【韓國旅遊】首爾及近郊10大最美秋色景點　南怡島睇盡銀杏黃葉！

秋意漸濃，到了秋色最迷人的季節！首爾的秋天也很美，很多熱愛自然美景的資深遊客就專程選在這個季節來韓國旅遊。火紅的楓葉、純黃的銀杏葉、黃褐相間的櫸樹葉……還有美麗的波斯菊、紫芒等五彩斑斓，構成了獨具秋韻的絕佳美圖！想看到首爾最美的秋季風景，該去哪些地方？跟著小編出發吧。

1. 藍天公園

提到秋天，大家好像都會想到位於世界盃公園裏的藍天公園。因為這裏有大片大片的紫芒，還有美麗的波斯菊花田和向日葵花田，這裏仿佛就是為了秋天而存在的。加上這裏地勢較高，紫芒與藍天的距離被拉近，那種絕妙的美感令很多專業攝影師都為之癡迷。從觀景台放眼望去，不僅紫芒與波斯菊構築的秋色盡收眼底，而且還能眺望到淼淼的漢江、巍峨的北漢山和南山、以及一度身為首爾地標的63大廈。

休息日：無 地址：首爾特別市麻浦區藍天公園路95（서울특별시 마포구 하늘공원로 95） 交通：6號線世界盃體育場站1號出口，步行28分鐘

2. 景福宮

來韓國旅遊必去的景點之一——景福宮，擁有600多年的古老歷史，一年四季美如畫，每次換季都能讓遊客耳目一新。這裏的秋天不光色彩斑斓，而且與散發古韻氣質的宮殿、小橋流水相得益彰，風景美不勝收。建議租賃一套美美的韓服，穿著韓服在這裏賞秋，會感覺自己是時空穿越劇的女主。

休息日：週二 ※週二是法定節假日的情況營業 地址：首爾特別市鐘路區社稷路161（서울특별시 종로구 사직로 161） 交通：3號線景福宮站5號出口，即是

3. 昌慶宮

昌慶宮氣氛莊嚴、風景秀麗，給人渾然天成之感。昌慶宮有著以「孝」之名的歷史，其風水與建築都非常有講究。擁有以國寶級宮殿「明政殿」為首的諸多宮殿建築，還有曲線傳統優美的各種亭子、石塔、小橋流水等，而呈瓢形的「春塘」靜謐地掩映在簇擁的樹木之下，優雅寧靜的美感十足，到了秋季，簡直如詩如畫，還有紅黃樹葉中的小徑、與宮殿的傳統線條相互輝映的秋樹秋葉，真是個美不勝收的好地方。

休息日：週一 ※週一是法定節假日的情況營業 地址：首爾特別市鐘路區昌慶宮路185（서울특별시 종로구 창경궁로 185） 交通：4號線惠化站4號出口，步行14分鐘

4. 南怡島

說到賞秋色，不得不提南怡島。南怡島坐落在江原道的春川市，但從首爾乘坐直達專線大巴或地鐵都能到達，而且只需1個多小時。 作為經典韓劇《藍色生死戀II》拍攝地而聞名的南怡島，在秋季霜染紅葉、銀杏落黃，給人帶來的視覺美是極具震撼力的！深秋最好看的地方是紅楓滿目的「百楓密苑」、樹上地下一片華麗金黃的「松坡銀杏路」，另外標誌性的紅杉大道在這時也染上濃鬱的秋色，自帶韓劇氛圍。

交通：乘坐地鐵7號線到上鳳（Sangbong）站轉乘坐開往春川方向的京春線地鐵，約55分鐘以後，在加平（Gapyeong）站下車。然後，乘坐出租車到乘船的渡口大約10分鐘。

休息日：全年無休 ※根據天氣、設施的變化有可能休息 地址：江原道春川市南山面南怡島街1（강원도 춘천시 남산면 남이섬길 1） 交通：京春線加平站，出租車約10分鐘（到碼頭）

5. 晨靜樹木園

晨靜樹木園位於京畿道的加平郡，也屬於首爾近郊，這裏非常遼闊，擁有20多個主題庭園，各色的花草樹木與散步路巧妙融合在一起，向人們展示出韓國庭園特有的美麗曲線。秋季的晨靜樹木園美到什麽程度，小編感覺用言語已經無法承重。大家就通過鏡頭拍下的照片來感受吧。

交通：京春線清平（Cheongpyeong）站乘坐循環巴士，約25分鐘

休息日：全年無休 地址：京畿道加平郡上面樹木園路432（경기도 가평군 상면 수목원로 432） 交通：京春線清平站2號出口，公交車約25分鐘

按下圖看更多首爾及近郊秋色靚景！

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