【日本的士】想去偏遠景點？實用Apps幫你叫車　車資車程一目了然

到日本自由行時，大部分的旅客都是搭乘JR或地下鐵移動。不過，總是有可能會碰到急需叫的士的時候，像是行李太重太多、擔心趕不上飛機、沒趕上末班電車等。但聽說車資貴、語言又不通而感到猶豫？ 別擔心！來看這篇懶人包，一次掌握價格、如何計算費用以及更多吧！

當你到日本旅行時，可以先稍微留意一下在街上跑的車子，看看自己能不能辨別私人轎車和計程車的差異。（GettyImages）

日本大眾交通工具準時且便利為眾所皆知的事，對於來自世界各國的旅客而言，只要想辦法搞懂縱錯複雜的鐵路、不讓自己迷路就好。但是，如果臨時碰到急需叫計程車的狀況，很可能會令身在國外、從來沒有搭過日本計程車的你感到不知所措！為了有備無患，在出發旅遊前，何不先來瞭解一下關於在日本搭計程車的小知識！包括如何辨別計程車、如何叫車、估價工具、實用APP、搭車時可能會使用到的簡單日語等，趕快接著往下看吧！

不再傻傻分不清楚！｜日本計程車基本介紹

當你到日本旅行時，可以先稍微留意一下在街上跑的車子，看看自己能不能辨別私家車和的士的差異。因為日本的士有著不同顏色的外觀、車型和車頂燈。而車型的部分又分為小型與中型車，前者只能載3名乘客、後者則能乘載4名乘客。另外，也有分為個人經營或者為公司經營，除了特別收費外，其車資的部分皆是依據各地縣政府統一規定。請放心：使用後車廂寄放行李是不需要加收費用的喔！不過要注意不能弄髒車內座席，避免被要求支付清潔費。

日本的士有著不同顏色的外觀、車型和車頂燈。而車型的部分又分為小型與中型車，前者只能載3名乘客、後者則能乘載4名乘客。（GettyImages）

享受優質的車內環境與服務｜其他小知識

日本環境帶給人整潔的印象，就連計程車也不例外，不但車子內外都被打理的很乾淨，而且還有許多特色呢！當你坐進車內，就會看到前後座之間有透明隔板、車上配有GPS衛星自動導航功能，不需擔心會被刻意繞路收取費用。司機穿戴整齊、服務良好且非常敬業，也會幫忙扛行李上下車。部分計程車內部也會附有讓乘客能臨時為手機充電的插座。也有幾家計程車公司的司機，有特別接受過助產師訓練，能夠幫助搭車前往醫院時，臨時需要協助接生的孕婦。另外，根據計程車評價委員會的標準，通過審核的計程車上也會有優良標示。

搭乘日本計程車與叫車教學，讓旅遊更順暢！

一、如何截的士？

身為外國人的我們，在瞭解日本計程車之餘，其中最重要的一環就是要知道怎麼叫計程車啦！一般來說，除了可以請飯店或是餐廳幫忙叫車之外，其實還有其他好方法呢！

▼▼按圖放大，放以下幾個截的士的常見方法▼▼

二、到底需要多少錢？｜車費計算與付款

依照日本各地區，計程車收費其實不太一樣，不過不需擔心！所有計費方式都有公定價格、計價系統與費率表，不會被任意喊價或是被多收費用。

▼▼按圖放大，看日本的士的車費計算方法及付款模式▼▼

三、做一位遵守當地禮儀的旅客吧！｜搭乘的士注意事項

正所謂入境隨俗，就連搭計程車也有一些小地方，是需要來自世界各地旅客，共同協力遵守與維持的部分。

▼▼入境隨俗，看在日本搭的士的幾個禮儀▼▼

四、來認識「定額制」的士｜機場往返篇

在日本，因為有劃分的士的營業區域，無法跨區載客（出發地或目的地其中一個必需為自己所屬的營業區），所以若剛好到東京自由行，想要從機場搭乘的士、或是從市區內叫車到機場的話，推薦可以選擇在「成田機場」及「羽田機場」的定額制的士。此種的士專門往返機場於東京都內，並且有固定的收費而非一般的跳表制，所以不會因為堵車或繞道而行等，而產生費用增加的狀況。你可以從機場官網上，清楚地看到機場到各區的收費一覽表與交通指南，不但一出機場就可以輕鬆找到乘車處，也可以事先預約前往機場的車程，以及請的士前往指定飯店或觀光景點等接送服務。

若剛好到東京自由行，想要從機場搭乘計程車、或是從市區內叫車到機場的話，推薦可以選擇在「成田機場」及「羽田機場」的定額制的士。（GettyImages）

上課囉！日本計程車實用小教室！

輕鬆掌握車資好幫手～｜估價工具

除了剛剛提到可以透過網站查詢日本個地區計程車資公定價格之外，你也可以善用APP預先估算費用，非常方便。有了估價工具，更能確切掌握從出發地點至目的地所需花費金額，再決定是否要使用計程車，絕對是能幫助自己節省預算的好方法！以下就來看看有哪些推薦吧！貼心提醒：估算工具是運用一般原則進行計算，沒有辦法預估像是塞車等突發狀況，所以還是要以當下情況為主。

■taxisite

「taxisite」算是一個非常好用的估價工具，進入首頁可以看到一個簡單好認的日本地圖，點選自己所在地區，查看當地計程車資計算方式。在實際估價部分，可以輸入即將前往的地點來計算車資，或是選擇從目前所在地（地址或設施名稱）至最近車站的估算車資，另外，也可以追加中途經過的地點。

■Japan Taxi

估算工具不僅能透過網站試算，也有可以直接滑手機查詢的好用APP喔！你可以在「Apple store」或「Google Play」下載「Japan Taxi」程式，透過「タクシー料金検索・運賃検索」輸入乘車地與目的地，系統就會自動估算車資，也能勾選夜間乘車項目。另外，還能夠顯示2至4人一同搭乘計程車的分攤金額。更棒的是，你也能從地圖上直接定位自己乘車處，直接查詢附近的空車，確認叫車後，系統上就會顯示計程車到達時間與前來迎接的車輛編號。

解放你的語言天份！｜實用日語單字篇

在旅遊當中，藉由搭乘計程車看懂一些常用日語單字，也是滿不錯的！像是在路上想招計程車時，除了辨識車頂上的亮燈之外，也能清楚知道來到眼前的車子是空車、已載客、已被預約／被出租包車，或是正在回公司的途中停止載客服務等。於夜間加價時段，也能留意到哪些計程車需要酌收加乘費用。貼心提醒：也有不收夜間加乘費用的計程車喔！像是令人眼睛為之一亮的「深夜割増なし」標示。另外，若是想找計程車乘車處，或於APP上查詢車資或叫車，至少要知道乘車與下車場所的日語。當你搭上車之後，也可以使用簡單指示，請司機左右轉以及抵達目的地等實用日文會話慣用單字。

中文 日文 羅馬拼音 空車 空車 kūsha 載客中 賃走 chinsō 預約車 予約車 yoyakusha 包車中 貸切 kashikiri 回車廠不載客 回送 kaisō 支付 支払 siharai 費用加乘 割増 warimashi 安全帶 シートベルト shītoberuto 後座 後部座席 kōbuzaseki 塞車 渋滞 jūtai 上車 乗ります norimasu 下車 降ります orimasu 抵達 着きます tsukimasu

想要更進階的實用日文會話嗎？沒問題！只要記住一些常用對話句子，絕對能使你整個搭車流程順暢，而且令司機對你誇目相看喔！例如，基本的上下車問候語、感謝語、詢問車資多少錢、說出想要去的地方／地址、請司機幫忙開後車廂，以及開收據等。又或者當你正在急著找搭乘計程車的地方，或是想請飯店協助叫車時，都可以彈性運用學會的句子與日本人溝通。來到日本旅遊，特別是在趕時間、行李太多的情況下，想要在市區內做近距離的移動，不妨實際體驗搭乘當地計程車，不僅能節省時間且方便，更是一種能夠感受異國文化的方式！從車上欣賞城市風光的視角，別有一番風情喔！

中文 日文 羅馬拼音 你好 こんにちは Konnichiwa 計程車站在哪裡？ タクシー乗り場はどこですか？ Takushi noriba wa doko desuka 可以幫我叫計程車嗎？ タクシーを呼んでもらえますか？ takushī wo yonde moraemasuka 請問搭到成田機場要多少錢？ 成田空港までの料金はいくらですか？ naritakūkō made no ryōkin wa ikura desuka 麻煩你了、拜託你了 お願いします onegai simasu 麻煩載我到＿＿。 ＿＿までお願いします。 ＿＿made onegaisimasu 請載我到這個地址。 この住所までお願いします。 konojyūsho made onegaisimasu 請右轉 右に曲がってください migi ni magatte kudasai 請左轉 左に曲がってください hidari ni magatte kudasai 不好意思，可以開快一點嗎？ すみません、急いでもらえますか？ sumimasen isoide moraemasuka 因為在10點之前必須抵達 10時までに着かなければいけないので jūji madeni tsukanakereba ikenai node 大概還有幾分會到？ あと何分ぐらいで着きますか？ ato nanbun gurai de tsukimasuka 請在這裡停車 ここで止まってください Koko de tomattekudasai 可以幫忙開後車廂嗎？ トランク開けてもらえますか？ toranku akete moraemasukai 可以幫我把行李放進後車廂嗎？ トランクに荷物を入れてもらえますか？ toranku ni nimotsu wo irete moraemasuka 多少錢？ いくらですか？ ikuradesuka 可以刷卡嗎？ カードは使えますか？ kado wa tsukaemasuka 請問可以開收據嗎？ 領収書をもらえますか？ ryōshūsho wo moraemasuka/td> 謝謝 ありがとうございます。 arigatōgozaimasu

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：想叫日本計程車卻不知所措？那就先來了解車費、如何估價與實用教學吧！】