【意大利旅遊】自由行前必讀！入境須知、羅馬交通、退稅方法教學

要去旅遊，最好當然去得愈遠愈好，歐洲自然也是不少人的心頭好！雖然香港人有特區護照，前往意大利也不需要另外申請簽證，但是對於首次出發的你，還是要知道某些資訊的！今次Klook就為你整理了當地旅遊攻略，有了這篇就能輕鬆出行了！

1. 入境注意事項

雖然香港人入境並不需要另外申請簽證，但是入境時請攜帶酒店訂房及付款證明、回程機票、申根醫療保險以及足夠維持在歐洲旅行期間的旅費。（註：申根國家是指各個會員國之間免除邊界管制及檢查的一項協定，有很大部份歐洲國家都是申根國家，包括德國、奧地利、比利時、丹麥、西班牙、葡萄牙、希臘、冰島、荷蘭、波蘭、瑞士、瑞典等等）

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2. 退稅方法

去歐洲就一定少不了購物環節，在各個時尚大國更是大灑金錢的時候。因此懂得怎樣退稅也是很重要的。

退稅資格： 同一天、同一個人在同一家店消費滿155歐元以上就可辦理退稅 只要隨時攜帶護照，向店員索取退稅單（大約退11-14%稅金）

退稅方法： 1. 到機場海關 2. 整理好退稅單 3. 交予海關蓋印

3. 羅馬交通

一般去大城市，都是以地鐵、巴士等等公共交通工具為主要代步。羅馬市內除了有地鐵、巴士、的士外，也有電車和連接意大利其他城市的火車。

地鐵： 羅馬地鐵只有三條線，行駛時間是5:30-23:30，逢星期五及六則會行駛到零晨1:30。你可以乘地鐵前往較主要的景點，包括鬥獸場、梵蒂岡博物館、聖彼得教堂等等。地鐵的單程票價格為1.5歐羅，入閘後有效時間為75分鐘，而且購入單程票後可免費轉乘巴士、電車、城市火車（前提是你沒有出閘）。 如果你已知道自己將會大量乘搭地鐵，不妨一次預先買入多張單程票BIT，又或者你可以因應個人需要買入不同的票種，例如是一日券BIG（6歐羅）、三日遊客券BTI（16.5歐羅）、一星期地鐵券（24歐羅）。

巴士： 羅馬市內的巴士（Urban Lines）多數由早上5:00至6:30開始運作，直到午夜。 但在此之外羅馬還有通宵巴士（Night Bus），由午夜開始直到早上5:00至6:00不等。所以基本上通宵巴士就是填補沒有日間市內巴士的空隙了。

的士： 羅馬市內的士車費在5至20歐羅不等，日間和晚上有不同的起錶價，晚間和假日的起錶價都會較貴呢。

4. 其他旅遊小貼士（點擊圖片看清！）

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