旅遊評論網靠唔住？日研AI演算法　算出3間東京最好食拉麵免中伏

不少人在選擇餐廳和旅館時候會參考網路評論，不過這些評論是真是假實在難以判斷。根據CNN報導，「Which?」分析TripAdvisor中10大受歡迎旅遊景點排名前十名酒店的數據，在超過25萬筆的評論中，發現其中七分之一明顯為假的評論。有鑑於此，日本一家公司決定透過人工智慧（AI）科技，評選出東京真正最好食的拉麵店！

CNN報導，日本一間人工智慧演算法新創公司TDAI實驗室（TDAI Lab）推出Wise Review網站，透過辨認且排除不可靠的評論，找到最好吃的東京拉麵店。

Wise review透過AI演算法，辨認且排除不可靠的評論，從而找到最好吃的東京拉麵店（Wise review網站截圖）

TDAI實驗室分析了超過4000則拉麵店評論，分析的目標麵店必須在google上至少有100則評論。當中，只有自2019年1月來，貼文超過5則評論的給評者所給予的評論才會被納入分析。透過Wise Review，TDAI實驗室目標打造「公平的環境給商家和消費者」。

真金不怕洪爐火！按圖睇經Wise review的AI演算法推介的東京3間最好吃拉麵店，其實每一間在現實中都大排長龍：

+ 3 + 2

而透過人工智慧選出來東京最好吃前三名拉麵店分別為，青島食堂秋葉原店（Aoshima Shokudo）、ラーメン二郎 ひばりヶ丘駅前店（Ramen Jiro Hibarigaoka）、ラーメン二郎三田本店（Ramen Jiro Mita）。

拉麵對日本人來說就像是中國人吃飯一樣普遍，甚至說是國粹也不為過，對食材、湯底的烹煮方式更是極具匠心（unsplash@gaspanik）

TDAI實驗室發布的新聞稿表示，「它自動偵測不可靠的評論像是惡意的反評論（anti）或是雇用留言者（sakura）所留下的評論，人工智能提供了真正有價值的東西」。這項科技也會刪除可疑的評論，例如像是從產品描述複製貼上的評論。TDAI實驗室執行長深沼知木接受CNN旅遊訪問時表示：「拉麵是日本最受歡迎的食物之一，它的價格合理，這也讓評論資料收集更簡單」。

TDAI實驗室目標打造「公平的環境給商家和消費者」。 （Wise Review網站截圖）

Wise Review目前只有日文版本，不過外籍旅客可以透過網站提供的拉麵地圖，根據拉麵碗的圖示顏色尋找好吃的拉麵店。紅色碗代表排名前100名，黃色碗代表101-200名。使用者可以點選拉麵店查看所有的評論。

深沼知木表示：「我們的下一個目標是延伸到其他評論網站，也有可能擴增至其他類型的餐廳，像是居酒屋。」

AIが選んだ本当に美味しいラーメン百名店 in 東京 2019 https://wisereview.net/hyakumeiten

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】