台灣自由行｜盤點20大私房影相打卡秘境　嘉明湖藍洞你有無聽過？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-04 07:02

去膩了那些一成不變的旅遊景點嗎？其實台灣還有很多你從來沒去過的私房秘境，得花費一些路程和腳力才能抵達，但是見到終點的那一瞬間，可是會感動久久，甚至心中充滿震撼。 如果你不喜歡一窩蜂的景點，那肯定要參考今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查的《網路口碑－私房秘境》排行榜，找個難得的休假日和親朋好友一起帶著冒險的心情前往吧！

NO.10 九份寂寞公路

說到九份寂寞公路就不能不提到「不厭亭」，它位在台102線公路上雙溪與九份交界處附近，從不厭亭往下看，便是近年火紅的寂寞公路。

沿著山稜線蜿蜒行，天氣好的時候可以看見遠方的大海，特殊時刻還能欣賞到美麗的雲海，更能一覽綿延無盡的山陵，遊客不多的時候來到這邊可以靜心感受這裡的寂寞與自在。

九份寂寞公路（instagram@int821212）

NO.9 桃園石門山

石門山登山步道就在石門水庫旁，石門山海拔高度只有551公尺，這是一條攀登難度不高，非常老少皆宜的人氣步道。

走過這條步道不只可以見識到壯麗的石門水庫，還能一覽龍潭、大溪的街景，天氣好的時候還有機會見到遠方的大地標台北101呢！

桃園石門山 （instagram@qqazz77533）

TOP 8會是哪些地方？你有去過嗎？即睇排行榜前8位私房秘境（按圖了解）▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月16日至2019年09月13日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全台私房秘境』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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