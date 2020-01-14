台北溫泉酒店｜宜蘭礁溪5間私人風呂旅館推介　最平每人$390晚

冷颼颼的冬天絕對是泡溫泉的季節，如果預算不多，不妨到鄰近的台灣享受溫泉。除了台北北投外，位於台北近郊的宜蘭礁溪亦是人氣溫泉勝地。《香港01》旅遊記者精選了以下5間台灣網民推介的溫泉酒店，全部鄰近礁溪車站，而且房間都設有泡湯池，最平人均只需$390一晚！

【1】山形閣 —— 3種溫度水池

每間房間都設有獨立私人溫泉浴池，無論冷或熱水，都是有「美人湯」之稱的碳酸氫鈉泉，泡完後皮膚會變得柔滑。

另外，酒店的大眾溫泉與日本一樣，是男女分隔的裸湯，有3個不同溫度的水池。網民表示更衣和沖澡區的空間都相當大，免去了面對很多人的尷尬。

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山形閣 地址：台灣宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號262 交通：礁溪車站步行約5分鐘

【2】晶泉丰旅 —— 無邊際泳池

酒店是晶華酒店集團旗下的第一間精品溫泉度假酒店，每天17:00至18:00為Happy Hour，可以任飲紅酒、白酒和梅酒。

頂樓設有無邊際泳池，是最受網民歡迎的設施，不少人都會在這裏拍照打卡。露天公眾溫泉浴池於位於高樓層，可以欣賞到漂亮景色。凡是享用泳池或溫泉設施，都需要穿著泳衣及戴上浴帽。如果想享用裸湯，可以到旁邊同一集團的捷絲旅宜蘭礁溪館。

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晶泉丰旅 地址：台灣宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號 交通：礁溪車站步行約3分鐘

【3】捷絲旅宜蘭礁溪館 —— 價錢最便宜

捷絲旅這個品牌在台灣開設了多間酒店，早前進駐宜蘭，價錢走親民路線，是一間主打日式風格的宜蘭親子酒店。

一樓的「Just Cafe」每天13:00到22:00都會開放為休息區，提供冷熱飲、咖啡及多種零食，供房客享用。同層的另一邊是戶外溫泉池，另外B1還有男女分開的裸湯，設有冷水及熱水池

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捷絲旅宜蘭礁溪館 地址：台灣宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號 交通：礁溪車站步行約5分鐘

【4】礁溪老爺酒店 —— 高質享受

酒店的知名度非常高，每年都吸引不少遊客入住，除了西式客房外，還有日式榻榻米房型。戶外溫泉共有四個區域，分別為兒童區、草本溫泉區、按摩紓壓區和醫生魚足浴。如果想享受裸湯，酒店亦有提供室內和露天浴池，泡完溫泉後還有三溫暖蒸氣室可使用。

酒店的超大景觀落地玻璃窗亦是一大賣點，特別是入黑後，望出去就是蘭陽平原的一大片夜景，非常漂亮。

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礁溪老爺酒店 地址：台灣宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號 交通：有接駁巴士來往礁溪車站，車程約5分鐘

【5】山水澗湯泉會館 —— 公寓式旅館

酒店位置較為隱密，喜愛寧靜的朋友必定會喜歡。酒店外觀是一排獨棟的建築，猶如置身私人度假會館。

房間都是雙人房，每間的佈置都不一樣，半露天的景觀湯池面向山景，而且裝有喇叭，可以一邊泡溫泉，一邊聽音樂和享受美景。除了戶外的溫泉池外，房間裏面還有另一個湯池，如果覺得天氣冷或蚊蟲較多時，亦是不錯的選擇。

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