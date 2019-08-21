【日本的士】想去偏遠景點？實用Apps幫你叫車　車資車程一目了然

到日本自由行時，大部分的旅客都是搭乘JR或地下鐵移動。不過，總是有可能會碰到急需叫的士的時候，像是行李太重太多、擔心趕不上飛機、沒趕上末班電車等。但聽說車資貴、語言又不通而感到猶豫？
別擔心！來看這篇懶人包，一次掌握價格、如何計算費用以及更多吧！
當你到日本旅行時，可以先稍微留意一下在街上跑的車子，看看自己能不能辨別私人轎車和計程車的差異。（GettyImages）
日本大眾交通工具準時且便利為眾所皆知的事，對於來自世界各國的旅客而言，只要想辦法搞懂縱錯複雜的鐵路、不讓自己迷路就好。但是，如果臨時碰到急需叫計程車的狀況，很可能會令身在國外、從來沒有搭過日本計程車的你感到不知所措！為了有備無患，在出發旅遊前，何不先來瞭解一下關於在日本搭計程車的小知識！包括如何辨別計程車、如何叫車、估價工具、實用APP、搭車時可能會使用到的簡單日語等，趕快接著往下看吧！
不再傻傻分不清楚！｜日本計程車基本介紹
當你到日本旅行時，可以先稍微留意一下在街上跑的車子，看看自己能不能辨別私家車和的士的差異。因為日本的士有著不同顏色的外觀、車型和車頂燈。而車型的部分又分為小型與中型車，前者只能載3名乘客、後者則能乘載4名乘客。另外，也有分為個人經營或者為公司經營，除了特別收費外，其車資的部分皆是依據各地縣政府統一規定。請放心：使用後車廂寄放行李是不需要加收費用的喔！不過要注意不能弄髒車內座席，避免被要求支付清潔費。
日本的士有著不同顏色的外觀、車型和車頂燈。而車型的部分又分為小型與中型車，前者只能載3名乘客、後者則能乘載4名乘客。（GettyImages）
享受優質的車內環境與服務｜其他小知識
日本環境帶給人整潔的印象，就連計程車也不例外，不但車子內外都被打理的很乾淨，而且還有許多特色呢！當你坐進車內，就會看到前後座之間有透明隔板、車上配有GPS衛星自動導航功能，不需擔心會被刻意繞路收取費用。司機穿戴整齊、服務良好且非常敬業，也會幫忙扛行李上下車。部分計程車內部也會附有讓乘客能臨時為手機充電的插座。也有幾家計程車公司的司機，有特別接受過助產師訓練，能夠幫助搭車前往醫院時，臨時需要協助接生的孕婦。另外，根據計程車評價委員會的標準，通過審核的計程車上也會有優良標示。
搭乘日本計程車與叫車教學，讓旅遊更順暢！
一、如何截的士？
身為外國人的我們，在瞭解日本計程車之餘，其中最重要的一環就是要知道怎麼叫計程車啦！一般來說，除了可以請飯店或是餐廳幫忙叫車之外，其實還有其他好方法呢！
▼▼按圖放大，放以下幾個截的士的常見方法▼▼
二、到底需要多少錢？｜車費計算與付款
依照日本各地區，計程車收費其實不太一樣，不過不需擔心！所有計費方式都有公定價格、計價系統與費率表，不會被任意喊價或是被多收費用。
▼▼按圖放大，看日本的士的車費計算方法及付款模式▼▼
三、做一位遵守當地禮儀的旅客吧！｜搭乘的士注意事項
正所謂入境隨俗，就連搭計程車也有一些小地方，是需要來自世界各地旅客，共同協力遵守與維持的部分。
▼▼入境隨俗，看在日本搭的士的幾個禮儀▼▼
四、來認識「定額制」的士｜機場往返篇
在日本，因為有劃分的士的營業區域，無法跨區載客（出發地或目的地其中一個必需為自己所屬的營業區），所以若剛好到東京自由行，想要從機場搭乘的士、或是從市區內叫車到機場的話，推薦可以選擇在「成田機場」及「羽田機場」的定額制的士。此種的士專門往返機場於東京都內，並且有固定的收費而非一般的跳表制，所以不會因為堵車或繞道而行等，而產生費用增加的狀況。你可以從機場官網上，清楚地看到機場到各區的收費一覽表與交通指南，不但一出機場就可以輕鬆找到乘車處，也可以事先預約前往機場的車程，以及請的士前往指定飯店或觀光景點等接送服務。
若剛好到東京自由行，想要從機場搭乘計程車、或是從市區內叫車到機場的話，推薦可以選擇在「成田機場」及「羽田機場」的定額制的士。（GettyImages）
上課囉！日本計程車實用小教室！
輕鬆掌握車資好幫手～｜估價工具
除了剛剛提到可以透過網站查詢日本個地區計程車資公定價格之外，你也可以善用APP預先估算費用，非常方便。有了估價工具，更能確切掌握從出發地點至目的地所需花費金額，再決定是否要使用計程車，絕對是能幫助自己節省預算的好方法！以下就來看看有哪些推薦吧！貼心提醒：估算工具是運用一般原則進行計算，沒有辦法預估像是塞車等突發狀況，所以還是要以當下情況為主。
■taxisite
「taxisite」算是一個非常好用的估價工具，進入首頁可以看到一個簡單好認的日本地圖，點選自己所在地區，查看當地計程車資計算方式。在實際估價部分，可以輸入即將前往的地點來計算車資，或是選擇從目前所在地（地址或設施名稱）至最近車站的估算車資，另外，也可以追加中途經過的地點。
■Japan Taxi
估算工具不僅能透過網站試算，也有可以直接滑手機查詢的好用APP喔！你可以在「Apple store」或「Google Play」下載「Japan Taxi」程式，透過「タクシー料金検索・運賃検索」輸入乘車地與目的地，系統就會自動估算車資，也能勾選夜間乘車項目。另外，還能夠顯示2至4人一同搭乘計程車的分攤金額。更棒的是，你也能從地圖上直接定位自己乘車處，直接查詢附近的空車，確認叫車後，系統上就會顯示計程車到達時間與前來迎接的車輛編號。
解放你的語言天份！｜實用日語單字篇
在旅遊當中，藉由搭乘計程車看懂一些常用日語單字，也是滿不錯的！像是在路上想招計程車時，除了辨識車頂上的亮燈之外，也能清楚知道來到眼前的車子是空車、已載客、已被預約／被出租包車，或是正在回公司的途中停止載客服務等。於夜間加價時段，也能留意到哪些計程車需要酌收加乘費用。貼心提醒：也有不收夜間加乘費用的計程車喔！像是令人眼睛為之一亮的「深夜割増なし」標示。另外，若是想找計程車乘車處，或於APP上查詢車資或叫車，至少要知道乘車與下車場所的日語。當你搭上車之後，也可以使用簡單指示，請司機左右轉以及抵達目的地等實用日文會話慣用單字。
|中文
|日文
|羅馬拼音
|空車
|空車
|kūsha
|載客中
|賃走
|chinsō
|預約車
|予約車
|yoyakusha
|包車中
|貸切
|kashikiri
|回車廠不載客
|回送
|kaisō
|支付
|支払
|siharai
|費用加乘
|割増
|warimashi
|安全帶
|シートベルト
|shītoberuto
|後座
|後部座席
|kōbuzaseki
|塞車
|渋滞
|jūtai
|上車
|乗ります
|norimasu
|下車
|降ります
|orimasu
|抵達
|着きます
|tsukimasu
想要更進階的實用日文會話嗎？沒問題！只要記住一些常用對話句子，絕對能使你整個搭車流程順暢，而且令司機對你誇目相看喔！例如，基本的上下車問候語、感謝語、詢問車資多少錢、說出想要去的地方／地址、請司機幫忙開後車廂，以及開收據等。又或者當你正在急著找搭乘計程車的地方，或是想請飯店協助叫車時，都可以彈性運用學會的句子與日本人溝通。來到日本旅遊，特別是在趕時間、行李太多的情況下，想要在市區內做近距離的移動，不妨實際體驗搭乘當地計程車，不僅能節省時間且方便，更是一種能夠感受異國文化的方式！從車上欣賞城市風光的視角，別有一番風情喔！
|中文
|日文
|羅馬拼音
|你好
|こんにちは
|Konnichiwa
|計程車站在哪裡？
|タクシー乗り場はどこですか？
|Takushi noriba wa doko desuka
|可以幫我叫計程車嗎？
|タクシーを呼んでもらえますか？
|takushī wo yonde moraemasuka
|請問搭到成田機場要多少錢？
|成田空港までの料金はいくらですか？
|naritakūkō made no ryōkin wa ikura desuka
|麻煩你了、拜託你了
|お願いします
|onegai simasu
|麻煩載我到＿＿。
|＿＿までお願いします。
|＿＿made onegaisimasu
|請載我到這個地址。
|この住所までお願いします。
|konojyūsho made onegaisimasu
|請右轉
|右に曲がってください
|migi ni magatte kudasai
|請左轉
|左に曲がってください
|hidari ni magatte kudasai
|不好意思，可以開快一點嗎？
|すみません、急いでもらえますか？
|sumimasen isoide moraemasuka
|因為在10點之前必須抵達
|10時までに着かなければいけないので
|jūji madeni tsukanakereba ikenai node
|大概還有幾分會到？
|あと何分ぐらいで着きますか？
|ato nanbun gurai de tsukimasuka
|請在這裡停車
|ここで止まってください
|Koko de tomattekudasai
|可以幫忙開後車廂嗎？
|トランク開けてもらえますか？
|toranku akete moraemasukai
|可以幫我把行李放進後車廂嗎？
|トランクに荷物を入れてもらえますか？
|toranku ni nimotsu wo irete moraemasuka
|多少錢？
|いくらですか？
|ikuradesuka
|可以刷卡嗎？
|カードは使えますか？
|kado wa tsukaemasuka
|請問可以開收據嗎？
|領収書をもらえますか？
|ryōshūsho wo moraemasuka/td>
|謝謝
|ありがとうございます。
|arigatōgozaimasu
【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：想叫日本計程車卻不知所措？那就先來了解車費、如何估價與實用教學吧！】