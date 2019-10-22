【日本消費稅】為何龍角散收8%　EVE卻收10%？一文睇清新稅制

日本剛於10月1日將消費稅上調至10％，同時為減輕市民負擔，日本政府又特意將部分消費方式及消費品的稅率劃分為「輕減稅率」（軽減税率），並維持8％稅率。接下來4點，兩者如何分辨？對於經常返「鄉下」消費的香港人來說，如何可以避開重稅呢？退稅機制又是否有改變？接下來為大家分析。

日本消費稅 於10月1日正式上調至10％，但同時又將外賣食物、部分食品商品，劃為「輕減稅率」（軽減税率）貨品，維持8％稅率。（GettyImages）

購物滿5千日圓 可退稅

雖然消費稅上升至10％，但海外旅客退稅機制並無改變。只要在可退稅的商戶及百貨公司購物滿5,000日圓，已可辦理退稅，亦不需再細分「一般物品」及「消耗品」。但需注意：如果是「消耗品」（包括食品、糖果等），則不能於日本國內拆封。

新消費稅商品與輕減稅率商品如何分？ 輕減稅率 商品（8％） 新消費稅 商品（10％） 外用飲食／外賣 餐廳內用 食品 一般貨品 1％以下酒精產品 酒類產品 營養補充品 醫藥品 固定出版／出版2次以上刊物／報章 非固定出版刊物／電子刊物

輕減稅率：指定類型商品8％

日本政府實施10％消費稅時，為減輕市民負擔，又特意將部分消費方式及消費品的稅率劃分「輕減稅率」，並維持8％稅率。

▼▼所以，接下來4點，即教大家遊日時，如何可以盡量避開重稅，減低購物飲食開支。（按圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

雖然消費稅上升至10％，但海外旅客退稅機制並無改變。只要在可退稅的商戶及百貨公司購物滿5,000日圓，已可辦理退稅，亦不需再細分「一般物品」及「消耗品」。但需注意：如果是「消耗品」（包括食品、糖果等），則不能於日本國內拆封。

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