【韓國旅遊】親子遊首選！坐巴士玩轉濟州島　5大人氣景點推介

濟州島是韓國最大的島嶼，素有「韓國的夏威夷」之稱。優美的自然景觀以漢拿山為中心四周擴展延伸，形成一片有別於喧鬧城市的「夢幻地帶」。中文旅遊區、牛島、城山日出峰更是濟州島著名觀光地。 2017年8月，濟州島公交車系統全面改編升級。公共交通車輛顏色區分開來，分為特快巴士（紅色）、幹線巴士（藍色）、支線巴士（綠色）和觀光循環巴士（黃色）。乘坐紅色特快巴士可在一小時到達濟州島任何地區。其中，特快巴士101路與幹線巴士201路運行路線大致相同，都是東部沿海路線，但經過的景點略有不同。趕快開始全新的巴士旅行吧！

濟州島101路巴士路線介紹

濟州國際機場⇔西歸浦長途汽車客運站

特快巴士101路從濟州國際機場出發，最終到達西歸浦。途徑咸德海水浴場、城山日出峰、濟州香草公園等著名景點。

城山日出峰（Lightscape/Unsplash）

鹹德海水浴場

乘坐特快巴士101路約35分鐘，即可到達最迷人的海灘之一的咸德海水浴場。海灘東側有犀牛峰。這裏風景優美，水質清透，海水較淺，非常適合海水浴。也有很多人在一望無際的大海邊留下美麗的紀念照。這裏也是濟州偶來徒步路線中的19路途經景點，想在海邊散步的朋友們可以根據海邊指示牌，走一走美麗的偶來路。

車站：咸德犀牛峰海邊站(함덕서우봉해변) 交通方法：下車後步行4分鐘 (270米)。 附近推薦：犀牛峰步行道

金寧海水浴場

金寧海水浴場相比咸德海水浴場名氣上略輸一籌，但不為外界熟知的它卻展示著無與倫比的驚艷美景。潔白的白沙灘與碧藍的大海相得益彰，經常能看到情侶們在這裏拍照。海水水深較淺，如果是和小朋友一起出行，可以在這片安靜的海灘泡泡腳，在細軟的白沙灘上度過愉快的時光。

車站：金寧小學站(김녕초등학교) 交通方法：下車後步行13分鐘(840米)。 附近推薦：金寧迷宮公園、萬丈窟、月汀里海水浴場等

金寧海水浴場（韓巢網授權使用）

城山日出峰

城山日出峰是濟州島最大的岩石山，被稱為「濟州島十大絕景」之一，也是濟州島最具代表性的景點。站在山頂眺望遠方，會帶給你嘆為觀止的美妙感覺。西北面是草坪山脊，很多遊客在這裏散步。這裏也是韓國著名的日出觀賞地點，想不想親眼看看太陽從海平面冉冉升起的壯景呢？

車站：古城裏韓國物流站(고성리 한국물류) 交通方法：下車後換乘201路巴士，在城山日出峰入口站下車，約17分鐘。

濟州香草花園

濟州香草花園是充滿異國情調的香草主題花園，150餘種香草與奇特野生植物覆蓋整個公園，此外還有香草體驗場、咖啡廳、香草商店等。一年四季，景色如畫，尤其到了冬季，花園內燈光璀璨，營造出無與倫比的浪漫氛圍，是一處非常適合家族旅行或親子遊的人氣觀光景點

車站：表山里濟州銀行站(표선리 제주은행) 交通方法：下車後乘坐出租車，約6分鐘。

濟州可可夢生態公園

濟州可可夢生態公園是一個專為大人與兒童建造的自然生態樂園。這裏有針對不同年齡層兒童的高級娛樂設施，可以在娛樂中開發兒童的感知能力，想象力。陪小朋友度過愉快的時間後可以在面朝大海的生態咖啡廳一邊欣賞美景，一邊品嘗美味的點心，可謂大人小孩的休閒娛樂天堂。

車站：南元邑居委會站(남원읍사무소) 交通方法：下車後換乘510路巴士，在東部保健所站下車，約15分鐘。 附近推薦：申榮電影博物館、南元大嚴海岸景勝地等

親子遊度假首選，充滿幸福的東部旅程

看過了特快巴士101路的運行路線，是不是發現有很多適合親子遊、家族旅行的景點呢？這條線路可以讓你和家人花最少的錢，在濟州島留下最難忘的回憶。濟州島還有很多美景等待著你，一起去發現更多不期而遇的美好吧！

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濟州的徒步遊路線——濟州偶來

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