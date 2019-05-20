【台北好去處】閨蜜台北近郊一日遊　烏來老街必試9種美食

閨蜜遊台北掃街搵美食不可少，不妨嘗試去台北近郊地區「烏來老街」，遊走整條美食街試盡台式小吃美食！而烏來是台北人常去的避暑勝地，不論冬天浸溫泉或是夏天玩水、釣魚都非常寫意！自去年暑假烏來台車復駛，亦吸引了很多遊客前去玩樂，就看看以下介紹的9款烏來美食，閨蜜們一定吃不停口、打卡不停手！

01｜小米甜甜圈

烏來是台灣最北邊的原住民山地區，當地以原住民「泰雅族」為主。而這家由原住民創作的食物「小米甜甜圈」，曾在台北士林區分店創下5分鐘賣光上千個甜甜圈紀錄！而在烏來老街店，也吃到一個一個炸得金黃香脆的圈圈美食。一個甜甜圈只售35台幣（約港幣$9），共有原味、裏糖粉及朱古力三種口味。

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去年在IG及網絡上大洗版的小米甜甜圈，炸得金黃鬆脆的樣子，吃落非常治癒。（圖片來源：cokexing@IG）

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莉姆姆的歌－台北烏來店

地址：新北市烏來區烏來街87號

營業時間： 11am-8pm

02｜小米麻糬

台式小食中小米麻糬很受歡迎，愛吃它的煙韌、米香及多款味道選擇。而「烏來水芙蓉現烤小米麻糬」是第一間烤小米麻糬的創始店，除了麻糬也售賣肉質香脆多汁的黑豬肉香腸，另外假日限定有超大片的烤魚板等等。而說到小米麻糬，此店經常製作超有創意的新口味，包括花生、照燒柴魚、昭和海苔、紅豆煉乳、紅豆抹茶、味增、韓式辣醬，甚至是台式珍珠口味的麻糬，十分多選擇！另外老闆還收編了兩隻可愛貓咪，到現場一定會忍不住被牠萌倒狂打卡。

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珍珠口味的小米麻糬真的很有創意，珍珠及麻糬都十分Q彈，雙重煙韌！（圖片來源：wulai_rice_cake@IG）

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烏來水芙蓉現烤小米麻糬 地址：台北烏來區烏來街10號 營業時間：9am-6pm

03｜山豬肉香腸

在烏來老街有很多人龍店，其中最多人幫襯之一必定是「雅各香腸」！在假日排隊的人潮幾乎擠滿店舖，標榜道地原住民製作的「山豬肉」香腸，每條賣台幣35（約港幣$9）、三條賣台幣100（約港幣$25），如果想享用山豬肉棒棒腿（腱子肉），則一支台幣100（約港幣$25），另外還有雞肉串每條台幣40（約港幣$10）。香腸吃起來特別香，而且豬肉味特別濃郁，很有咬勁，外脆內軟，超好味難怪大排長龍。

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台灣人非常喜愛吃香腸，濃味又肥美，配凍飲或啤酒最啱feel。（圖片來源：play_eat88@IG）

雅各山豬肉香腸 地址：新北市烏來區烏來街84號 營業時間：11am-8pm

04｜手工愛玉粉圓

台灣夜市經常的檸檬愛玉冰、冬瓜茶、仙草、粉圓等等，都是夏天十分受歡迎的台式飲品。現時天氣日漸炎熱，試想像在街頭手上拿一杯冰凍愛玉，一家涼透心。此外，愛玉、粉圓（即珍珠）質感「Q彈」，悶熱的夏天邊吃邊行街，悶氣全消。

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大熱天時喝一杯檸檬愛玉簡直涼心！（圖片來源：ri_mintok@IG）

05｜竹筒飯

這家「托洛閣阿嬤之店」最拿手的是炮製竹筒飯，除此之外還售賣烤香腸、炸溪蝦、小香魚等等台式山地小吃。而竹筒飯是阿嬤們親手拌炒配料蒸煮，蕃薯餅也是手工料理。每天早上10點半左右，兩三位阿嬤級姊妹淘會兜售檀香扇、泰雅編織手機吊飾等等。而竹筒飯這款美食常見於台灣及廣東、廣西、海南、東南亞等地區。

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竹筒飯燒至焦香，食落有淡淡竹子味，非常香口。（圖片來源：vitb1218@IG）

托洛閣阿嬤之店 地址：新北市烏來區瀑布路1-5號 營業時間：9am-5pm

06︳芒果綿綿冰

台灣是芒果盛產國，而芒果綿綿冰就成為了製作甜品的首選。這家「東風芒果綿綿冰」是用木桶來盛載甜品，十分有趣！裡頭的雪花冰直接用芒果的冰做成，再放上滿滿的芒果肉及雪糕，最後淋上煉奶，吃一口完全消暑！



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用上日本浸溫泉的木桶來盛載綿綿冰，除了芒果口味，還可以添加奇異果肉，任君選擇。（圖片來源：lee790924@IG）

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烏來東風溫泉會館 地址：新北市烏來街66號 營業時間：8:30am-10:30pm

07｜冰溫泉蛋

鄰近烏來老街「覽勝橋」頭的「高家冰溫泉蛋創始店」，以冰鎮溫泉蛋做生招牌！老闆用上乘滷味，將雞蛋放進滷汁中滷成半熟的溏心蛋，隨後再冰鎮，就製作出冰凍的溫泉蛋，蛋黃滑潤、蛋白彈牙，夏天吃都十分冰涼消暑。除了冰溫泉蛋，也賣「紫米八寶粥」、「小米八寶粥」、「紅豆八寶粥」等等台式甜品。另外夏日限定的「山粉圓」冰品也是遊客消暑至愛！

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招牌紹興酒蛋（圖片來源：peter19911991@IG）

高家冰溫泉蛋創始店 地址：新北市烏來區烏來街135號 營業時間：平日8am-6pm、假日8am-8pm（全年無休）

08｜馬紹米血糕

位於老街前半段的馬紹米血糕，有別於傳統米血糕沾花生粉的吃法，老闆將芫荽、蒜片、小黃瓜等作為配料覆米糕，並將米血切成五小塊，方便客人用筷子夾著吃，每一口都可以吃到芫荽與蒜片，還有清爽的小黃瓜，用料超多十分大方，一塊才台幣$35（約港幣$9），非常抵食！

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一塊足料米血糕才$9，十分抵食！（圖片來源：buddy_219@IG）

馬紹米血糕 地址：烏來區烏來街123號

09｜桂山發電廠冰品部

當逛完烏來老街後，回程時可經過「桂山冰廠」買一條消暑冰條邊吃邊走！一枝冰條才台幣9（約港幣$2.5），有不同口味的冰條選擇，例如有綠豆冰、紅豆冰、百香果冰、花生冰、鳳梨冰、牛奶冰、芋頭冰、米糕冰、清冰，一共9種。桂山冰廠營業時間只到下午5點，回程時記得預時間才能買冰條。

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百果香冰條只需$2.5。（圖片來源：lee790924@IG）

桂山發電廠冰品部 地址： 231新北市新店區桂山路37號（桂山發電廠宿舍區） 營業時間：週一到五8:30am-5pm、假日9am-6pm（冬季休息4個月，宜先打電話查詢以免撲空） 電話：02 2666 5675

烏來台車

地址：新北市烏來區覽勝大橋與溫泉路口交會處

電話：02-2661-7826

營業時間：8am-5pm

費用：單程全票50元（約港幣$13）、優惠票30元（約港幣$7）