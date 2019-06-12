【伊勢神宮】拜訪日本人一生必訪的心靈故鄉　特色托福橫丁商店街

身為日本旅遊達人，去遍熱門觀光景點東京、大阪、京都，接下來不知道該去哪裡？這次帶你深度旅遊日本，去到日本人一生一定要去一次的「心靈的故鄉」： 伊勢神宮 ！ 伊勢神宮位於伊勢志摩地區，分為外宮與內宮，今天小編要帶你去供奉着日本最高神祇「天照大御神」的內宮，從頭到尾帶你走一遍，一起深入認識日本人的信仰。另外還有一旁的托福橫丁商店街，帶你去吃日本票選第一名伴手禮赤福、伊勢龍蝦、SNOOPY茶屋；還有超便宜的珍珠飾品、海產等著你！

被稱為「日本人的心靈故鄉」的伊勢神宮（KKday）

伊勢神宮

伊勢神宮被稱為「日本人的心靈故鄉」，是日本人一生一定要參拜一次的宮殿。伊勢神宮包含內宮、外宮兩大區塊，它們各自都還有分正宮、別宮等宮殿，全部加起來有多達125座呢！可想而知幅員非常廣闊；內宮與外宮之間的距離必須靠巴士接駁，通常大家會首先至外宮參拜完再前往內宮參拜。

伊勢神宮的內宮祭祀著「天照大御神」，祂是日本天皇的先祖，在日本地位十分崇高，也是日本皇室每年都一定要來參拜的地方。為了給神明最潔淨的環境，伊勢神宮每20年會有一次遷宮儀式，至今已經延續了超過1300年；他們會新建宮殿並將神明請進去。而使用過的木材會提供給伊勢神宮各地的分社重複利用，每一次也會重新種下新樹木保護這個生態。

伊勢神宮內宮交通： 1. 從伊勢神宮外宮、近鐵宇治山田站：搭乘51、55路[外宮-內宮]路線公車或CAN巴士 [伊勢-二見-鳥羽] 至「內宮前站」下車。 2. 從東京、名古屋：搭乘近鐵或JR從名古屋站至「宇治山田站」或「五十鈴川站」，轉乘三重交通巴士至「內宮前站」下車。 3. 從京都、大阪：搭乘近鐵從京都站或大阪上本町站至「宇治山田站」或「五十鈴川站」，轉乘三重交通巴士至「內宮前站」下車。

伊勢神宮內宮開放時間

10月～12月：5am—5pm 1月～4月、9月：5am—6pm 5月～8月：5am—7pm

伊勢神宮內宮

首先在外頭就可以看到神宮的介紹牌，雖然是日文的，大家可能不太懂。上面其實只是簡單地介紹了內宮供奉的天照大御神以及伊勢神宮的特色：遷宮儀式。天照大御神是日本天皇的始祖（天皇是神的後代的概念），也是日本地位最高的神明，大約2000年前從皇居移駕到伊勢。而為了照顧神明的住居每20年舉行一次的遷宮儀式，至今已經超過1300年的歷史了，最近一次是於平成25年（西元2013年）舉辦的第62回遷宮儀式。

看完了神宮的介紹之後，我們就準備要進入神宮！入口首先就是一個大大的鳥居，「鳥居」是象徵著通往神界的一道道門，日本人在穿過鳥居前，會輕輕地鞠躬表示尊敬，並帶著一顆虔誠的心走過去。

宇治橋

接著會踏上象徵連接著神界與人間的「宇治橋」，宇治橋是很簡單的日本木製橋樑，長度超過100公尺。有趣的是，宇治橋也會跟著式年遷宮，每20年重建一次喔！小編去的季節還算早，若是在秋天或春天前往，一旁的樹葉被染色之後，這裡會襯出一幅頗為詩意的美麗畫作。

看到這醒目的牌子，就會自動向右靠吧！在這個神的地域裡，一切都充滿規矩、禮儀呢！橋下方是五十鈴川，而圖中看到的一根一根樹立的東西，是古代作為堤壩使用的古人的智慧！雖然至今已經沒在利用了，但依然保存著部分結構作為紀念。橋的尾巴有第二個鳥居，經過它就代表正式進入了神苑了喔！

按圖看更多宇治橋內的特色細節吧▼▼▼

神苑

走在通往正宮的路上，一樣要靠右邊走喔！最近正在展示著全國各地脫穎而出的厲害的菊花們，有閒情逸致的話，可以順道賞賞菊。小編經過這裡的時候，還想說這一桶一桶的是什麼啊？因為這樣整齊的排列和上面很有設計感，本來以為是某種裝置藝術；問過之後才知道，這是各地獻給神明喝的酒。（小編後來發現其實旁邊的漢字有寫哈哈哈）

按圖看看更多神苑內的景色和特色細節吧▼▼▼

古札納所

之前在伊勢神宮買回去的御守，效期過了之後，可以在下次到訪時，送到古札納所來。

古札納所（KKday）

淨手處

接下來就會遇到淨手處，進入正宮之前要先在這裡洗手、漱口喔！但是淨手不是隨便沖沖即可，它可是有一定的步驟呢！不過其實也不會很難，趕快跟著小編做一遍吧！接著又會遇到鳥居，穿過一個又一個鳥居，表示越來越靠近神殿了！

【淨手步驟】 用右手拿勺子並盛水清洗左手 換左手拿勺子盛水清洗右手 換回右手拿勺子盛水，左手接勺子倒出的水就口、漱口 再洗一次左手 勺皿朝上直立拿著，讓水順著握柄流下以清洗握柄直到水流光 將勺子歸位即完成！

五十鈴川

走著走著會先遇到一個叉路，這條路走過去就是剛剛在宇治橋下流動著的五十鈴川；過去還沒有淨手處的時候，人們是直接在五十鈴川淨手的喔！現在還是有許多人會特地走過來洗洗手、體驗一下。有沒有看到河旁邊一整排的樹木？聽說這裡樹葉染紅時，會變得超級美麗的！光是想像就覺得有夠浪漫，所以推薦大家在秋天時前往喔！離開了五十鈴川，我們又會遇到一個鳥居了，果然見到神明之前要先通過重重關卡呢！

正宮

接下來就直直奔向正宮了！因為正宮內不能拍照，所以最多只能帶大家到樓梯這裡了；樓梯往上那裡就是通往正宮的路，對於正宮建築好奇的朋友，可以到伊勢神宮官網瞧瞧裡頭本體的樣子。入口又是一個鳥居，這次可真的是要踏進神聖的神界了呢！在進入正宮參拜之前，趕快跟著小編來學正確的參拜方法吧！

【參拜方法】 在神明之前深深鞠躬2次 拍2次手 最後再一個深深鞠躬

是不是非常簡單呢？正宮外側有四層木牆保護，到正宮參拜的人們要到從內側算過來第三道牆的前面參拜喔（以我們的方向來看的話，其實就是第二道的前面）！正殿裡面供奉著天照大御神的御神體「八咫鏡」，因為有著層層的保護，其實一般人也看不到神明的本體，裡面是只有天皇才能進去的，正所謂「天皇視角」與「凡人視角」的差異啊！

大家是不是不知道這張照片想表達什麼？請大家看仔細一點，有沒有看到樹叢後方有個金光閃閃的東西？那就是正殿的屋頂喔！因為一般人不能繞過木牆看到正殿，所以這其實是我們所能看到的最清楚、最靠近正殿的地方。

古殿地

在正宮的隔壁會有一塊古殿地，不過因為也是封住無法進入的狀態，所以就請大家一邊看著小編的介紹一邊想像一下吧！古殿地是以前正宮的位置，經過式年遷宮之後，正宮移至現在所在的位子後，這裡就空下來了。下一次舉行遷宮儀式時，正宮又會以新的宮殿重新回歸這裡囉！簡單來說，古殿地與現在正宮所在的地，隨著遷宮儀式，神明的住居會在這兩塊地上輪流停駐。

【祭年遷宮/式年遷宮】 如同前面簡單介紹過的一樣，這是已經流傳了超過1300年以上的儀式。伊勢神宮每20年都會為神明建造新的宮殿，並且請神明移駕至新的宮殿，確保神明居所的潔淨。不只是正宮，每一次的遷宮儀式，連帶著別宮、鳥居、御衣冠神器等也都會重新製作，而其他小小的神社與宮殿則是會進行整修，前後需要投入約8年的時間。 遷宮儀式走的是一個環保愛地球的路線，每次砍下了多少樹就會再種植新的回去，長續資源；並且也會將拆除的舊木材分給神宮內其他社殿與設施、或者日本各地神社重複利用。

御稻御倉

參拜完正宮之後，可以認真逛逛其他別宮與神社！首先會遇到的是御稻御倉。御道御倉的建築像是正宮的縮小版，所以雖然相機拍不到正宮，但是可以藉由御稻御倉去想像一下喔！御稻御倉就跟它的名字一樣，源自於放置收成稻穀的倉庫，過去為了保存稻穀，特地架高興建，現在則成為了神殿。

就在御道御倉附近，有一棵參天大樹，這可是伊勢神宮裡頭年紀最大的樹喔！可以看見它已經高到鏡頭都裝不下了呢！也因為這棵樹十分的長壽，所以相傳只要摸摸它就能會得長壽，因此當信徒們經過這裡時，也都會靠過去摸摸它。以前有認真上生物課的人，可能會覺得這樣摸樹皮是不是太傷害樹木了呢？但其實這裡大部分的樹木都有被好好保護著，大家不需要太過擔心。

按圖看更多御稻御倉內的特色吧▼▼▼

荒祭宮

荒祭宮是別宮中地位最高的宮殿，也是除了正宮之外最受尊崇的神宮，因為裡頭可是供奉著天照大御神的荒御魂呢！

什麼是荒御魂呢？按圖看小編的解答吧▼▼▼

神樂殿

神樂殿其實就如同它的名字，是透過神樂獻納來向神明傳達願望的地方；即使是個人的願望，也可以藉由神樂獻納讓神明知道。信徒也會在這裡購買御守、護身符、平安符咒來祈求平安。

小編特別提醒：其實販賣處這裡是禁止攝影的，小編一行人因有提前向神宮申請過才拍了照，大家到了這裡，千萬要好好遵守規定喔！

參集殿

參集殿是讓信徒可以稍作休息的地方，裡面有座位、廁所、自動販賣機。在這廣大的內宮中逛太久而感到疲憊的話，可以到參集殿稍稍休息一下；另外因為神苑裡的其他地方是禁止飲食的，如果要吃東西也必須要參集殿裡頭喔！不知不覺我們的神宮之行也到達了尾聲，再次走過宇治橋回到「人間」。宇治橋的尾端，倒數第二個柵欄柱上方有一個鐘狀物，裡面可是有之前祭典時祭拜過的神物，因為電視節目的報導才為人所知，因此大家在經過這裡的時候也會摸摸它以求好運。

伊勢神宮祭典時間表

這次沒有遇到祭典，所以無法把祭典的樣貌帶給大家看，想要親自目睹伊勢神宮的祭典儀式的朋友，可以在以下時間拜訪伊勢神宮喔！

伊勢神宮祭典時間表（KKday）

托福橫丁商店街特色商店與美食

伊勢神宮內宮出來後往右看就是一整條商店街了，首先會先遇到榊原商店街，再來才是托福橫丁。這裡一整條都是傳統的木製建築，有種古色古香的老街感。托福橫丁裡面賣著各式各樣的東西，包括正餐飯麵類、伊勢志摩特產海鮮、肉食、傳統茶、甜點小零食與手工藝品等，認真逛起來也會耗上不少時間呢！

這麼多的商店與美食，到底要怎麼選擇呢？選擇障礙的朋友一定煩惱慘了吧！小編特地幫大家精選出幾家經典必去的商店與餐廳，趕快跟著小編一起來認識一下吧！

營業時間：9:30am—5:30pm（8、9月營業至6pm；11-2月營業至5pm），實際營業間會隨店家而有不同。

赤福

赤福真的是伊勢必買的甜點啊！它被日本人選為第一名伴手禮，綿密的紅豆泥咬下去，是QQ的白色麻糬，甜甜的滋味配熱騰騰的茶正適合！聽小編的日本人朋友表示，即使在日本其他地區也買得到赤福，但因為都不是現做的，味道跟伊勢當地的比起來已經不同了，所以強烈建議來到伊勢一定不能錯過赤福。

海鮮

伊勢志摩地區靠海，產業也與海息息相關，這裡的海產非常有名，所以很推薦大家買來嚐嚐看。像是蠔、龍蝦就是非常有名的伊勢名產，小編自己帶了伊勢的龍蝦餅回辦公室，深受同事熱愛啊！它吃下去完全不是一般蝦餅的味道，而是蝦子本人的味道，非常「蝦」，從來沒吃過這麼正直的蝦餅，小編覺得有點感動，不過只買了一包真的超級後悔。

松阪牛

「松阪牛」應該是大家從小就時有耳聞的名詞吧！松阪其實就在伊勢的上面一點點，所以伊勢這裡也常常能看到賣著松阪牛的店家！

賣松阪牛的店！（KKday）

日本人推薦必吃：可樂餅

因為可樂餅不是伊勢特產，所以外地人到這裡可能不會特別來買可樂餅，但這家可樂餅可是當地的排隊名店喔！同行的日本友人非常積極地帶著我們來到這家店，聽說平常可是需要排一長串的隊才買得到，不過因為我們剛好在快打烊的時候來，所以人已經不多了。

Snoopy（史努比）茶屋

Snoopy居然默默在這裡開了一間茶屋！商店街這裡其實不乏茶屋，但是Snoopy迷絕對要朝聖的就是Snoopy茶屋啊！從外面走進來之前就要被萌翻了天啊！裡面也有販售很多史努比周邊，更有伊勢店限定的商品喔！送禮自用兩相宜怎麼可以錯過呢？

按圖看更多Snoopy茶屋內的特色吧▼▼▼

珍珠飾品

伊勢志摩地區是頗負盛名的「珍珠」產地，因為世界上首位成功養殖出珍珠的御木本先生便是出生自伊勢志摩，所以伊勢常常有珍珠飾品店，而且價格通常也十分友善，小編覺得要孝敬父母或女朋友沒有比這裡更適合的地方了。雖然整條橫丁可以看見頗多家珍珠飾品店，但是小編要介紹御木本先生的珍珠品牌：Mikimoto；從裝潢就可以感受到這個品牌的高貴呢！當然預算沒有這麼高的朋友，也可以選擇街上較為親和的店家。

貓飾品

托福橫丁的吉祥物是「招財貓」，除了入口處一隻超大招財貓雕像之外，整個托福橫丁到處也都充斥著貓的痕跡，真的超可愛。所以到了這裡，不妨敗入一些萌翻天的貓咪周邊商品！除了各種商品與食物之外，這裡也有一些簡單的市集遊戲可以挑戰，真的頗好逛喲～大家逛得累了，或著買了只能外帶的食物，可以在街上的休憩區稍作休息，小編覺得這些座位真的是十分貼心啊！

按圖看更多貓飾品及托福橫丁商店街內的特色細節吧▼▼▼

+ 2

跟著小編走完了伊勢神宮的內宮以及托福橫丁商店街，是不是覺得今天過得超級充實呢？

【本文獲「KKday」授權轉載。】