裝置早前在灣仔利東街展覽完結，由4月19日起就搬到荃灣荃新天地繼續展出。創作者Luke Jerram鼓勵人們放慢腳步，靜心欣賞藝術品，而荃新天地就在展品下擺放多張雲朵狀椅子，讓參觀者隨時停步坐下，好好認識我們身處的地球。展覽以「森林」、「海洋」及「天空」為主題，又邀請了塑膠樂隊「自然遊樂 Plastic Band」，在7米地球下以廢棄塑膠升級再造樂器演奏多首樂曲！現場還有一系列親子工作坊，親自試玩塑膠樂器，學習環保意識！

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由英國藝術家Luke Jerram創作「GAIA」巡迴作品，而香港是第二個展出的亞洲城市。

荃新天地 - 地球「GAIA」藝術裝置 地點：荃新天地1期花園廣場 日期：4月19日至5月19日 時間：10am - 10pm

03︳The Egg House雞蛋藝術展 The ONE

今年復活節，The ONE 都找來「雞蛋」做主題！風靡紐約的雞蛋主題裝置藝術展 The Egg House 第4站「Fantasy EGGxhibition」去到The ONE，商場內共有10個影相位，例如有經典巨型蛋盒、太陽蛋白雲包圍等等。另外又有充滿香港特式的雞蛋仔、蛋撻等造型影過夠！想拍充滿節日氣氛的打卡相，一定不能錯過這次雞蛋展！

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即場下載 The ONE 手機 APP 就可進入潮拍嚐蛋體驗區，而「夢幻荒『蛋』後花園」可在雞蛋燈下坐雞蛋韆鞦打卡。

The ONE Fantasy EGGxhibition 日期：4月19日至5月5日 時間：星期一至五 12nn-9pm、逢星期六、日及公眾假期 10am-10pm 地點：The One UG2中庭

04「TOMICA x ANIA 歷奇之旅」 東港城

玩具車迷一定會認識TOMICA！而今次TOMICA首度聯乘日本著名玩具品牌ANIA，進駐東港城及其餘五個新鴻基旗下商場，舉行「TOMICA x ANIA 歷奇之旅」展覽。而在旗艦商場將軍澳東港城，現場特設近4米闊的TOMICA x ANIA情景模型，集齊多套不同系列的玩具部件，包括首次在港展示的「ANIA大恐龍野生公園套裝」，變身成壯觀的野外探險世界！

而期間限定店中更有多款TOMICA及ANIA精美紀念品，例如限量版玩具車MAZDA ATENZA、限定版TOMICA玩具車等等，TOMICA玩具車 fans 萬勿錯過！

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TOMICA車隊與ANIA動物世界！

東港城「TOMICA x ANIA 探索SAFARI」 地址：東港城1樓中庭 日期：即日至5月9日 時間：10am – 10pm

05｜PAC-MAN食鬼迷宮慶40歲誕生 LCX

食鬼遊戲最為經典，而PAC-MAN角色將於明年踏入40周年，今次夥拍日本發行商BANDAI NAMCO聯手搞搞新意思，為PAC-MAN舉辦40歲慶生派對，舉辦全港首個原創展覽【LCX x PAC-MAN Escape from the Maze】，把日本以外從未發行的食鬼素材，以從未曝光的樂園形式獨家帶來香港，現場有兩大遊樂展區「PAC-ZONE」及「Bowling Party」，提供大量日本原創互動打卡位。現場還有首間日本以外的PAC-STORE期間限定店發售獨家精品，日本直送不容錯過。

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兩大遊樂展區PAC-ZONE及Bowling Party：彩虹迷宮、扑傻瓜、夾公仔，還有碌齡派對，大量日本原創設計帶你衝出經典迷宮等等互動打卡位。

LCX x PAC-MAN Escape from the Maze 地址：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX 日期：4月18日至6月2日 時間：11am-11pm

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



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