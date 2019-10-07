【澳洲自由行】10大必玩活動懶人包　拜倫灣跳傘、攀上悉尼大橋！

澳洲自由行是許多旅遊愛好者的熱門選項，澳洲擁有很多特色的自然景觀及生態環境，而澳洲自由行中最不可錯過的就是各項特色體驗及極限活動了，今天小編就要來介紹，澳洲自由行10大必玩體驗，讓你有個永生難忘的澳洲自由行。

1. 拜倫灣高空跳傘體驗 畢生一定要體驗的極限活動

來到澳洲自由行，必玩的體驗絕對就是Skydive高空跳傘，來澳洲自由行跳傘的地點非常多，其中最熱門的就非拜倫灣跳傘莫屬了。拜倫灣位在新南威爾士州北海岸最東處，是澳洲最著名的極限運動小鎮，這裡前有漂亮的金色海灘，後有翠綠的雨林環繞，讓拜倫灣擁有令人驚艷的跳傘景色。

來澳洲自由行跳傘的地點非常多，其中最熱門的就非拜倫灣跳傘莫屬。（Ig@aa54332）

2. 布勒山滑雪體驗 澳洲最便捷的滑雪度假村

每年暑假，當香港正夏日炎炎的時候，澳洲的布勒山正是白雪紛飛，最適合滑雪的雪季了。布勒山雪季約在每年的6月中到9月初，時間雖然不長，卻是整個維多利亞州最大的滑雪場，滑雪場內有14座纜車，並以初、中、高級為分類規劃了超過90條滑雪道，不管是新手或是進階的滑雪者都能玩得盡興。

3. 袋鼠親密互動體驗 與澳洲國寶親密接觸

袋鼠是澳洲最具代表性的動物，來到澳洲自由行一定要來跟袋鼠來個近距離互動啦。想要在澳洲看到袋鼠其實非常容易，但野生的袋鼠通常具有攻擊性，想要跟袋鼠親密接觸的話，小編最推薦的就是去全澳洲最古老的動物園──墨爾本動物園，墨爾本動物園就位在墨爾本市中心附近，裏頭共有超過320種來自世界各地的稀有動物，還能夠參加袋鼠餵食體驗，是到澳洲不能錯過的景點。

墨爾本動物園就位在墨爾本市中心附近，裏頭共有超過320種來自世界各地的稀有動物，還能夠參加袋鼠餵食體驗。（Ig@melissa.prue）

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澳洲不僅自然景觀豐富，也有許多特色體驗以及刺激的極限活動，讓你在參與各項體驗時還能一邊享受絢麗的美景，趕緊筆記下來小編上述介紹的特色體驗行程，來一場刺激的澳洲極限之旅吧。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【澳洲自由行】10大必玩體驗精選】