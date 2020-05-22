台灣如解封去邊好？10大明信片級隱秘打卡靚景排行！避開人群暢遊

台灣擬10月起逐步開放台灣民眾出國及境外旅客入境旅行，DailyView網路溫度計特別蒐集了台灣各地擁有絕美畫面、如明信片般的私密景點（好啦！雖然說出來可能就不私密了或是很多人去過了）為的就是要讓大家難得出門不會再漫無目的、或是因為不符期望而一肚氣！而今次介紹的這些地方，有的隱身在城市之中、有的在郊區遺世獨立，但可以確定的是，它們都有著令人流連忘返的好風光，就讓這些景點變成你的專屬攝影棚吧！

第10位：象山

首先看到的，是位於信義區、與虎山、豹山、獅山合稱「四獸山」的象山，同時象山也是四獸山的最高點。象山由於能夠遠眺101、俯瞰台北市，再加上規劃完善的登山步道與方便的交通而有較高的人氣。而象山之所以能夠入榜，主要的原因還是在於視野遼闊，不管是欣賞遠方的夕陽餘暉或是華燈初上的亮麗夜景都會讓初次造訪的人感到驚豔。而如果網友們去到象山，也別忘了到它的「六巨石」上享受「登象山而小台北」的壯麗感！

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第9位：四四南村

如果剛訪完象山，接著不妨再花點時間，來到一樣是位於信義區的另一塊市區中小淨土：四四南村吧！

四四南村位於台北101附近，從名字不難推斷出過去曾經是民國38年後興建的眷村，因位於四四兵工廠之南而得名，而現今這塊眷村也已經改建成公園、咖啡廳還有眷村文物館。而雖然多少都有改建過後的痕跡，但從仍保留的建物中不難感受到強烈的歷史感，漫步其中所拍的照片也是別有一番歲月走過的味道啊！

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第8位：愛河

網友們或許會好奇，愛河已經那麼有名了，又怎麼能算的上是「私密景點」呢？不過畢竟每個人、每個時間看的到愛河風光都不同，正所謂「濃妝淡抹總相宜」，你這一秒看的到絕美風光可能別人無法領略、甚至無法捕捉，只能藏在你的心中（或是相機裡），那又怎能不算是一種私密景點呢？

不過雖然說大家來到愛河看到的風景不同，但還是要推薦一下在傍晚時分與心愛的他或她（如果有的話）一起搭上愛之船，悠閒的欣賞兩岸風光，真的是會在愛河上墜入愛河呢！

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按圖即睇台灣網友票選，第7－1位美如明信片的私密景點：

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而今天介紹給網友們的這些私密景點，雖然的確有許多美景、或許也給了讀者一些新的選擇，但千萬記住參訪這些地點的時候，也要注意環境的維護，如此才能一直保有它們！

台灣十大美如明信片的私密景點（DailyView網絡溫度計授權使用）

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