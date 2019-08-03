【深圳兔仔Cafe】超萌小寵看舖！學完湊兔仔　再嘆慢活手工咖啡

深圳龍華有間兔仔主題Cafe，一樓是餐廳，二樓兔兔的大本營。滿屋都是小短腿，超可愛！

1. 兔仔星人俱樂部

這是深圳首間以兔仔做主題的Cafe，上下兩層複式，一樓是復古裝潢的Cafe，二樓是兔仔的家。我們到的時候店裡只有一個女生：「聽說這裡可以摸到兔仔？」「要稍等半小時。」說完老闆就上二樓整理兔兔屋。

店內燈光昏暗，放着音樂，很舒適，感覺時間都慢下來了！老闆不急，我們也不急，癱在沙發上傾計吹水。等待的時間比較長，不想等太耐的朋友記得提早預約，店員會提前收拾好。

按圖看兔仔Cafe的格局▼

2. 與兔仔接觸

睇兔仔之前要洗手換鞋，裡面的小黑板有寫一些注意事項。旁邊還有兔仔的小零食、兔仔的百科全書。目前暫不接待7歲以下的小孩進去參觀。兔仔的窩沒有想像中的異味，反而很乾淨，四處彌漫着草香，有點大自然的感覺，還挺好聞的！

原本高冷的老闆，一傾起「兔仔經」就好像換了第二個人一樣，很主動幫我們介紹兔兔們的特徵和性格。裡面有4隻常駐兔仔，兩隻垂耳兔，兩隻豎耳兔，偶然還會有寄養的兔仔過來。兔籠前的小黑板會有兔仔的個人簡介，可以摸摸。如果想抱兔仔的話也要以專業的姿勢去抱，這是為了兔仔的安全着想：正確抱兔仔的姿勢一定要托住牠的前腿。

按圖看更多與兔仔的接觸▼

+ 6 + 5 + 4

聽了店員介紹才知道，原來兔仔很喜歡乾淨，每天的生活就是吃飯、洗澡、睡覺。這不就是小編理想的生活狀態嗎？幸運的碰上一隻大肥兔洗臉，看到牠洗面的樣子真的超治癒。每隻兔仔都肥嘟嘟，閃令令、水汪汪的大眼睛，和它對視的那刻，真的像極了愛情！

喜歡咖啡豆香味濃郁一些的朋友，推薦這款口感比較均衡的Kenya AATOP，酸度剛剛好，還帶有一點酒香，層次感很強！入口不會有焦味，比較醇厚，味道不會太酸，沒想到店家除了兔養得好，還沖得一手好咖啡 。這杯玫瑰百香果特調是新品，把百香果過濾掉了籽的果肉和梳打水融為一體，酸酸甜甜，很有夏天的味道。那天的甜品只有這款窩夫，配了3種醬料，奶油很雞肋，果Jam味道不錯。一杯咖啡、一舊窩夫一本書，待在這裡真的很愜意。

3. 兔仔Cafe的開餐時間

摸完兔仔我們就落樓飲咖啡，小黑板上寫着Menu，都是即叫即做，等待的時間會比較長，但在這裡時間好像已經沒那麼重要了。小編喜歡口感甜一點的，這杯帶着奶香的焦糖Latte就很適合，心形拉花還蠻美的。加了牛奶的溫潤調味，中和了咖啡的苦味，入口更加順滑香甜。據說Latte的香味可以讓人心情愉悅，最適合午後來一杯！

兔仔Cafe的餐點絕對見得人▼

+ 4 + 3 + 2

昏暗的燈光、咖啡用具，書架上擺着滿滿的書，各種有趣的動漫手辦，來了就想賴死唔走。最後不得不說這部復古留聲機，深得我心！

兔仔Cafe內的裝飾非常別緻▼

櫻木咖啡屋之兔子咖啡 人均：45元 營業時間：週一至周日 12:00-22:30 聯繫電話：15889714966 地址：龍華新區民治街道萬科金域華府一期25號櫻木咖啡屋 溫馨提示： 1. 所有產品都是即叫即做，請耐心等待 2. 為了兔仔的安全，暫不接待7歲以下的孩子 3. 想要和兔兔玩，建議提前預約，省卻等候時間

櫻木咖啡屋之兔子咖啡（食妞提供）

【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】