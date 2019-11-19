【日本冷知識】百貨公司播純音樂有神秘用途！四個音樂盒浪漫景點

日本對客人的體貼服務舉世聞名，各個百貨公司為了向客戶提供最貼心的服務，同事之間便需要有良好的溝通。一般的發達國家或城市都會利用科技工具來傳達消息，但日本百貨公司的方法便有趣得多！

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不知道大家逛百貨公司時有沒有注意後方播放的音樂呢？原來歌曲便是同事溝通之間的暗號了！若外面下雨的話，店員會為貨品的袋子外再包上一層透明膠袋，由於裏面的員工看不到外面的環境，因此百貨公司便會播放下雨主題的歌曲來提醒店員採取下雨措施，確保每位員工都聽到知悉，除了天氣變化外，公司的每天業績情況也會透過歌曲表達，這個方法簡單又方便，真是令人感到驚嘆！

音樂除了可以作為暗號外，還可以藏在木盒內，成為一件精緻可人的藝術品，不同種類的音樂盒在日本多個地方都有收藏，現在為大家介紹一下和音樂盒有關的地方。

1、魔法小屋的神秘──小樽音樂盒堂（小樽オルゴール堂本館）

訪客踏進小樽音樂盒堂內必定會為擺滿每個角落的音樂盒所驚嘆，大大小小、不同顏色的音樂盒把木造的內部空間添上了魔法小屋的神秘感覺，音樂盒傳出的清脆音樂帶有童年的純真，定時還會有管風琴和古典音樂盒等表演。

在展示廳則可參觀到由世界各國收集、共3000種以上的精緻音樂盒古董，連極珍貴的洋娃娃音樂盒、以及自動演奏的音樂盒也能在此欣賞，音樂盒堂的建築外觀充滿了歐洲古風情，建於明治時代的建築以紅磚色的外牆、配以拱型頂部的窗，滲透着濃濃的古老氣息。

2、傳統大型歐洲音樂盒──六甲山

六甲山是非常具人氣的夜景景點，可以乘搭索道和䌫車到達山頂，在纜車上居高臨下觀賞的景色也是絕景，白天在展望台可以一望明石海峽大橋和關西國際機場，晚上則可以飽覽星光閃閃的壯麗夜景，上面有一個獨特、透明的半圓形小屋，名為「六甲枝垂」的自然體感展望台，是使用扁柏所建造的展望台，一進到內部就會被柏樹香氣所包圍。

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山上建有餐飲設施Garden Terrace，入夜後Garden Terrace外面會點起黃光，十分浪漫，附近更有六甲山音樂盒博物館和有馬溫泉，歐洲風格的建築內展出很多19世紀後期至20世紀初期在歐洲和美國受人喜愛的傳統大型的音樂盒。

3、收藏了日本最早的音樂盒──美保神社

美保神社是全國3385間惠比壽神社的總本宮，神社內供奉了三穂津姫命與事代主神，三穂津姫命是出雲大社主祭神大國主命的妻子，而事代主神則是大國主命的兒子，即是惠比壽神，因此這座神社散發着非常濃厚的日本古傳說色彩。

美保神社。（維基百科圖片／SNHRRN）

神社正殿的建築非常具代表性，是兩棟大社教神社結構並排建成來供奉兩位主祭神，如此獨特的結構被稱為「美保式結構」，木造的建築物在森林的包圍下顯得非常優美莊嚴，散發着古老風情，門口更掛上巨大的注連繩。

在寶物館內可參觀到古老樂器，包括了日本最早的音樂盒，而神社內有如此多的樂器收藏，是由於傳說中事代主神很喜歡音樂。

4、古堡風情音樂小國──河口湖森林音樂美術館

這個散發着歐洲童話古堡風情的河口湖森林音樂美術館內，收藏了來自世界各國的精緻音樂盒，而這裏的代表作就是世界最大規模的自動管風琴、以及原來放進「鐵達尼號」的交響樂器，除了音樂盒外，還可以欣賞到來自捷克演奏家的弦樂四重奏表演，在主廳中每隔1小時便會響起悠揚樂章，讓人浸淫在忘我境界。

館外則是一個猶如童話書中出現的玫瑰花園，可以欣賞到貴族喜愛的萬種古典玫瑰花，在水池的映襯下非常優雅。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「不只是忍者才有暗號，日本百貨公司也有專屬暗號來跟同事通報」​】

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