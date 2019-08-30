【北海道】自然版Team Lab？　定山溪光影森林　超美夜景免費入場

北海道以純淨天然的地理寶庫吸引了許多旅客前來，希望尋找難得的樂土，不過白天大自然活潑的生命力似乎隨着太陽下山而悄悄流走。到了黑夜，森林彷彿成為了禁忌之地，四周彌漫着惶恐的氣氛。

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其實黑夜裏的森林依然生命力處處，只是暫時被黑暗的不安所遮蓋，現在訪客到北海道定山溪便可感受到黑夜之森的可愛。

其實黑夜裏的森林依然生命力處處，只是暫時被黑暗的不安所遮蓋，現在訪客到北海道定山溪便可感受到黑夜之森的可愛。（FreeBird影片截圖）

今年正值定山溪溫泉開湯150週年，為了紀念這個特別的日子、及表達山溪之美，即日至2019年10月20日這裏會舉行「Secret Night Park」的光影盛宴，由日本著名光影團隊NAKED隆重為大家呈獻，令二見公園、溪谷和二見吊橋瞬間在黑夜中成為光影舞台，訪客在附近浸完溫泉後，便可穿着浴衣前來赴宴。

不論是公園內的樹木、石頭還是吊橋上，都充滿了點點光影的感動。（FreeBird影片截圖）

不論是公園內的樹木、石頭還是吊橋上，都充滿了點點光影的感動，希望訪客在光的陪伴之下，可以再次細耳傾聽小溪流水、蟲子鳴叫，再嗅一嗅樹木香味，找回黑夜森林的美好。

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定山溪Secret Night Park 日期：2019年6月1日至10月20日 時間：19:00–21:00（6月，7月， 8月）｜18:00–21:00（9月，10月） 地點：二見公園 費用：免費入場 官方網站：http://jozankei.jp/zh-hant/jozankei-nature-luminarie

夜訪定山溪，日遊定山湖。

定山湖豐平峽大壩

定山湖豐平峽大壩建於1972年，是一個四周被原始森林環繞着的巨大水庫，儲有相當於30個札幌巨蛋的驚人水量，帶有淡淡青綠的藍色湖水在兩旁佈滿起伏柱狀節理的岸壁的襯托下顯得特別迷人。秋季時，周邊的山林和綠樹紛紛轉變為紅葉。

夜訪定山溪，日遊定山湖。（sapporo.travel）

內容提供：是日日本

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「讓光喚醒黑夜之森，北海道「定山溪Secret Night Park」把藝術注入自然​」】

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